गोट टूर इंडिया के मेन ऑर्गेनाइजर को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत खारिज कर 14 दिन के लिए जेल भेजा

उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब वह मेसी और इंटर मियामी के टीम के साथी लुइस सुआरेज और रोड्री डी पॉल के साथ जा रहे थे. सताद्रु दत्ता को साल्ट लेक स्टेडियम में मिसमैनेजमेंट के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद बिधान नगर कोर्ट में पेश किया गया. जब उन्हें कोर्ट लाया जा रहा था, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आयोजकों पर दर्शकों को धोखा देने का आरोप लगाया.

हैदराबाद: पश्चिम बंगाल की बिधान नगर सेशन कोर्ट ने लियोनेल मेसी के गोट इंडिया टूर के ऑर्गेनाइजर, सताद्रू दत्ता को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. मेसी के कोलकाता दौरे के बाद साल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे के बाद कोलकाता पुलिस ने इवेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था.

सताद्रु की जमानत याचिका खारिज

पुलिस ने सताद्रु दत्ता के खिलाफ स्टेडियम में तोड़फोड़ के लिए सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं GOAT इंडिया टूर 2025 के आयोजक, सताद्रु दत्ता के वकील ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि 'मेरे क्लाइंट पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं. क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए ऐसी धारा लगाई गई है?'

वकील ने कहा कि स्टेडियम में जो हुआ, उसके लिए मेरे खिलाफ मामला क्यों है? 14 दिन की पुलिस हिरासत क्यों जरूरी है? सताद्रू दत्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस घटना से उनकी छवी खराब हुई है.

सरकारी वकील ने क्या कहा?

वहीं सरकारी वकील ने अपने जवाबी तर्क में कहा, "यह आयोजक की पूरी जिम्मेदारी है कि मेसी के सामने कौन जाएगा और कौन नहीं. आयोजक ने मेसी को अपने लोगों से इस तरह घेर लिया था कि आम दर्शक उन्हें ठीक से नहीं देख पाए.' सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने सताद्रु दत्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया.

मेसी भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं

मेसी 13 दिसंबर को भारत में लैंड करने के बाद कोलकाता और हैदराबाद का दौरा किया. 14 दिसंबर को मेसी मुंबई के दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात भी करेंगे. जिसमें सचिन तेंदुलकर का भी नाम शामिल है. उसके बाद मेसी 15 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे और अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित एक इवेंट में भाग भी लेंगे.