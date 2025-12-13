ETV Bharat / sports

कोलकाता में मेसी का क्रेज, फैंस ने स्टार को देखने के लिए अपना हनीमून किया कैंसिल

Messi in Kolkata: कोलकाता में लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस में काफी क्रेज है.

फैंस ने मेसी को देखने के लिए अपना हनीमून किया कैंसिल
फैंस ने मेसी को देखने के लिए अपना हनीमून किया कैंसिल (ANI 'X' handle and AFP))
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 2:43 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 2:50 PM IST

हैदराबाद: वर्ल्ड के जाने माने स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत पहुंचने पर फैंस में काफी खुश नजर आ रहे हैं. मेसी अपने तीन दिवसीय भारतीय दौरे पर चार शहरों-कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली का दौरा करेंगे. इस दौरान वो मुख्यमंत्रियों समेत कई बड़ी हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे.

उनकी इस यात्रा का नाम 'GOAT इंडिया टूर' का नाम दिया गया है. जिसके पहले हिस्से के तौर पर वो आज रात ढ़ाई बजे कोलकाता पहुंचे. एयरपोर्ट पर ही मेसी का शानदार स्वागत करने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से उनको दूसरे रास्ते होटल ले जाया गया.

फैंन ने अपना हनीमून किया कैंसिल
मेसी के कोलकाता पहुंचने से फैंस में काफी क्रेज दिख रहा है. हर फैन के पास इस बहुप्रतीक्षित टूर के लिए अपनी-अपनी कहानी है, वहीं एक कपल ने भी अपनी कहानी शेयर की, जिससे पता चलता है कि मेस्सी को अपने फैंस से कितना प्यार और सम्मान मिलता है. इस कपल की कहानी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है.

दोनों ने बताया कि उन्होंने अर्जेंटीना के सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए अपना हनीमून कैंसिल कर दिया. एक महिला ने एएनआई को बताया, "पिछले शुक्रवार को हमारी शादी हुई थी, और हमने अपना हनीमून प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मेस्सी आ रहे हैं और यह जरूरी है... हम 2010 से उन्हें फॉलो कर रहे हैं.'

एक और फैंस ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि उन्होंने अपने हनीमून के प्लान कैंसिल कर दिए क्योंकि वे पहले मेस्सी को देखना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'हमारी हाल ही में शादी हुई है, लेकिन मेस्सी के आने पर हमने अपना हनीमून प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि हम पहले मेस्सी को देखना चाहते थे... हम उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हैं, और हम उन्हें 10-12 सालों से फॉलो कर रहे हैं.' ये दोनों कपल की शादी के बाद हनीमून पर जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मेस्सी के इवेंट के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया.

मेसी के इवेंट में भगदड़
मेसी का सबसे पहला इवेंट कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में था. जहां मेसी को मोहन बागान 'मेस्सी' ऑल स्टार्स और डायमंड हार्बर 'मेस्सी' ऑल स्टार्स के खिलाड़ियों से भी बातचीत करनी थी. लेकिन उनके पहुंचते ही वहां भगदड़ मच गई और स्टेडियम में मौजूद प्रशंसक मेसी को सही से न देख पाने की वजह से नाराज हो कर स्टेडियम तोड़ फोड़ शुरू कर दी.

मेस्सी का दूसरा इवेंट
मेस्सी आज शाम को ही कोलकाता से हैदराबाद जाएंगे, जहां वो राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एक फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे. इसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना होंगे. उनके टूर का आखिरी पड़ाव दिल्ली है, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं.

Last Updated : December 13, 2025 at 2:50 PM IST

GOAT INDIA TOUR 2025
कोलकाता में मेसी का क्रेज
FANS ON MESSI
MESSI IN INDIA
MESSI IN KOLKATA

