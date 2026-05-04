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GT vs PBKS: पंजाब की लगातार दूसरी हार, गुजरात ने रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया

पंजाब की लगातार दूसरी हार, गुजरात ने रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया ( IANS )

GT vs PBKS IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने एक तनावपूर्ण मुकाबले के आखिरी पलों में अपना संयम बनाए रखते हुए पंजाब किंग्स पर चार विकेट से जीत दर्ज की. रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के एक रोमांचक मैच में, GT ने 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, सिर्फ एक गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल की. लक्ष्य का पीछा करने का यह सफर पूरे मैच के दौरान उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की 23 गेंदों पर खेली गई नाबाद 40 रनों की पारी ने मैच का फैसला नाटकीय अंदाज में GT के पक्ष में कर दिया. आखिरी ओवर में जब जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी, तब सुंदर ने अपना संयम बनाए रखा और मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक सोची-समझी 'स्कूप' शॉट खेलकर छक्का जड़ा. इस शॉट के साथ ही उन्होंने एक तनावपूर्ण, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित लक्ष्य-प्राप्ति के सफर को जीत के साथ समाप्त किया. गुजरात की पारी की शुरुआत काफी तेज गति से हुई, भले ही कप्तान शुभमन गिल अर्शदीप सिंह की गेंद पर जल्दी ही आउट हो गए थे. इसके बाद साई सुदर्शन ने 41 गेंदों पर संयमित 57 रनों की पारी खेलते हुए पारी को संभाला. उन्होंने जोस बटलर (जिन्होंने 26 रनों का योगदान दिया) के साथ मिलकर 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की. इस जोड़ी ने यह सुनिश्चित किया कि पावरप्ले और उसके बाद के मध्य ओवरों में भी टाइटंस जीत की राह पर बने रहें. हालांकि, पंजाब किंग्स ने विजयकुमार वैशाख और मार्कस स्टोइनिस के जरिए मैच में वापसी की और नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. बटलर के आउट होते ही GT की पारी में अचानक थोड़ी लड़खड़ा गई, और जब सुदर्शन भी अपना अर्धशतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद आउट हो गए, तो जीत का सारा दबाव पूरी तरह से टाइटंस पर आ गया. 16 ओवरों के बाद 128/4 के स्कोर पर, जीत के लिए जरूरी रन बनाना अभी भी संभव था, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी आसान या आरामदायक नहीं थी.