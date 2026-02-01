ETV Bharat / sports

टी20 विश्व कप: पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा कोलंबो में मैच

हैदराबाद: टी20 विश्व कप शुरू होने में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं. इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि उसकी टीम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. इस बात की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर शेयर की है.

बता दें, दोनों टीमों के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेला जाना था. अब गेंद आईसीसी और बीसीसीआई के पाले में हैं. सभी को दोनों के फैसले का इंतजार है. पाकिस्तान के इस सरकारी आदेश की बात करें तो पाकिस्तान टी20 विश्व कप में शामिल तो होगा, लेकिन वह भारत के साथ कोलंबो में मैच नहीं खेलेगा. इस फैसले के बाद क्रिकेट प्रेमियों को काफी निराशा हो गई है. दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज मैच का काफी दिनों से इंतजार था. अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है.