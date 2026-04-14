IPL 2026: कौन हैं बिहार के साकिब हुसैन? जिन्होंने डेब्यू मैच में 4 विकेट लेकर सबको चौकाया
बिहार के साकिब हुसैन ने आईपीएल में तहलका मचा दिया. साकिब के गांव में जश्न का माहौल है.
Published : April 14, 2026 at 6:11 PM IST
गोपालगंज: जब आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से साकिब हुसैन ने राजस्थान रॉयल के खिलाफ 4 विकेट लिए तो दर्शक हैरान रह गए. बिहार के गोपालगंज के सदर प्रखंड के दरगाह मोहल्ला निवासी साकिब हुसैन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक बिहारी सौ पे भारी.
विस्फोटक बल्लेबाज को किया आउट: सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी पहनकर जब साकिब हुसैन अपने करियर का पहला ओवर फेंकने आए तो उन पर भारी दबाव था. सामने राजस्थान रॉयल के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल थे, लेकिन साकिब के इरादे कुछ और ही थे. अपने पहले ही ओवर की शुरुआती गेंदों में उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ पकड़ी और एक शानदार इन-स्विंगर पर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. इसके साथ ही तीन और विकेट अपने नाम कर लिया.
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सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और संघर्ष: साकिब की इस सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष छिपा है. गोपालगंज के एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे बिहार में जश्न का माहौल है. प्रशंसकों का मानना है कि अगर साकिब इसी लय को बरकरार रखते हैं, तो वह जल्द ही नीली जर्सी यानी भारतीय टीम में भी नजर आएंगे.
जूते खरीदने के नहीं थे पैसे: साकिब के इस सफलता के पीछे संघर्ष की एक ऐसी दास्तान है जो आंखों में आंसू ला देती है. बड़े भाई कहते हैं कि एक समय था जब इस खिलाड़ी के पास न ढंग के जूते थे और न ही क्रिकेट किट. आर्थिक तंगी का आलम यह था कि खेल जारी रखना नामुमकिन लग रहा था. ऐसे में मां ने अपने गहने गिरवी रखकर और बेचकर बेटे के लिए खेल का सामान खरीदा. मां के उन गहनों की चमक आज बेटे की सफलता में दिखाई दे रही है.
"बहुत संघर्ष किया है. पिता किसान हैं, उस समय पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी. जूता और किट खरीदने में साकिब को बहुत परेशानी होती थी. मां ने अपना गहना बेचकर भाई के लिए जूत और किट खरीदी. काफी संघर्ष कर आज यहां तक पहुंचा है. काफी अच्छा लग रहा है." -आकिब हुसनैन, साकिब के बड़े भाई
गांव में जश्न का माहौल: मैच के दौरान साकिब की गति और सटीक लाइन-लेंथ देखकर दिग्गजों ने उनकी तुलना भविष्य के स्टार खिलाड़ियों से करना शुरू कर दिया है. जैसे ही साकिब ने चौथा विकेट लिया, पूरे गोपालगंज में जश्न का माहौल बन गया. मिठाइयां बांटी गईं और एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया और ऐतिहासिक पल का स्वागत किया गया.
जल्द नीली जर्सी में दिखेंगे साकिब: पिता ने कहा कि यह केवल एक खिलाड़ी की जीत नहीं, बल्कि हर उस युवा की जीत है जो अभावों में भी बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है. आज वही बेटा, जिसके लिए कभी जूते खरीदना मुश्किल था, अपनी मेहनत की बदौलत अपने माता-पिता और पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहा है. पिता का मानना है कि यदि यह प्रदर्शन जारी रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय राष्ट्रीय टीम की जर्सी में नजर आएगा.
"उन्हें (साकिब को) चांस मिला और 4 विकेट लिए, यह खुशी की बात है. हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. हमारा सपना है कि साकिब इंडिया के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे." -अली अहमद हुसैन, साकिब के पिता
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