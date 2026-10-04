गोल्डन गर्ल किरण पहल का सोनीपत पहुंचने पर भव्य स्वागत, अगला लक्ष्य देश के लिए ओलंपिक मेडल
गोल्डन गर्ल किरण पहल का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ. बड़ी संख्या में ग्रामीण, बच्चे-बुजुर्ग, सामाजिक और राजनीति कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचे थे.
Published : October 4, 2026 at 8:43 PM IST
सोनीपतः जिले के गन्नौर के गुमड गांव की बेटी किरण पहल एशियन गेम्स 2026 में 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड जीत कर आज अपने पैतृक गांव पहुंची. इस दौरान ग्रामीणों ने जीटी रोड से गांव तक भव्य स्वागत यात्रा निकाली. जगह-जगह शहरवासियों, वार्ड पार्षदों और ग्रामीणों ने किरण का स्वागत किया. इसके अलावा गांव पहुंचकर स्वागत करने वालों का दिनभर तांता लगा रहा.
'अगला लक्ष्य ओलंपिक 2028 में गोल्ड जीतना': किरण पहल ने बताया कि गोल्ड जीतकर उन्हें अच्छे लगा और यह गोल्ड अपने देश व परिजनों को समर्पित है. परिवार के स्पोर्ट के बिना वह कुछ नहीं कर सकती थीं. किरण ने बताया कि उसने 5वीं कक्षा से दौड़ की शुरुआत की थी और एक दौर ऐसा था जब परिवार की स्थिति खराब थी. जूते खरीदने तक पैसे नहीं थे, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और मैं आगे बढ़ती रही. मेरे पिता ने हमेशा स्पोर्ट किया, जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं. अब अगले वर्ष होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेकर आना और 2028 में होने वले ओलंपिक में गोल्ड जितना मेरा लक्ष्य है.
मेहनत मुकाम तक पहुंचीः वहीं कोच आशीष छिक्कारा ने बताया कि "किरण कई वर्षों से लगतार मेहनत कर ही थी और उसी मेहनत के दम पर वह इस मुकाम तक पहुंची है.
सम्मान समारोह में कई नेता पहुंचेः सम्मान समरोह में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्य्क्ष मोहनलाल बडोली, भाजपा विधायक मुकेश शर्मा, भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक ने किरण को बधाई दी और कहा कि "देश की बेटियां मेडल जीतकर अपने परिवार, गांव और देश का नाम रोशन कर रही हैं."