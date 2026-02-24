ETV Bharat / sports

पंतनगर में उत्तराखंड राज्य विवि खेल महोत्सव का शुभारम्भ, राज्यपाल ने दिया 'विकसित भारत 2047' का संदेश

रुद्रपुर: उत्तराखंड की देवभूमि में युवाशक्ति का उत्साह उस समय चरम पर दिखाई दिया, जब राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित चार दिवसीय उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय खेल एवं क्रीड़ा महोत्सव का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया. इस अवसर पर उन्होंने 800 मीटर पुरुष एवं महिला वर्ग के विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया.

पंतनगर में उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय खेल महोत्सव शुभारम्भ: पंतनगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में खेल मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए लगभग 722 खिलाड़ियों ने भाग लिया. प्रतियोगिता में 10 विश्वविद्यालयों की सहभागिता रही, जिससे परिसर में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला. 800 मीटर पुरुष वर्ग की दौड़ में एसएसजे अल्मोड़ा के अंकित नाथ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. श्रीदेव सुमन विवि टिहरी गढ़वाल के आसिफ द्वितीय और एसएसजे अल्मोड़ा के ललित सिंह तृतीय स्थान पर रहे.

ये रहे 800 मीटर दौड़ के चैंपियन: महिला वर्ग की 800 मीटर दौड़ में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की नीतू ने प्रथम, संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की चांदनी ने द्वितीय तथा एसएसजे अल्मोड़ा की शीतल भट्ट ने तृतीय स्थान हासिल किया. राज्यपाल ने सभी विजेताओं को मेडल एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया. खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाशक्ति, अनुशासन, संकल्प और राष्ट्रभावना का उत्सव है. उन्होंने उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए कहा कि यह भूमि आस्था, तप, त्याग और पराक्रम की है, किंतु आज वे इसे युवाशक्ति की भूमि के रूप में देख रहे हैं. हिमालय की ऊंचाइयां युवाओं को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा देती हैं.