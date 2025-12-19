सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2025 जीत कर लौटी झारखंड टीम, रांची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत कर लौटी झारखंड क्रिकेट टीम का रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया.
Published : December 19, 2025 at 2:11 PM IST
रांची: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत कर विजेता झारखंड टीम शुक्रवार सुबह रांची पहुंची. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर टीम का भव्य और जोशीला स्वागत किया गया. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के पदाधिकारियों, आजीवन सदस्यों, कंट्री क्रिकेट क्लब के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों ने खिलाड़ियों का फूल-मालाओं और तालियों के साथ स्वागत किया.
टीम के सम्मान में एयरपोर्ट पर उत्साह और गर्व का माहौल
पहली बार इस प्रतिष्ठित घरेलू टी-20 टूर्नामेंट का खिताब जीतकर लौटने वाली टीम के सम्मान में एयरपोर्ट पर उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला. गौरतलब है किे पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराकर इतिहास रच दिया. यह झारखंड की इस टूर्नामेंट में पहली खिताबी जीत है.
क्रिकेट प्रेमियों ने बढ़ाया विजेता टीम का उत्साह
रांची पहुंचने पर खिलाड़ियों के स्वागत के दौरान JSCA पदाधिकारियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को झारखंड क्रिकेट के लिए मील का पत्थर बताया और कहा कि यह जीत राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी. क्रिकेट प्रेमियों ने भी विजेता टीम का उत्साह बढ़ाते हुए इस पल को यादगार बना दिया.
झारखंड ने खड़ा किया था 262 रन का विशाल स्कोर
बता दें कि फाइनल मुकाबले में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक प्रदर्शन किया. कप्तान ईशान किशन ने शानदार शतक जड़ा. उन्होंने मात्र 49 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे. उनके साथ कुमार कुशाग्र ने भी तूफानी अंदाज में 38 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली. झारखंड ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 262 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इनके अलावा अनुकूल रॉय ने 20 गेंदों पर 40 रन और रॉबिन मिंज ने 14 गेंदों पर 31 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर टीम के स्कोर को और मजबूती दी.
193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई हरियाणा टीम
वहीं 262 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. पहले ही ओवर में विकास सिंह ने दो अहम विकेट झटककर झारखंड को शानदार बढ़त दिला दी. हरियाणा की पूरी टीम 18.2 ओवर में 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. हरियाणा की ओर से यशवर्धन ने 53 रन, समंत जकड़ ने 38 रन और निशांत सिंधु ने 31 रन का योगदान दिया.
गेंदबाजी में झारखंड टीम ने कमाल किया
गेंदबाजी में झारखंड के लिए सुशांत मिश्रा और बाल कृष्ण ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि विकास सिंह और अनुकूल रॉय को दो-दो विकेट मिले. शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर झारखंड ने मुकाबला अपने नाम कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया.
