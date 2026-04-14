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IPL 2026: कौन हैं बिहार के साकिब हुसैन? जिन्होंने डेब्यू मैच में 4 विकेट लेकर सबको चौकाया

गोपालगंज: जब आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से साकिब हुसैन ने राजस्थान रॉयल के खिलाफ 4 विकेट लिए तो दर्शक हैरान रह गए. बिहार के गोपालगंज के सदर प्रखंड के दरगाह मोहल्ला निवासी साकिब हुसैन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक बिहारी सौ पे भारी.

विस्फोटक बल्लेबाज को किया आउट: सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी पहनकर जब साकिब हुसैन अपने करियर का पहला ओवर फेंकने आए तो उन पर भारी दबाव था. सामने राजस्थान रॉयल के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल थे, लेकिन साकिब के इरादे कुछ और ही थे. अपने पहले ही ओवर की शुरुआती गेंदों में उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ पकड़ी और एक शानदार इन-स्विंगर पर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. इसके साथ ही तीन और विकेट अपने नाम कर लिया.

सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और संघर्ष: साकिब की इस सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष छिपा है. गोपालगंज के एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे बिहार में जश्न का माहौल है. प्रशंसकों का मानना है कि अगर साकिब इसी लय को बरकरार रखते हैं, तो वह जल्द ही नीली जर्सी यानी भारतीय टीम में भी नजर आएंगे.

जूते खरीदने के नहीं थे पैसे: साकिब के इस सफलता के पीछे संघर्ष की एक ऐसी दास्तान है जो आंखों में आंसू ला देती है. बड़े भाई कहते हैं कि एक समय था जब इस खिलाड़ी के पास न ढंग के जूते थे और न ही क्रिकेट किट. आर्थिक तंगी का आलम यह था कि खेल जारी रखना नामुमकिन लग रहा था. ऐसे में मां ने अपने गहने गिरवी रखकर और बेचकर बेटे के लिए खेल का सामान खरीदा. मां के उन गहनों की चमक आज बेटे की सफलता में दिखाई दे रही है.