टी20 विश्व कप: पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा कोलंबो में मैच

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप से पहले बड़ा फैसला लिया है.

T20 WORLD CUP BETWEEN INDIA AND PAK
भारत के खिलाफ पाकिस्तान नहीं खेलेगा कोलंबो में मैच (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 8:34 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 8:40 PM IST

हैदराबाद: टी20 विश्व कप शुरू होने में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं. इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि उसकी टीम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. इस बात की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर शेयर की है.

बता दें, दोनों टीमों के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेला जाना था. अब गेंद आईसीसी और बीसीसीआई के पाले में हैं. सभी को दोनों के फैसले का इंतजार है. पाकिस्तान के इस सरकारी आदेश की बात करें तो पाकिस्तान टी20 विश्व कप में शामिल तो होगा, लेकिन वह भारत के साथ कोलंबो में मैच नहीं खेलेगा. इस फैसले के बाद क्रिकेट प्रेमियों को काफी निराशा हो गई है. दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज मैच का काफी दिनों से इंतजार था. अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है.

ऐसा माना जा रहा है कि अब आईसीसी को कड़ा फैसला लेना होगा. जानकारी के मुताबिक टी20 विश्व कप मैच के शेड्यूल के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. अभी तक आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

