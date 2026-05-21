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IPL 2026: CSK के प्लेऑफ में पहुंचने का पूरा समीकरण यहां समझें

चेन्नई सुपर किंग्स ( IANS )

IPL 2026 Playoffs Scenario: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अब तक तीन टीमों ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले तीन स्थान पर काबिज हैं. अब सिर्फ चौथे स्थान के लिए 5 टीमों के बीच लड़ाई जारी है. जिसमें राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के नाम शामिल है. एक सीट के लिए पांच टीमें मैदान में

इन पांच टीमों में से कोई भी टीम चौथे नंबर पर पहुंच सकती है. लेकिन इन सभी में राजस्थान रॉयल्स के क्वालीफिकेशन के समीकरण सबसे आसान और उनके खुद के हाथ में है. जबकि बाकी टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने का गणित दूसरी टीमों नतीजों पर निर्भर है. चूंकि राजस्थान के 13 मैच में 14 पॉइंट्स हैं और अगर वो अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो वो सीधे 16 पॉइंट्स के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी. उसके बाद पंजाब और कोलकाता के पास भी बराबर का चांस है क्योंकि दोनों टीमों के पार 15-15 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है. जिसके बाद उनका मामला नेट रन रेट के आधार पर तय होगा कि कौन सी टीम आगे जाने वाली है और कौन सी टीम प्लेऑफ से बाहर होगी.