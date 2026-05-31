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IPL 2026 Final: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिछले पांच सालों में छठा फाइनल

Finals at Narendra Modi Stadium: पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैचों का इतिहास कैसा रहा है?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिछले पांच सालों में छठा फाइनल
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिछले पांच सालों में छठा फाइनल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
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GT vs RCB FINAL: अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता 1 लाख 32 हजार है. पहले इस स्टेडियम को 'मोटेरा' और 'सरदार पटेल स्टेडियम' के नाम से जाना जाता था. लेकिन अब इसे 'नरेंद्र मोदी स्टेडियम' के नाम से जाना जाता है.

अपनी विशाल दर्शक क्षमता, क्रिकेट के लिए अनुकूल माहौल और सुविधाओं के कारण, ये स्टेडियम ICC और IPL टूर्नामेंटों के फाइनल मैचों का मुख्य केंद्र बन गया है. पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 फाइनल मैच खेले जा चुके हैं. जिसमे दो ICC के और तीन IPL के फाइनल शामिल हैं.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Etv Bharat)

दो ICC के फाइनल
विश्व क्रिकेट में ICC विश्व कप फाइनल का विशेष महत्व रहा है. पिछले तीन सालों में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो ICC विश्व कप फाइनल मैच खेले जा चुके हैं. पहला ICC विश्व कप फाइनल 19 नवंबर 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. 50 ओवरों के इस ICC विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर विश्व कप अपने नाम किया था.

दूसरा ICC विश्व कप फाइनल मैच 8 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था. इस T20 विश्व कप फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर अपना दूसरा ICC T20 विश्व कप का खिताब जीता था. इस प्रकार, दो ICC विश्व कप टूर्नामेंटों के दो फाइनल मैचों में से भारत ने एक मैच गंवाया और दूसरा फाइनल मैच जीता.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Etv Bharat)

तीन IPL के फाइनल
गुजरात में IPL टूर्नामेंट के लाखों प्रशंसक हैं. पिछले छह सालों में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL के कुल तीन फाइनल मैच खेले जा चुके हैं. पहला फाइल साल 2022 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था. उस मैच में हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से मात दी थी.

साल 2023 का भी फाइनल मैच इसी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया. इस मैच में गुजरात आखिरी ओवर में हार गई और उसे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

इसके बाद साल 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के चलते, फाइनल मैच का वेन्यू बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया. जहां पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच मैच 3 जून 2025 को खेला गया था. उस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हराकर अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Etv Bharat)

अब एक बार फिर साल 2026 में IPL फाइनल का वेन्यू बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कर दिया है. जो इस ग्राउंड पर आईपीएल का चौथा फाइनल मैच है. पहले इस सीजन का फाइनल मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में तय था. IPL 2026 के फाइनल में RCB और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे. जहां आरसीबी अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरेगी, जबकि गुजरात अपने होम ग्राउंड पर दूसरी बार ट्रॉफी उठाने की कोशिश करेगी.

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GT VS RCB FINAL
GT VS RCB IPL 2026 FINAL

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