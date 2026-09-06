दक्षिण कोरिया में भारत का नेतृत्व करेंगे बिहार के ताइक्वांडो खिलाड़ी भवानी और रिया, सम्राट चौधरी ने की पुरस्कार की घोषणा
गोपालगंज के रिया और भवानी का भारतीय टीम में चयन, दक्षिण कोरिया विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मुख्यमंत्री ने सहायता दी. रिपोर्ट- अटल
Published : September 6, 2026 at 8:55 PM IST
पटना : बिहार के गोपालगंज के दो युवा ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचकर राज्य का मान बढ़ाया है. बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर की रहने वाली रिया सिंह और बरौली विधानसभा क्षेत्र के रतनसराय निवासी भवानी सिंह का चयन विश्व ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में हुआ है. दोनों खिलाड़ी आगामी 16 से 21 सितंबर तक दक्षिण कोरिया के चिन्चुन शहर में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
फ्रीस्टाइल पुमसे में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा
विश्व स्तरीय इस प्रतियोगिता में रिया सिंह और भवानी सिंह ताइक्वांडो फ्रीस्टाइल पुमसे स्पर्धा में हिस्सा लेंगे. राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन के बाद दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह मिली है. अब दोनों के सामने विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा साबित करने का बड़ा अवसर है.
गोपालगंज के दो प्रतिभावान खिलाड़ी श्री भवानी सिंह एवं सुश्री रिया सिंह का दक्षिण कोरिया में आयोजित होनेवाले #World_Taekwondo_Poomsae #Championship_2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन हुआ है।— Mithilesh Tiwari (@mkrtiwari_bjp) September 6, 2026
यह बिहार और देश के लिए गर्व का विषय है l pic.twitter.com/khEZwp66Sr
मुख्यमंत्री ने दी 2-2 लाख रुपये की सहायता
दक्षिण कोरिया में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दोनों खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को रिया सिंह और भवानी सिंह को यात्रा समेत अन्य आवश्यक खर्चों के लिए 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. यह सहायता ऐसे समय में मिली है, जब दोनों खिलाड़ियों को विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए यात्रा और अन्य खर्चों की व्यवस्था करनी थी. मुख्यमंत्री की घोषणा से दोनों खिलाड़ियों के लिए दक्षिण कोरिया जाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का रास्ता आसान होगा.
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल रंग लाई
दोनों खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पहल की थी. उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष खिलाड़ियों की जरूरत और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवश्यक आर्थिक मदद का मुद्दा रखा. इसके बाद मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की.
2023 से लगातार शानदार प्रदर्शन
शिक्षा मंत्री के अनुसार, रिया सिंह और भवानी सिंह अपनी प्रतिभा, मेहनत और अनुशासन के दम पर गोपालगंज के साथ-साथ पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं. दोनों खिलाड़ी वर्ष 2023 से ताइक्वांडो फ्रीस्टाइल पुमसे चैंपियनशिप में लगातार हिस्सा लेते हुए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान दोनों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक समेत कई उपलब्धियां हासिल की हैं. उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर ही दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है.
''रिया सिंह और भवानी सिंह ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और अनुशासन के दम पर गोपालगंज के साथ-साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है. दोनों खिलाड़ी वर्ष 2023 से ताइक्वांडो फ्रीस्टाइल पुमसे चैंपियनशिप में लगातार हिस्सा लेते हुए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक समेत कई उपलब्धियां हासिल की हैं. लगातार अच्छे प्रदर्शन के आधार पर ही दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह मिली है.''- मिथिलेश तिवारी, मंत्री, बिहार
अब विश्व मंच पर बिहार की बेटियों-बेटों की चुनौती
अब रिया सिंह और भवानी सिंह के सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने की बड़ी चुनौती है. दक्षिण कोरिया के चिन्चुन में आयोजित होने वाली विश्व ताइक्वांडो प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ी भारत की ओर से मैदान में उतरेंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विश्वास जताया है कि दोनों खिलाड़ी विश्व मंच पर भी शानदार प्रदर्शन करेंगे और देश के साथ-साथ बिहार का नाम रोशन करेंगे.
त्वरित कार्रवाई पर मिथिलेश तिवारी ने सीएम का जताया आभार
गोपालगंज के दो खिलाड़ियों के भारतीय टीम में चयन और मुख्यमंत्री की ओर से आर्थिक सहायता की घोषणा के बाद खेल जगत और दोनों खिलाड़ियों के परिवारों में उत्साह का माहौल है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है. साथ ही उन्होंने रिया सिंह और भवानी सिंह को विश्व प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं.
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