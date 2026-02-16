ETV Bharat / sports

क्रिकेटर ईशान किशन जल्द करेंगे शादी! दादा ने बताया कौन बनेगी दुल्हनिया

पटना: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. ईशान टी 20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया है. इस बीच उनकी शादी को लेकर कयासों का बाजार भी गरम है. कहा जा रहा है कि वर्ल्डकप के बाद ईशान की शादी हो सकती है. ईशान के दादाजी ने उनकी शादी के संकेत दिए हैं. उन्होंने अपने पोते की गर्लफ्रेंड के बारे में खुलासा किया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ईशान की शादी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

ईशान के दादा ने दिए संकेत: ईशान किशन का परिवार मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर प्रखंड के गोडीहा गांव का रहने वाला है. उनका पूरा परिवार झारखंड की राजधानी रांची में रहता है, लेकिन उनके दादा अनुराग पांडेय अब भी पैतृक गांव गोडीहा में रहते हैं और खेती किसानी देखते हैं. ईशान अपने दादा के बहुत करीब हैं. वह अपने क्रिकेट करियर से लेकर जिंदगी की हर अहम बात दादा से साझा करते हैं.

ईशान की शादी पर क्या बोले दादा?: ईशान किशन जल्द ही शादी करने वाले हैं. इसका खुलासा किसी और नहीं बल्कि उनके दादा अनुराग पांडेय ने किया है. उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उनके रिलेशनशिप पर मुहर लगाई है. दादा अनुराग पांडेय ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि परिवार ईशान के हर फैसले में उनके साथ है. वह जिससे भी शादी करना चाहें, परिवार को मंजूर है. इसी दौरान दादा ने उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी खुलकर बात की.

"ईशान जिससे भी शादी करेगा वह हमें स्वीकार है. उसने बड़े भाई ने जिस लड़की से कहा था हमने शादी कराई. अब इसकी भी करवा देंगे. अदिति उसकी गर्लफ्रेंड है. जयपुर की रहने वाली है. मॉडल है, मिस इंडिया प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर आई थी."- अनुराग पांडेय, ईशान किशन के दादा

"पाकिस्तान में अनगिनत टीवी टूटे, ऐसा हराओ": भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर भी ईशान के दादा अनुराग पांडेय ने बताया कि, "दो दिन पहले ही ईशान से बात हुई थी. मैंने कहा कि पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराओ. ऐसा हराओ कि पाकिस्तान में अनगिनत टीवी टूटे. तुम और अभिषेक शर्मा 10 ओवर में 100-150 रन बना दो."

भावुक हुए दादाजी: दादा अनुराग ने कहा कि जब भी ईशान मैदान में उतरता है, वह उसके अच्छे प्रदर्शन की कामना करते हैं. जब ईशान 50 रन बना लेता है, तब मैं चैन से मैच देखता हूं. दादा ने भावुक होकर कहा कि, 13 तारीख को जब ईशान कोलंबो के लिए रवाना हो रहे थे, तब मैंने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को हराकर ही लौटना.

"मैंने मन्नत भी मांगी है कि यदि ईशान 50 से 100 रन के बीच पारी खेलता है तो गांव में उनके पिता की ओर से बनवाए गए सूर्य मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे. मेरी कामना है कि इस बार टी-20 वर्ल्ड कप भारत आए."- अनुराग पांडेय, ईशान किशन के दादा

'हमें खुशी और गर्व'- ईशान के पिता: पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इंडियन क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव कुमार पांडे ने कहा कि, "हमें खुशी है. हमें गर्व है कि हमारी टीम इंडिया जीती. हमें उम्मीद है कि यह परफॉर्मेंस जारी रहेगी और इंडिया जीतता रहेगा. ईशान ने इन दो सालों में बहुत मेहनत की और लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, बैटिंग पर फोकस किया."