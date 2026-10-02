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रोहतक पहुंचीं निशानेबाज आशिमा अहलावत का भव्य स्वागत, एशियन गेम्स में जीता रजत पदक

आशिमा अहलावत ने एशियन गेम्स में ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत जीतने के बाद घर पहुंची. इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने भव्य स्वागत किया.

Rohtak shooter Ashima welcome
रोहतक पहुंचीं निशानेबाज आशिमा अहलावत, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2026 at 3:49 PM IST

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रोहतक: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीतकर रोहतक की निशानेबाज आशिमा अहलावत शुक्रवार को शहर लौटीं. रोहतक पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. आशिमा ने नीरू ढांडा और मनीषा कीर के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया. उनकी इस उपलब्धि से शहर में खुशी का माहौल है और खेल प्रेमियों ने उनकी सफलता पर गर्व जताया.

मां को दिया सफलता का श्रेय: एशियन गेम्स में पदक जीतने के बाद रोहतक पहुंचने पर आशिमा अहलावत ने कहा कि, "एशियन गेम्स में पदक हासिल कर बहुत खुशी हो रही है. हालांकि यहां तक का सफर आसान नहीं रहा. मेरी सफलता का श्रेय मेरी मां को जाता है. मां ने हर मुश्किल दौर में मेरा साथ दिया. मेरी सफलता में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही."

Rohtak shooter Ashima welcome
आशिमा अहलावत का हुआ भव्य स्वागत (ETV Bharat)

मां बोलीं- "यह पदक हर संघर्ष करने वाली मां को समर्पित": वहीं आशिमा की मां सुमित्रा अहलावत बेटी की उपलब्धि से भावुक हुई. उन्होंने कहा कि, "बेटी के गले में पदक देखकर आंखों में खुशी के आंसू हैं. यह पदक उन सभी मां को समर्पित है, जो अपनी बेटियों के लिए संघर्ष करती हैं."

रोहतक पहुंचीं निशानेबाज आशिमा अहलावत, हुआ भव्य स्वागत (ETV Bharat)

2018 में जागा शूटिंग का सपना: 27 सितंबर 2003 को जन्मी आशिमा मूलरूप से रोहतक जिले के खरकड़ा गांव की रहने वाली हैं. वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन से उन्हें शूटिंग में आने की प्रेरणा मिली. अंतरराष्ट्रीय मंच पर मनु भाकर के प्रदर्शन ने भी उनके मन में निशानेबाजी को करियर बनाने का सपना जगाया.

मां ने रखी 98 प्रतिशत अंकों की शर्त: आशिमा शूटिंग करना चाहती थीं, लेकिन मां सुमित्रा चाहती थीं कि खेल के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो. उन्होंने शर्त रखी कि बारहवीं में 98 प्रतिशत अंक आने पर ही शूटिंग की अनुमति मिलेगी. आशिमा ने 98.6 प्रतिशत अंक हासिल किए और दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में दाखिला लिया. इसके बाद उन्हें शूटिंग को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली.

पिस्टल से शुरू किया सफर: आशिमा ने शुरुआत 10 मीटर एयर पिस्टल से की थी. बाद में पूर्व भारतीय दिग्गज निशानेबाज रंजन सोढ़ी की सलाह पर उन्होंने शॉटगन ट्रैप शूटिंग अपनाई. बेहतर प्रशिक्षण के लिए मां सुमित्रा उनके साथ रोहतक से दिल्ली चली गईं. शुरुआती दौर में पहली शॉटगन और पर्याप्त कारतूस जुटाने में करीब आठ महीने लग गए.

हार से सीखा, फिर जीता अंतरराष्ट्रीय पदक: साल 2024 में पेरू में विश्व चैंपियनशिप के दौरान गणना संबंधी गलती के कारण आशिमा अंतिम टारगेट से चूक गईं और चौथे स्थान पर रहीं. उन्होंने निराश होने के बजाय अपनी गलती पर काम किया. कुछ ही सप्ताह बाद दिल्ली में हुई विश्व विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर वापसी की. आशिमा अपनी प्रगति में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग को भी महत्वपूर्ण मानती हैं.

एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी चमका प्रदर्शन: वहीं, पिछले साल अगस्त में आशिमा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दो पदक जीते थे. महिला ट्रैप टीम इवेंट में उन्होंने स्वर्ण और महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था. अब एशियन गेम्स का रजत पदक उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गया है.

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