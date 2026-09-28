एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली इलावेनिल वलारिवन को 2.41 करोड़ रुपये का ईनाम
गुजरात के डिप्टी सीएम ने इलावेनिल वलारिवन को 1.33 करोड़ रुपये का ईनाम दिया.
Published : September 28, 2026 at 5:37 PM IST
गांधीनगर (गुजरात): ऐशियन गेम्स 2026 में दो सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर इलावेनिल वलारिवन पर पैसों की बारिश हो गई. गुजरात सरकार ने राइफल शूटर इलावेनिल वलारिवन को अपनी 'खेल प्रतिभा पुरस्कार योजना' के तहत 1.33 करोड़ रुपये का ईनाम दिया है. इसके पहले शूटर को कई अन्य योजनाओं के तहत 74 लाख रुपये भी मिले थे. इसके साथ ही, राज्य की ओर से इस खिलाड़ी को दी गई कुल पुरस्कार राशि 2.41 करोड़ रुपये हो गई है.
गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने इलावेनिल वलारिवन को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम और व्यक्तिगत इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने के लिए सम्मानित किया. वलारिवन को बधाई देते हुए संघवी ने कहा कि गुजरात सरकार खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए जरूरी ट्रेनिंग और सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है.
A proud moment for Gujarat!— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) September 28, 2026
It was an honour to felicitate Gujarat’s sporting star @elavalarivan for her remarkable performance at the #AsianGames2026 and present her with a reward of ₹1.33 crore for her Silver Medal-winning performances.
Elavenil’s achievement is a testament… pic.twitter.com/ifyG31DZGz
उन्होंने कहा, 'किसी खिलाड़ी की अंतरराष्ट्रीय सफलता न केवल उनकी अपनी कड़ी मेहनत का नतीजा होती है, बल्कि उनके माता-पिता द्वारा उनके सफर में दिए गए सहयोग और संस्कारों का भी परिणाम होती है.'
कौन हैं वलारिवन?
अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में रहने वाली वलारिवन 2017-18 से राज्य सरकार की 'शक्तिदूत योजना' से जुड़ी हुई हैं और अभी इस प्रोग्राम के तहत 'A' कैटेगरी में हैं. 27 साल की वलारिवन ने 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने 2019 में रियो डी जनेरियो में हुए ISSF वर्ल्ड कप में 251.7 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता और 2022 में केंद्र सरकार से अर्जुन अवॉर्ड हासिल किया.
PHOTO | Gandhinagar: Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi honoured rifle shooter Elavenil Valarivan with a cheque for Rs 1.33 crore under the Sports Talent Award Scheme for her two silver-medal-winning performances in the women's 10m air rifle individual and team events… pic.twitter.com/x4kKAmFD0I— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2026
उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड में 2018 में सुहल और सिडनी में जूनियर वर्ल्ड कप, एशियन एयरगन चैंपियनशिप और चेंगदू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जीते गए मेडल शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने म्यूनिख और कजाकिस्तान में इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भी पोडियम फिनिश हासिल की है. वलारिवन को एशियन गेम्स में दो मेडल अपने कॉन्टिनेंटल डेब्यू के आठ साल बाद मिले. इससे पहले, राइफल में खराबी के कारण वह फाइनल में नहीं पहुंच पाई थीं.