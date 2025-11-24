चौमूं के अमर सिंह ने थाईलैंड में जीती 100 किमी अल्ट्रा मैराथन, गोल्ड मेडल हासिल कर रचा इतिहास
अल्ट्रा मैराथन में गोल्ड मेडल जीतकर चौमूं के अमर सिंह ने भारत का परचम लहराया है.
जयपुर : राजस्थान के धावक अमर सिंह देंवदा ने एक बार फिर भारत का मान बढ़ा दिया है. थाइलैंड के बैंकॉक में 22-23 नवंबर को आयोजित 100 किमी इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 घंटे 59 मिनट 37 सेकंड में दौड़ पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. अमर सिंह का यह प्रदर्शन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. भारतीय वायुसेना में कॉरपोरल सोल्जर के पद पर कार्यरत अमर सिंह लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहरा रहे हैं.
थाइलैंड में मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमर सिंह के पैतृक गांव जयपुर जिले के चौमूं के चीथवाड़ी सहित पूरे राजस्थान और देशभर में खुशी की लहर है. स्थानीय लोगों, खेल प्रेमियों और एथलेटिक समुदाय ने अमर सिंह को बधाइयों से नवाज़ा है. उनके प्रशिक्षकों और परिवार के सदस्यों ने इसे उनकी कड़ी मेहनत, संकल्प और देश के प्रति समर्पण का परिणाम बताया. अमर सिंह ने इससे पहले भी कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं. अब तक अमर सिंह 4 गोल्ड और 1 सिल्वर सहित कुल 5 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत चुके हैं.
एशिया-ओशिनिया चैम्पियनशिप में किया है कमाल :-
- अप्रैल 2024 , कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया): एशिया - ओशिनिया अल्ट्रा मैराथन चैम्पियनशिप में 24 घंटे में 272.537 किमी दौड़कर नया रिकॉर्ड बनाया और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था.
- जुलाई 2023 , बेंगलुरु: एशिया-ओशिनिया 100 किमी चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया.
- दिसंबर 2023, ताइपे (चीन): विश्व चैम्पियनशिप में भारत की ओर से दौड़े और शानदार प्रदर्शन दर्ज किया.
AFI ने दी जानकारी : एथलेटिक फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (AFI) ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि अमर सिंह देवांदा ने इतिहास रचते हुए एशिया ओशिनिया 100 किमी अल्ट्रा चैम्पियनशिप भारत के नाम कर दी . उन्होंने यह जीत 6 घंटे 59 मिनट 37 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय में हासिल की, जो भारतीय अल्ट्रा रनिंग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर वर्ल्ड अल्ट्रारनिंग के अध्यक्ष डॉ. नदीम खान ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन भारत के लिए गौरव का क्षण है और अल्ट्रा रनिंग में नए मानक स्थापित करता है.