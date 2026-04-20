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IPL 2026: आज गुजरात का मुकाबला मुंबई से, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किसका पलड़ा भारी ?

IPL 2026 Today Match: आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का और मुंबई इंडियंस अहमदाबाद में आमने सामने होंगे.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 9:51 AM IST

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GT vs MI Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 30वें मैच में आज 20 (अप्रैल) को पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला 2022 की विजेता गुजरात टाइटन्स (GT) से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा.

अंक तालिका में दोनों टीमों के बीच बड़ा लंबा फासला है. जहां गुजरात 5 मैच में से तीन मैच जीतकर छठे स्थान पर है तो वहीं मुंबई उतने ही मैच में एक जीत और चार हार के साथ सबसे नीचे 10वें स्थान पर है. मुंबई लगातार चार मैच हारकर इस मैच में उतर रही है, जबकि गुजरात लगातार तीन मैच जीतकर इस मैच में उतर रही है.

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है. गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में शामिल हैं, जबकि राशिद खान ने बीच के ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं सिराज और रबाडा भी अच्छी लय में दिख रहे हैं.

जबकि बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने अपनी तीनों जीतों में से हर एक में अर्धशतक बनाया है. जोस बटलर भी जबरदस्त लय में दिखे हैं, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार पारियां खेली हैं.

वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है. शुरुआती मैच हारने का अपना पुराना सिलसिला तोड़ने के बाद, वे लगातार चार हार के साथ टूर्नामेंट में एक बार फिर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं. जसप्रीत बुमराह, भले ही किफायती रहे हों, लेकिन पांच मैचों में अभी तक एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं, और पूरी गेंदबाजी यूनिट नियमित अंतराल पर विकेट लेने और रनों के प्रवाह को रोकने में नाकाम रही है.

भारत के T20 विश्व कप चैंपियन सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों ही खराब दौर से गुजर रहे हैं. दोनों मिलकर अब तक सिर्फ एक अर्धशतक ही बना पाए हैं. हालांकि, क्विंटन डी कॉक की वापसी टीम के लिए एक अच्छी बात रही है. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 112 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने रोहित शर्मा की जगह टीम में जगह बनाई थी, जो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर थे.

GT vs MI हेड टू हेड
अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें गुजरात का पलड़ा 5 मैच में जीत के साथ भारी है, जबकि मुंबई को तीन मैच में जीत मिली है. इसके अलावा गुजरात ने अहमदाबाद में अपने चारों घरेलू मैच में जीत दर्ज की है.

GT vs MI: दोनों टीमों के संभावित 12 खिलाड़ी

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, तिलक वर्मा, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर.

GT vs MI: दोनों टीमों का स्क्वाड

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बरार, एम शाहरुख खान.

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पांड्या (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अथर्व अंकोलेकर, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रित बुमरा, दीपक चाहर, एएम गजनफर, मयंक मार्कंडेय, मो. इजहार, रघु शर्मा.

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