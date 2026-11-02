नोटों की माला पहनाकर कबड्डी चैंपियन साक्षी शर्मा का ग्रैंड वेलकम, ढोल-नगाड़ों के साथ निकला विजय जुलूस
Sakshi Sharma Grand Welcome : कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी साक्षी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया.
Published : November 2, 2026 at 9:13 PM IST
Sakshi Sharma Grand Welcome : कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी करसिंधु गांव की बेटी साक्षी शर्मा का सोमवार को अपने गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. ग्रामीणों ने अपनी लाडली का सम्मान 1 लाख 51 हजार रुपये की नोटों की माला पहनाकर किया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, फूल-मालाओं और जयकारों के बीच साक्षी का विजय जुलूस निकाला गया. गांव के जिस खेल मैदान में साक्षी ने कबड्डी के दांव-पेच सीखे और अभ्यास कर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया, वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मैदान को नमन किया. बेटी की इस उपलब्धि पर पूरे गांव में जश्न का माहौल रहा.
गोल्ड मेडल जीता था : गुजरात के अहमदाबाद में 23 से 31 अक्टूबर तक आयोजित कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में युगांडा को 35-15 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था. भारतीय टीम की इस शानदार जीत में साक्षी शर्मा ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने शानदार रेड करते हुए 10 में से 9 रेड पॉइंट हासिल किए, जिनमें दो बोनस अंक भी शामिल रहे. पहले हाफ में ही साक्षी ने अपनी सभी छह रेड सफल बनाकर सात अंक जुटाए. पूरे टूर्नामेंट में 52 अंक हासिल कर वह प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ स्कोरर बनीं.
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खटकड़ टोल प्लाजा से शुरू हुआ स्वागत का सिलसिला : साक्षी के खटकड़ टोल प्लाजा पर पहुंचते ही ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों ने पुष्पमालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया. इसके बाद वाहनों के काफिले के साथ ढोल-नगाड़ों की थाप पर विजय जुलूस निकाला गया. उचाना पहुंचने पर ब्राह्मण सभा की ओर से प्रधान रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में शिवानिया चौक पर साक्षी का स्वागत और सम्मान किया गया. इसके बाद काफिला पालवां स्थित सर्वजातीय दाड़न खाप के चबूतरे पर पहुंचा, जहां खाप की ओर से बेटी को सम्मानित किया गया. रास्ते में जगह-जगह ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया. आखिरकार पूरे जोश और उत्साह के साथ विजय जुलूस गांव करसिंधु पहुंचा.
पगड़ी पहनाकर किया सम्मान : गांव में आयोजित सम्मान समारोह में ग्रामीणों की ओर से साक्षी शर्मा को 1 लाख 51 हजार रुपये की नोटों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया. गांव के सरपंच रामचंद्र ने गांव के मान-सम्मान की प्रतीक पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया, जबकि ग्रामीणों ने उन्हें पीतल की गदा भेंट की. इस दौरान ग्रामीणों में अपनी बेटी की उपलब्धि को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया.
दूसरी बेटियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी : साक्षी शर्मा ने कहा कि गांव पहुंचने पर जिस तरह ग्रामीणों ने उनका स्वागत और सम्मान किया है, उससे वह बेहद खुश हैं. ग्रामीणों का यह प्यार और सम्मान उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा. उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है, जिन्होंने उनके संघर्ष और मेहनत के सफर में साथ दिया. इस तरह का प्रोत्साहन दूसरी बेटियों को भी खेलों में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देगा. साक्षी के पिता चुड़ियाराम और माता कविता ने कहा कि बेटी ने गांव, हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है. बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं. आज बेटियां खेल, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. उन्होंने कहा कि साक्षी की उपलब्धि पूरे परिवार और गांव के लिए गर्व की बात है.
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