चौमूं के अमर सिंह ने थाईलैंड में जीती 100 किमी अल्ट्रा मैराथन, गोल्ड मेडल हासिल कर रचा इतिहास

जयपुर : राजस्थान के धावक अमर सिंह देंवदा ने एक बार फिर भारत का मान बढ़ा दिया है. थाइलैंड के बैंकॉक में 22-23 नवंबर को आयोजित 100 किमी इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 घंटे 59 मिनट 37 सेकंड में दौड़ पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. अमर सिंह का यह प्रदर्शन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. भारतीय वायुसेना में कॉरपोरल सोल्जर के पद पर कार्यरत अमर सिंह लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहरा रहे हैं.

थाइलैंड में मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमर सिंह के पैतृक गांव जयपुर जिले के चौमूं के चीथवाड़ी सहित पूरे राजस्थान और देशभर में खुशी की लहर है. स्थानीय लोगों, खेल प्रेमियों और एथलेटिक समुदाय ने अमर सिंह को बधाइयों से नवाज़ा है. उनके प्रशिक्षकों और परिवार के सदस्यों ने इसे उनकी कड़ी मेहनत, संकल्प और देश के प्रति समर्पण का परिणाम बताया. अमर सिंह ने इससे पहले भी कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं. अब तक अमर सिंह 4 गोल्ड और 1 सिल्वर सहित कुल 5 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत चुके हैं.