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GT vs RR: रोमांचक मैच में राजस्थान ने गुजरात को 6 रनों से हराया, आखिरी ओवर में 10 रन नहीं बना सके टाइटन्स

रोमांचक मैच में राजस्थान ने गुजरात को 6 रनों से हराया ( IANS )

GT vs RR IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने करीबी मुकाबले में गुजरात टाइटन्स को 6 रनों से हरा दिया. गुजरात आखिरी दो ओवर में 15 रन नहीं बना सके, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जोफ्रा आर्चर और तुषारदेश पांडे को जाता है. आर्चर ने 19वें ओवर में केवल 4 रन दिए, जिसकी वजह से गुजरात को आखरी ओवर में 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन तुषार ने पहली गेंद वाइड फेंकने के बावजूद केवल 4 रन ही खर्च किए. साई सुदर्शन की दमदार पारी

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ने शानदार शुरुआत की और पहला विकेट 78 के स्कोर पर गिरा. जब कुमार काषाग्रा 14 गेंद में 18 रन बनाए. वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने 44 गेंद में 73 रनों की पारी खेली. जिसमें 9 चौके और तीन छक्के शामिल थे. उसके बाद गुजरात ने अपना दूसरा विकेट सुदर्शन के रूप में 107 के स्कोर पर गिरा. जहां से ये लग रहा था कि गुजरात आसानी से ये लक्ष्य चेज कर लेगा. लेकिन उसके बाद राजस्थान के गेंदबाजों ने एक के बाद एक विकेट लेकर गुजरात के 5 और विकेट गिरा दिए. जिससे उनका स्कोर 165/7 हो गया. राशिद-रबाड़ा का कम्बैक

यहां से गुजरात का मैच जीतना मुश्किल नजर आ रहा था, तभी गिल की गैरमौजूदगी में कप्तानी कर रहे राशिद खान और तेज गेंदबाज कगीसो रबड़ा ने 30 गेंद में शानदार 43 रनों की साझेदारी करके टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया. लेकिन वो आखिरी दो ओवर में 15 रन नहीं बना सके, जिससे उनकी टीम को 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा. रबाड़ा ने 16 गेंद में 23 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि राशिद खान 16 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए.