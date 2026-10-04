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गोल्डन गर्ल किरण पहल का सोनीपत पहुंचने पर भव्य स्वागत, अगला लक्ष्य देश के लिए ओलंपिक मेडल

गोल्डन गर्ल किरण पहल का सोनीपत पहुंचने पर भव्य स्वागत ( ETV Bharat )

सोनीपतः जिले के गन्नौर के गुमड गांव की बेटी किरण पहल एशियन गेम्स 2026 में 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड जीत कर आज अपने पैतृक गांव पहुंची. इस दौरान ग्रामीणों ने जीटी रोड से गांव तक भव्य स्वागत यात्रा निकाली. जगह-जगह शहरवासियों, वार्ड पार्षदों और ग्रामीणों ने किरण का स्वागत किया. इसके अलावा गांव पहुंचकर स्वागत करने वालों का दिनभर तांता लगा रहा.