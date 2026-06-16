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स्वर्णिम मुक्का-सुनहरा भविष्य: गोड्डा की शिक्षा कुमारी बनीं झारखंड की नई बॉक्सिंग स्टार

18वीं झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोड्डा की मुक्केबाज शिक्षा कुमारी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है.

Godda boxer Shiksha Kumari
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के साथ बॉक्सिंग स्टार शिक्षा कुमारी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 3:20 PM IST

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रांचीः झारखंड की युवा खेल प्रतिभाएं लगातार अपनी उपलब्धियों से राज्य का नाम रोशन कर रही हैं. इसी कड़ी में गोड्डा की होनहार मुक्केबाज शिक्षा कुमारी ने 18वीं झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. कम उम्र में हासिल की गई यह सफलता न केवल शिक्षा के कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है, बल्कि यह झारखंड की उभरती खेल संस्कृति की भी एक प्रेरणादायक मिसाल बन गई है.

40-43 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गोल्ड

18वीं झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन और सरायकेला-खरसावां जिला बॉक्सिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था. प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया. 40-43 किलोग्राम भार वर्ग में गोड्डा की शिक्षा कुमारी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए पश्चिम सिंहभूम की खिलाड़ी सिली को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

शिक्षा कुमारी की इस उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण छिपा है. सीमित संसाधनों के बीच लगातार अभ्यास करते हुए उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे पाने का जुनून हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती. प्रतियोगिता के दौरान शिक्षा ने अपने तकनीकी कौशल, आत्मविश्वास और धैर्य का शानदार परिचय दिया, जिसके दम पर वह स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहीं.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से शिक्षा ने की मुलाकात

रांची स्थित आवासीय कार्यालय में शिक्षा कुमारी ने झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात की. इस दौरान शिक्षा ने प्रतियोगिता के अनुभव, अपनी तैयारियों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया. उन्होंने बताया कि इस सफलता के बाद उनका लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करना और आगे चलकर देश के लिए पदक जीतना है.

शिक्षा की उपलब्धि आज गोड्डा जिले के साथ-साथ पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन मिलता रहा तो आने वाले वर्षों में झारखंड बॉक्सिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना सकता है.

Godda boxer Shiksha Kumari
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को बुके भेंट करतीं गोड्डा की बॉक्सर शिक्षा कुमारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

मंत्री दीपिका ने दी शुभकामनाएं

मुलाकात के बाद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने शिक्षा कुमारी को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि शिक्षा ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. शिक्षा की यह सफलता केवल एक पदक नहीं, बल्कि गोड्डा और पूरे झारखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर सकें. उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षा कुमारी भविष्य में भी अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगी.

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