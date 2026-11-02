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नोटों की माला पहनाकर कबड्डी चैंपियन साक्षी शर्मा का ग्रैंड वेलकम, ढोल-नगाड़ों के साथ निकला विजय जुलूस

नोटों की माला पहनाकर कबड्डी चैंपियन साक्षी शर्मा का ग्रैंड वेलकम ( ETV Bharat )

Sakshi Sharma Grand Welcome : कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी करसिंधु गांव की बेटी साक्षी शर्मा का सोमवार को अपने गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. ग्रामीणों ने अपनी लाडली का सम्मान 1 लाख 51 हजार रुपये की नोटों की माला पहनाकर किया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, फूल-मालाओं और जयकारों के बीच साक्षी का विजय जुलूस निकाला गया. गांव के जिस खेल मैदान में साक्षी ने कबड्डी के दांव-पेच सीखे और अभ्यास कर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया, वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मैदान को नमन किया. बेटी की इस उपलब्धि पर पूरे गांव में जश्न का माहौल रहा.

गोल्ड मेडल जीता था : गुजरात के अहमदाबाद में 23 से 31 अक्टूबर तक आयोजित कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में युगांडा को 35-15 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था. भारतीय टीम की इस शानदार जीत में साक्षी शर्मा ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने शानदार रेड करते हुए 10 में से 9 रेड पॉइंट हासिल किए, जिनमें दो बोनस अंक भी शामिल रहे. पहले हाफ में ही साक्षी ने अपनी सभी छह रेड सफल बनाकर सात अंक जुटाए. पूरे टूर्नामेंट में 52 अंक हासिल कर वह प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ स्कोरर बनीं.