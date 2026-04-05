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IPL 2026: राजस्थान की जीत के मास्टर माइंड का नाम आया सामने, कप्तान पराग ने खुद किया खुलासा

Mastermind of Rajasthan's Victory: राजस्थान रॉयल्स की रोमांचक जीत के बाद कप्तान रियान पराग ने बड़ा खुलासा किया.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और राशिद खान
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और राशिद खान (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 2:08 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 2:42 PM IST

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GT vs RR IPL 2026: शनिवार 4 अप्रैल को अहमदाबाद में IPL 2026 का बेहद रोमांचक मैच देखने को मिला. जब राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी दो ओवर में 15 रन डिफेंड करके गुजरात टाइटन्स को 6 रनों से मात दे दी. मैच के बाद रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने एक बड़ा खुलासा किया और कहा कि जोफ्रा आर्चर से 19वां ओवर कराने का सुझाव ध्रुव जुरेल ने दिया था. जिसकी वजह से राजस्थान मैच में वापस आ गया.

कप्तान पराग ने क्या कहा?
गुजरात को आखिर दो ओवरों में 15 रन की जरूरत थी. उस समय कैगिसो रबाडा के साथ राशिद खान शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. ऐसे में 19वें ओवर में आर्चर ने सिर्फ चार रन दिये. जिससे आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी. उसके बाद तुषार देशपांडे के आखिरी ओवर में भी चार ही रन बने और राशिद आउट हो गए.

मैच के बाद पराग ने कहा, 'मैं देशपांडे से 19वां और आर्चर से 20वां ओवर कराना चाहता था लेकिन जुरेल ने मुझसे कहा कि 19वां ओवर आर्चर से कराया जाये.' उन्होंने कहा, 'यह बेहतरीन प्रदर्शन था. हमने जोखिम लिया और खिलाड़ियों ने उसे सही साबित कर दिखाया. जिस तरह से प्रदर्शन हम चाहते थे, वैसा ही आखिरी दो ओवरों में देखने को मिला.'

राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल
राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (IANS)

पराग ने जुरेल की प्रशंसा की
पराग ने टीम में जुरेल की विशेष प्रशंसा की, और इस बात पर जोर दिया कि यह युवा खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में बल्ले से और मैदान पर अपने सुझावों से, दोनों तरह से आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने को हमेशा तैयार रहता है. उन्होंने मिडिल-ऑर्डर में नंबर 3 पर जुरेल की नई भूमिका के बारे में भी बात की, और कहा, ' उसने (जुरेल ने) मुश्किल काम किया है. उसने 6 और 7 नंबर पर बैटिंग की है. अब जब मौका मिला है, तो मैंने सबसे पहले कहा कि उसे नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए. उम्मीद है, वह 700-800 रन बना पाएगा और हमें चैंपियनशिप जिताएगा.'

वहीं गुजरात के कार्यवाहक कप्तान राशिद खान ने लगातार दूसरी हार के बावजूद कहा कि टूर्नामेंट अभी बहुत लंबा है और उनकी टीम गलतियों से सबक लेकर मजबूती से वापसी करेगी. उन्होंने कहा, 'हमें हालात और मैच की जरूरतों को बखूबी भांपना होगा. अभी टूर्नामेंट शुरू ही हुआ है. हम गलतियों से सबक लेकर मजबूती से लौटेंगे.'

GT vs RR मैच की हाइलाइट्स
मैच की बात करें तो राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में जायसवाल (55 रन) और ध्रुव जुरेल (75 रन) की बदौलत 6 विकेट पर 210 रन बनाए. जवाब में गुजरात की टीम सुदर्शन के 73 रनों के पारी के बावजूद 204 रन ही बना सका.

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Last Updated : April 5, 2026 at 2:42 PM IST

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