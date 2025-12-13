मेसी के कोलकाता इवेंट में मची भगदड़, नाराज दर्शकों ने स्टेडियम में फेंकी बोतलें
Messi in Kolkata: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग पहुंचे थे.
Published : December 13, 2025 at 12:55 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 1:19 PM IST
GOAT India Tour 2025: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 13 से 15 दिसंबर तक भारत के दौरे पर हैं. वो 13 दिसंबर की रात कोलकाता पहुंचे और आज ही सुबह 10:30 बजे विवेकानंद युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम में उनका एक कार्यक्रम था. जब वो उसमें पहुंचे तो खचाखच फैंस से भरे स्टेडियम में मेसी ने फैंस का अभिवादन स्वीकार करने के लिए ग्राउंड का चक्कर भी लगाया, इस दौरान राज्य के मंत्री और दूसरे बड़े लोगे उनके साथ साथ रहे जिससे फैंस उनको सही से नहीं देख सके.
जब मेसी मैदान से बाहर जाने लगे तो पहले से नाराज फैंस इवेंट मैनजर पर भड़क गए और स्टेडियम में बोतल फेंकने लगे. इस तरह से पूरा स्टेडियम अफरा-तफरी में बदल गया, और वेन्यू के अंदर अशांति का माहौल बन गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, काफी ज्यादा फैंस मेसी को स्टेडियम में देख नहीं पाए जिसकी वजह से नाराज फैंस ने पोस्टर होर्डिंग तोड़ दिए, बोतलें फेंकी और हंगामा करने लगे, जिसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए, जिसके बाद मैदान पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और मेसी व अन्य VVIPs को बाहर निकाल दिया गया.
इस अफरा तफरी की वजह ये बताई जा रही है कि कई फैंस, जो अर्जेंटीना के इस आइकन को देखने की उम्मीद में घंटों इंतजार कर रहे थे, उन्हें मेसी को देखे बिना ही निराश होना पड़ा. जिसकी वजह से सूरत पैदा हुई. स्टेडियम के अंदर के अफरा तफरी के फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें अव्यवस्था दिखाई दे रही थी और भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए जो एक ऐतिहासिक और खुशी का मौका होना चाहिए था, उस पर ग्रहण लग गया.
फैंस की नाराजगी
फैंस ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टेडियम में आए और सभी मंत्री और नेताओं ने उन्हें घेरे रखा. इसके अलावा मेसी ने एक भी किक या पेनल्टी नहीं मारी, और उनमें से कई लोग मेसी की एक झलक भी नहीं देख पाए. जिससे नाराज फैंस, जिसने 4,500 रुपये और 10,000 रुपये में टिकट खरीदे थे वो स्टेडियम को नुकसान पहुंचाने लगे.
Congratulations to the officials, politicians, and volunteers for turning Messi's walk into your personal photo op. Meanwhile, the actual fans, the ones who funded this event with their ticket money could barely see him.— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) December 13, 2025
pic.twitter.com/ESmi7PD4cJ
एक नाराज फैन अजय शाह ने PTI को बताया, 'यहां एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास की कीमत 150-200 रुपये है, फिर भी हम मेसी की एक झलक भी नहीं देख पाए. लोगों ने उन्हें देखने के लिए एक महीने की सैलरी खर्च कर दी. मैंने टिकट के लिए 5,000 रुपये दिए और अपने बेटे के साथ मेसी को देखने आया था, नेताओं को देखने नहीं आया था, मेसी के साथ पुलिस और मिलिट्री के लोग सेल्फी ले रहे थे, और इन सबके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है.'
मैसी का भारत दौरा
बता दें कि मेसी भारत के चार शहरों के दौरे पर हैं. वह 13 से 15 दिसंबर तक कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जाएंगे. सॉल्ट लेक स्टेडियम का दौरा करने के बाद, वह हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एक फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे.