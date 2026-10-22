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रांची में 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज, 29 टीम साधेंगी गोल्ड पर निशाना

अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज ( Etv Bharat )

26 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 29 टीमें हिस्सा ले रही हैं. खिलाड़ियों और टीम के अन्य सदस्यों को मिलाकर 432 प्रतिभागी इस आयोजन का हिस्सा बने हैं. प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड पुलिस कर रही है. पांच दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में खिलाड़ियों के बीच सटीक निशाना लगाने, दबाव में संयम बनाए रखने और बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती होगी. अलग-अलग वर्गों में होने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों की एकाग्रता, धैर्य और नियमित अभ्यास की परीक्षा होगी. मेजबान झारखंड पुलिस की टीम भी घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतने के इरादे से उतरेगी.