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IPL 2026: राजस्थान की जीत के मास्टर माइंड का नाम आया सामने, कप्तान पराग ने खुद किया खुलासा

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और राशिद खान ( IANS )

GT vs RR IPL 2026: शनिवार 4 अप्रैल को अहमदाबाद में IPL 2026 का बेहद रोमांचक मैच देखने को मिला. जब राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी दो ओवर में 15 रन डिफेंड करके गुजरात टाइटन्स को 6 रनों से मात दे दी. मैच के बाद रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने एक बड़ा खुलासा किया और कहा कि जोफ्रा आर्चर से 19वां ओवर कराने का सुझाव ध्रुव जुरेल ने दिया था. जिसकी वजह से राजस्थान मैच में वापस आ गया. कप्तान पराग ने क्या कहा?

गुजरात को आखिर दो ओवरों में 15 रन की जरूरत थी. उस समय कैगिसो रबाडा के साथ राशिद खान शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. ऐसे में 19वें ओवर में आर्चर ने सिर्फ चार रन दिये. जिससे आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी. उसके बाद तुषार देशपांडे के आखिरी ओवर में भी चार ही रन बने और राशिद आउट हो गए. मैच के बाद पराग ने कहा, 'मैं देशपांडे से 19वां और आर्चर से 20वां ओवर कराना चाहता था लेकिन जुरेल ने मुझसे कहा कि 19वां ओवर आर्चर से कराया जाये.' उन्होंने कहा, 'यह बेहतरीन प्रदर्शन था. हमने जोखिम लिया और खिलाड़ियों ने उसे सही साबित कर दिखाया. जिस तरह से प्रदर्शन हम चाहते थे, वैसा ही आखिरी दो ओवरों में देखने को मिला.'