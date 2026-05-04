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GT vs PBKS: हार के बाद बोले श्रेयस अय्यर - 'फिर भी हम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं'

श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब किंग्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा ( IANS )

163/9 के स्कोर पर बात करते हुए अय्यर ने कहा, 'मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह एक ऐसी पिच पर बहुत अच्छा स्कोर था, जहां शुरुआत में गेंद थोड़ा हरकत कर रही थी, खासकर नई गेंद.'

अय्यर ने अपनी टीम की जुझारू भावना की तारीफ की और पिच की मुश्किल प्रकृति तथा शुरुआती झटकों से उबरने के लिए किए गए प्रयासों को सराहा.

मैच के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि उनकी टीम ने पूरी हिम्मत से मुकाबला किया, लेकिन प्लान पर अमल करने में वे पीछे रह गए. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लगातार दो हार के बाद भी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बने रहना एक सकारात्मक पहलू है.

अहमदाबाद: पंजाब किंग्स (PBKS) को रविवार 3 मई को गुजरात टाइटंस (GT) के हाथों रोमांचक मुकाबले में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. 164 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात टाइटंस को 19.5 ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ी. इस दौरान उन्होंने अपने 6 विकेट भी खो दिए.

उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों को परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से फायदा उठाने का श्रेय दिया और कहा, 'उनके गेंदबाजों ने पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया - जिस तरह से वे सही लेंथ और डेक पर गेंद डाल रहे थे. गेंद सीधे स्टंप्स की ओर आ रही थी और हमें खुलकर खेलने या रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे.'

जबरदस्त वापसी की

एक समय पावरप्ले में पंजाब का स्कोर 35/3 हो गया था और वे और फिसलकर 47/5 पर पहुंच गए थे, लेकिन सूर्यांश शेडगे और मार्कस स्टोइनिस के बीच जवाबी हमला करने वाली साझेदारी ने पारी को फिर से पटरी पर ला दिया.

अय्यर ने उस वापसी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हमने पावरप्ले में ही चार विकेट गंवा दिए थे. वहां से 160 के स्कोर तक पहुंचना एक जबरदस्त प्रयास था.'

हार के बावजूद, अय्यर टीम की दृढ़ता से उत्साहित दिखे और उन्होंने कहा, 'लेकिन जिस तरह से हमने आखिर तक संघर्ष किया, उसके लिए टीम की कोशिशों की जितनी तारीफ की जाए कम है.

हम अभी भी टॉप पर हैं

आगे की सोचते हुए, अय्यर ने उम्मीद भरी बात कही और टीम की अच्छी बातों और टूर्नामेंट में टीम की स्थिति पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'हम अभी भी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर हैं, और यही सबसे जरूरी बात है, हम इस मैच से अच्छी बातें सीखेंगे.'

उन्होंने ऐसी स्थितियों को बॉलिंग यूनिट के लिए सीखने का एक मौका भी माना और कहा, 'IPL में आगे बढ़ते हुए (ऐसी पिचों पर खेलना) यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे बॉलर्स का रवैया भी सामने आता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है.'