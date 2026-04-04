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IPL 2026: आज दूसरे मैच में गुजरात के सामने होगा राजस्थान, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ किसका पलड़ा भारी?

GT vs RR IPL 2026: आज के दिन का दूसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

राशिद खान और वैभव सूर्यवंशी
राशिद खान और वैभव सूर्यवंशी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
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GT vs RR IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले डबल हेडर में मुंबई और दिल्ली के मैच के बाद दूसरे मैच में गुजरात टाइटन्स (GT) और राजस्थान रायल्स (RR) आमने सामने होंगे. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा.

गुजरात टाइटन्स को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जब उनको पंजाब ने 162 रन पर रोककर 19.1 ओवर में लक्ष्य को चेस कर लिया था. वहीं राजस्थान ने अपने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की थी. उन्होंने चेन्नई को 127 पर समेटने के बाद 12.1 ओवर में ही मैच जीत लिया था. जिसमें वैभव ने 15 गेंद में तूफानी फिफ्टी जड़ी थी.

इसलिए आज के मैच में भी वैभव सूर्यवंशी के सामने कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज जैसी खतरनाक गेंदबाजी का बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर कड़ी परिक्षा होगी.

बल्लेबाजी की बात करें तो नरेन्द्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जा रही है, जहां वे खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं. टूर्नामेंट में अब तक सभी टीम ने लक्ष्य का पीछा करना अच्छा समझा है. राजस्थान रॉयल्स के पास नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर जैसे दो अच्छे तेज गेंदबाज हैं तथा वह गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर को शुरुआती ओवरों में कड़ी चुनौती देना चाहेंगे.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अगर टाइटन्स पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे कम से कम 220 रन बनाने होंगे ताकि उनके गेंदबाजों को सूर्यवंशी पर हावी होने का मौका मिल सके. अगर वह लक्ष्य का पीछा करते हैं तो उन्हें विपक्षी टीम को 200 रन के अंदर रोकना होगा.

जहां तक ​​रॉयल्स की बात है तो कागजों पर टीम काफी अच्छी दिखती है, हालांकि असम के रियान पराग को कप्तान नियुक्त करने के फैसले पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल जैसे भारतीय स्टार खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया.

GT vs RR हेड टू हेड रिकॉर्ड
दोनों टीमों ने अब तक कुल 8 मैच एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं. जिसमें गुजरात का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. क्योंकि उन्होंने 8 में से 6 मैच अपने नाम किए हैं जबकि केवल दो मैच में रजास्थान को जीत मिली है. वहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी गुजरात ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 2-1 की बढ़त हासिल की है.

GT vs RR IPL 2026: संभावित 12 खिलाड़ी
राजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा.

गुजरात टाइटन्स: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा/जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा.

GT vs RR IPL 2026: दोनों टीमों का स्क्वाड
राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जड़ेजा, एडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, पृथ्वी राज यारा, टॉम बैंटन.

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