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11 सेकंड में दागा गोल! फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज गोल पर डालें एक नजर

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड तुर्की के हाकान सुकुर के नाम है.

फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज गोल
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज गोल (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 4:56 PM IST

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Fastest goals in FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप को खेल की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है. हर चार साल पर होने वाले यह टूर्नामेंट इस साल 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी में खेला गया. जिसमें पहली बार कुल 48 टीमों ने भाग लिया. टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर है. जब 20 जुलाई को तीन बार की चैंपियन अर्जेंटीना एक बार की चैंपियन स्पेन से भिड़ेगी.

जारी टूर्नामेंट में अब तक 102 मैच में 316 गोल हो चुके हैं. जबकि दो मैच अभी भी बाकी है. इस टूर्नामेंट में हर गोल इतिहास का हिस्सा होता है. लेकिन कुछ गोल ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी अहमियत ही नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार से भी दुनिया को हैरान कर देते हैं. जारी टूर्नामेंट में सबसे तेज गोल 64 सेकंड में किया गया. जब पैराग्वे के मिडफील्डर मटियास गैलार्जा ने तुर्की के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में मैच शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड बाद ही गोल करके इतिहास रच दिया.

लेकिन हम इस स्टोरी में आपको ऐसे पांच खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जो मैच की पहली सीटी बजते ही इतनी तेजी से गोल दागे कि विपक्षी टीम संभल भी नहीं पाई. आइए फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज गोल करने वाले उन पांच खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026
फीफा वर्ल्ड कप 2026 (AP)

1. हाकान सुकुर (तुर्की) 11 सेकंड (2002)
फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड तुर्की के महान स्ट्राइकर हाकान सुकुर के नाम है. उन्होंने ये रिकॉर्ड 2002 वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया के खिलाफ तीसरे स्थान के मुकाबले में रेफरी के पहली सीटी बजाते ही महज 11 सेकंड बाद गोल दागकर बनाया. जो रिकॉर्ड आज भी अटूट बना हुआ है.

2. वाक्लाव मासेक (चेकोस्लोवाकिया) 15 सेकंड
दूसरा सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड चेकोस्लोवाकिया के वाक्लाव मासेक के नाम है. उन्होंने 1962 फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको के खिलाफ केवल 15 सेकंड में गोल करके फुटबॉल प्रेमियों को चौंका दिया. लगभग 40 वर्षों तक यह वर्ल्ड कप का सबसे तेज गोल माना जाता रहा. लेकिन 2002 में हाकान सुकुर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

3. अर्नेस्ट लेहनर (जर्मनी) 25 सेकंड
जर्मनी के अर्नेस्ट लेहनर ने 1934 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रिया के खिलाफ सिर्फ 25 सेकंड में गोल दाग दिया. यह रिकॉर्ड कई दशकों तक सबसे तेज गोलों की सूची में शामिल रहा. उस दौर में जब फुटबॉल की रणनीतियां आज जितनी विकसित नहीं थीं, तब इतनी तेजी से गोल करना किसी चमत्कार से कम नहीं माना गया.

4. ब्रायन रॉबसन (इंग्लैंड) 28 सेकंड
इंग्लैंड के कप्तान ब्रायन रॉबसन ने 1982 वर्ल्ड कप में फ्रांस के खिलाफ मैच शुरू होने के 28 सेकंड बाद ही गोल कर दिया. रॉबसन ने रेफरी की पहली सीटी बजते ही ऐसी तेज दौड़ लगाई की फ्रांस की डिफेंस लाइन भी हैरान रह गई. यह गोल इंग्लैंड के वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे यादगार गोलों में गिना जाता है.

5. क्लिंट डेम्पसी (अमेरिका) 30 सेकंड
अमेरिका के स्टार खिलाड़ी क्लिंट डेम्पसी ने घाना के खिलाफ 2014 फीफा वर्ल्ड कप में 30 सेकंड के अंदर गोल कर इतिहास रच दिया. डेम्पसी ने शानदार कौशल का प्रदर्शन करते हुए डिफेंडरों को छकाया और गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया.

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे तेज गोल करने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी देश समय विश्व कप
हाकान सुकुर तुर्की11 सेकंड 2002
वाक्लाव मासेक चेकोस्लोवाकिया15 सेकंड 1962
अर्नेस्ट लेहनरजर्मनी 25 सेकंड 1934
ब्रायन रॉबसन इंग्लैंड28 सेकंड 1982
क्लिंट डेम्पसीअमेरिका 30 सेकंड 2014

तुर्की के खिलाड़ी हाकान सुकुर का 11 सेकंड में किया गया गोल आज भी फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज गोल है. आने वाले विश्व कप में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई खिलाड़ी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ पाता है या नहीं.

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