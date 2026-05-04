GT vs PBKS: पंजाब की लगातार दूसरी हार, गुजरात ने रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया
GT vs PBKS IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने 164 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट खोकर 19.5 ओवर में हासिल कर लिया.
Published : May 4, 2026 at 12:33 AM IST
GT vs PBKS IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने एक तनावपूर्ण मुकाबले के आखिरी पलों में अपना संयम बनाए रखते हुए पंजाब किंग्स पर चार विकेट से जीत दर्ज की. रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के एक रोमांचक मैच में, GT ने 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, सिर्फ एक गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल की.
लक्ष्य का पीछा करने का यह सफर पूरे मैच के दौरान उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की 23 गेंदों पर खेली गई नाबाद 40 रनों की पारी ने मैच का फैसला नाटकीय अंदाज में GT के पक्ष में कर दिया.
आखिरी ओवर में जब जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी, तब सुंदर ने अपना संयम बनाए रखा और मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक सोची-समझी 'स्कूप' शॉट खेलकर छक्का जड़ा. इस शॉट के साथ ही उन्होंने एक तनावपूर्ण, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित लक्ष्य-प्राप्ति के सफर को जीत के साथ समाप्त किया.
Titans get their revenge💙🔥#GT seal a last-over thriller, handing #PBKS only their second loss of the season and keeping their charge alive 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 3, 2026
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गुजरात की पारी की शुरुआत काफी तेज गति से हुई, भले ही कप्तान शुभमन गिल अर्शदीप सिंह की गेंद पर जल्दी ही आउट हो गए थे. इसके बाद साई सुदर्शन ने 41 गेंदों पर संयमित 57 रनों की पारी खेलते हुए पारी को संभाला. उन्होंने जोस बटलर (जिन्होंने 26 रनों का योगदान दिया) के साथ मिलकर 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की. इस जोड़ी ने यह सुनिश्चित किया कि पावरप्ले और उसके बाद के मध्य ओवरों में भी टाइटंस जीत की राह पर बने रहें.
हालांकि, पंजाब किंग्स ने विजयकुमार वैशाख और मार्कस स्टोइनिस के जरिए मैच में वापसी की और नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. बटलर के आउट होते ही GT की पारी में अचानक थोड़ी लड़खड़ा गई, और जब सुदर्शन भी अपना अर्धशतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद आउट हो गए, तो जीत का सारा दबाव पूरी तरह से टाइटंस पर आ गया. 16 ओवरों के बाद 128/4 के स्कोर पर, जीत के लिए जरूरी रन बनाना अभी भी संभव था, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी आसान या आरामदायक नहीं थी.
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इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने निर्णायक भूमिका निभाई; उन्होंने सोची-समझी आक्रामकता और समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करने (गेंदों के हिसाब से रन बनाने) के मिश्रण का बेहतरीन इस्तेमाल किया.
मैच के आखिरी ओवरों में राहुल तेवतिया और जेसन होल्डर के आउट होने से पंजाब किंग्स की जीत की उम्मीदें अभी भी बनी हुई थीं, लेकिन सुंदर को अर्शद खान का साथ मिला, जिन्होंने 8 रनों की एक उपयोगी नाबाद पारी खेली.
पंजाब किंग्स के गेंदबाज़ों—विशेष रूप से अर्शदीप सिंह (2/24) और वैशाख (2/31)—ने कसी हुई गेंदबाजी की और गुजरात के बल्लेबाजों को हर एक रन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर दिया. उनकी अनुशासित लेंथ और वेरिएशन ने लगभग मैच का रुख ही बदल दिया था, खासकर आखिरी ओवरों में, जब मैच एकदम आखिरी पल तक खिंच गया.
Holding the opposition on the back foot with immaculate line and length 👏— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2026
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मैच की शुरुआत में, GT ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए PBKS को 163/9 पर रोक दिया; इसमें जेसन होल्डर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4/24 का स्पेल किया, जबकि मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज शुरुआती स्पेल से मैच का माहौल बना दिया था.
बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद, पंजाब को शुरुआती झटके लगे, जब सिराज ने पहले ही ओवर में प्रियांश आर्य और कूपर कोनोली को आउट कर दिया. कगिसो रबाडा ने प्रभसिमरन सिंह को आउट करके दबाव और बढ़ा दिया, जिससे पावरप्ले में PBKS का स्कोर 35/3 हो गया. इसके बाद होल्डर ने अहम झटके दिए, उन्होंने नेहल वढेरा और कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट करके पंजाब का स्कोर 47/5 कर दिया.
A SIX TO WIN IT!! 😲— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2026
A last over thriller and Washington Sundar seals it with a maximum 🔥
Third win in a row for @gujarat_titans 👏💙
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इसके बाद सूर्यांश शेडगे और मार्कस स्टोइनिस ने शानदार वापसी की, और छठे विकेट के लिए 79 रनों की अहम साझेदारी की. शेडगे ने 29 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेलकर पलटवार की अगुवाई की—जिसमें मानव सुथार के एक ओवर में बनाए गए 27 रन भी शामिल थे—जबकि स्टोइनिस ने 40 रनों की संयमित पारी खेली.
ठीक जब पंजाब एक मजबूत स्कोर की ओर बढ़ रहा था, तभी गुजरात ने आखिरी ओवरों में पलटवार किया. रबाडा ने शेडगे को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा, और होल्डर ने वापस आकर स्टोइनिस को आउट किया और उसी ओवर में एक और विकेट भी लिया. मार्को जानसेन की तेज-तर्रार छोटी पारी के बावजूद, पंजाब के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और वे एक बड़ा स्कोर बनाने से चूक गए, और अंततः 163/9 के स्कोर पर ही रुक गए.
𝘼 𝙡𝙤𝙨𝙨 𝙧𝙚𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙚𝙙, 𝙖 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙣𝙜𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙫𝙚𝙧𝙚𝙙. 😤#GT successfully complete the revenge arc against #PBKS in Ahmedabad. 💪#TATAIPL #GTvPBKS pic.twitter.com/Za9ZAZkeyP— Star Sports (@StarSportsIndia) May 3, 2026