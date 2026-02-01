टी20 विश्व कप: पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा कोलंबो में मैच
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप से पहले बड़ा फैसला लिया है.
Published : February 1, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : February 1, 2026 at 8:40 PM IST
हैदराबाद: टी20 विश्व कप शुरू होने में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं. इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि उसकी टीम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. इस बात की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर शेयर की है.
बता दें, दोनों टीमों के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेला जाना था. अब गेंद आईसीसी और बीसीसीआई के पाले में हैं. सभी को दोनों के फैसले का इंतजार है. पाकिस्तान के इस सरकारी आदेश की बात करें तो पाकिस्तान टी20 विश्व कप में शामिल तो होगा, लेकिन वह भारत के साथ कोलंबो में मैच नहीं खेलेगा. इस फैसले के बाद क्रिकेट प्रेमियों को काफी निराशा हो गई है. दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज मैच का काफी दिनों से इंतजार था. अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है.
#ICCT20WORLDCUP | Pakistan will not play the match against India on February 15th, tweets Government of Pakistan pic.twitter.com/4dUN9Xi1EE— ANI (@ANI) February 1, 2026
ऐसा माना जा रहा है कि अब आईसीसी को कड़ा फैसला लेना होगा. जानकारी के मुताबिक टी20 विश्व कप मैच के शेड्यूल के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. अभी तक आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
पढ़ें: हिस्ट्री रिपीट करेंगे, पड़ोसी को डिफीट करेंगे, IND vs PAK टी20 वर्ल्ड कप मैच का प्रोमो जारी