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IPL 2026: आज दूसरे मैच में गुजरात के सामने होगा राजस्थान, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ किसका पलड़ा भारी?

राशिद खान और वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

GT vs RR IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले डबल हेडर में मुंबई और दिल्ली के मैच के बाद दूसरे मैच में गुजरात टाइटन्स (GT) और राजस्थान रायल्स (RR) आमने सामने होंगे. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. गुजरात टाइटन्स को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जब उनको पंजाब ने 162 रन पर रोककर 19.1 ओवर में लक्ष्य को चेस कर लिया था. वहीं राजस्थान ने अपने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की थी. उन्होंने चेन्नई को 127 पर समेटने के बाद 12.1 ओवर में ही मैच जीत लिया था. जिसमें वैभव ने 15 गेंद में तूफानी फिफ्टी जड़ी थी. इसलिए आज के मैच में भी वैभव सूर्यवंशी के सामने कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज जैसी खतरनाक गेंदबाजी का बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर कड़ी परिक्षा होगी. बल्लेबाजी की बात करें तो नरेन्द्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जा रही है, जहां वे खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं. टूर्नामेंट में अब तक सभी टीम ने लक्ष्य का पीछा करना अच्छा समझा है. राजस्थान रॉयल्स के पास नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर जैसे दो अच्छे तेज गेंदबाज हैं तथा वह गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर को शुरुआती ओवरों में कड़ी चुनौती देना चाहेंगे. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अगर टाइटन्स पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे कम से कम 220 रन बनाने होंगे ताकि उनके गेंदबाजों को सूर्यवंशी पर हावी होने का मौका मिल सके. अगर वह लक्ष्य का पीछा करते हैं तो उन्हें विपक्षी टीम को 200 रन के अंदर रोकना होगा.