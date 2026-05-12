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GT vs SRH: गुजरात ने हैदराबाद को हराकर पहले स्थान पर किया कब्जा, प्लेऑफ का टिकट लगभग कंफर्म

GT vs SRH IPL 2026: गुजरात ने 168 रन बनाने के बाद हैदराबाद को 86 रनों पर समेट कर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की.

GT vs SRH: गुजरात ने हैदराबाद को हराकर पहले स्थान पर किया कब्जा
GT vs SRH: गुजरात ने हैदराबाद को हराकर पहले स्थान पर किया कब्जा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 11:56 PM IST

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GT vs SRH IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 168 रन बनाने के बाद गुजरात ने हैदराबाद को 14.5 ओवर में केवल 86 रनों पर ही समेट दिया.

इस शानदार जीत के साथ गुजरात टाइटंस 12 मैच में 8 जीत के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गया. उसके कुल अंक 16 हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग कंफर्म हो गया है.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने साईसुदर्श के 44 गेंद में 61 और वाशिंगटन सुंदर के 33 गेंद में 50 रनों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाने में सफल रहा. हैदराबाद की तरफ से प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि कप्तान कमिंस को एक विकेट मिला.

वहीं दूसरी और 168 रनों के जवाब में हैदराबाद के बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों के सामने सुपर फ्लॉप रहे और 86 के स्कोर पर ही ढेर हो गए. कमिंस सबसे ज्यादा 19 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. गुजरात की तरफ से कगिसो रबाड़ा और जैसन होल्डर सबसे सफल गेंदबाज रहे. रबाड़ा ने 4 ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि होल्डर 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इसके अलावा प्रसिद्ध ने दो विकेट झटके, जबिक सिराज और राशिद खान को एक-एक विकेट मिला.

कगीसो रबाड़ा को शानदार गेंदबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ दि मैच के अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सिमरन रविचंद्रन का विकेट हासिल करके हैदराबाद के बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी.

इस मैच में बनन वाले रिकॉर्ड पर एक नजर:

IPL में SRH की सबसे बड़ी हार (रनों के हिसाब से)

82 बनाम GT, अहमदाबाद, 2026*

80 बनाम KKR, कोलकाता, 2025

78 बनाम CSK, चेन्नई, 2024

77 बनाम CSK, हैदराबाद, 2013

यह दूसरी बार है जब GT के सीमर्स ने IPL की एक पारी में 9 विकेट लिए हैं; इससे पहले 2023 में हैदराबाद में इसी टीम के खिलाफ उन्होंने 9 विकेट लिए थे.

IPL में SRH का सबसे छोटा स्कोर

86 बनाम GT, अहमदाबाद, 2026 (दूसरी पारी)*

96 बनाम MI, हैदराबाद, 2019 (दूसरी पारी)

113 बनाम MI, हैदराबाद, 2015 (पहली पारी)

113 बनाम KKR, चेन्नई, 2024 फाइनल (पहली पारी)

114 बनाम PBKS, दुबई, 2022 (दूसरी पारी)

GT की सबसे बड़ी जीत (रनों के हिसाब से)

82 बनाम SRH, अहमदाबाद, 2026*

77 बनाम RR, जयपुर, 2026

62 बनाम MI, अहमदाबाद, 2023 Q2

62 बनाम LSG, पुणे, 2022

58 बनाम RR, अहमदाबाद, 2025

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