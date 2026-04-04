ETV Bharat / sports

राजगीर में हॉकी का तूफान, गोवा ने राजस्थान को 7 गोल से रौंदा.. बिहार को अरुणाचल ने दी मात

16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2026 के तीसरे दिन गोवा, उत्तराखंड और अरुणाचल की शानदार जीत. पढ़ें पूरी खबर.

Sub Junior Mens Hockey Championship
सब जूनियर मेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 8:08 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के राजगीर खेल अकादमी में 1 से 12 अप्रैल तक चल रही 16वीं सब जूनियर मेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026 के तीसरे दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले गए. युवा खिलाड़ियों ने अपना जोरदार प्रदर्शन दिखाया, जिसमें गोवा, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की टीमों ने जीत हासिल की. राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट में देशभर की उभरती हुई हॉकी प्रतिभाएं अपनी क्षमता साबित कर रही हैं.

गोवा की राजस्थान पर धमाकेदार 7-0 की जीत: डिवीजन सी के पूल बी में गोवा हॉकी ने हॉकी राजस्थान को पूरे मैच में दबाव बनाए रखते हुए 7-0 से करारी शिकस्त दी. करण कुमार ने (2वें, 12वें और 44वें मिनट) में हैट्रिक गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और मैन ऑफ द मैच चुने गए. साहिल प्रमोद (17वें), दिलशाद अली (27वें), श्रेयश हुंड्रे चंगादेव (30वें) और अंकित (38वें मिनट) ने भी गोल करके गोवा की शानदार जीत में योगदान दिया. गोवा की टीम ने पूरे मैच में आक्रामक और सुसंगत खेल दिखाया.

Sub Junior Mens Hockey Championship
16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप (ETV Bharat)

उत्तराखंड ने बंगाल को 5-2 से हराया: डिवीजन बी के एक मुकाबले में हॉकी उत्तराखंड ने हॉकी बंगाल को 5-2 से हरा दिया. विक्की सिंह बोहरा ने मैच की शुरुआत में (1वें और 4वें मिनट) दो गोल करके उत्तराखंड को मजबूत बढ़त दिलाई. गोविंद सिंह (7वें और 60वें मिनट) ने दो गोल और अमन कुमार (52वें मिनट) ने एक गोल करके टीम की जीत सुनिश्चित की. हॉकी बंगाल की ओर से कैप्टन रिजू बार (9वें मिनट) और सुजल तुरी (22वें मिनट) ने गोल किए, लेकिन उत्तराखंड की आक्रामक रणनीति के आगे वे बेबस नजर आए.

Sub Junior Mens Hockey Championship
राजगीर खेल अकादमी में मैच (ETV Bharat)

अरुणाचल ने बिहार को 4-2 से दी मात: डिवीजन बी के दिन के आखिरी मैच में हॉकी अरुणाचल ने मेजबान हॉकी बिहार को 4-2 से हरा दिया. अरुणाचल की ओर से शुभम राजभर (7वें), दीपक राव (24वें), रामांश सिंह (34वें) और मोहित यादव (38वें मिनट) ने गोल दागे. बिहार की टीम की ओर से सुमन कुमार (2वें मिनट) और कैप्टन अभय शाह (58वें मिनट) ने गोल करके वापसी की कोशिश की, लेकिन अरुणाचल की मजबूत डिफेंस और काउंटर अटैक ने उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

Sub Junior Mens Hockey Championship
राजगीर में हॉकी का तूफान (ETV Bharat)

दिल्ली हॉकी का शानदार प्रदर्शन जारी: टूर्नामेंट में दिल्ली हॉकी ने अब तक दो मैचों में उम्दा खेल दिखाते हुए दोनों में जीत दर्ज की है. युवा खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. वहीं, बिहार की टीम ने अपना पहला मैच ड्रा खेला था, लेकिन तीसरे दिन अरुणाचल से हार का सामना करना पड़ा.

Sub Junior Mens Hockey Championship
गोवा ने राजस्थान को 7 गोल से रौंदा (ETV Bharat)

बंगाल की लगातार हार, टूर्नामेंट में तीखी टक्कर: हॉकी बंगाल को टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है. उत्तराखंड के खिलाफ मिली 5-2 की हार ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया है. इस बीच विभिन्न डिवीजनों में मैचों की तीखी टक्कर जारी है, जो युवा हॉकी खिलाड़ियों के लिए अनुभव का बड़ा मौका साबित हो रहा है.

Sub Junior Mens Hockey Championship
बिहार को अरुणाचल ने दी मात (ETV Bharat)

राजगीर में हॉकी का महासंग्राम 12 अप्रैल तक चलेगा: 16वीं सब जूनियर मेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026 राजगीर हॉकी स्टेडियम में 12 अप्रैल तक चलेगी. टूर्नामेंट में तीन डिवीजनों में कुल 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं. यह चैंपियनशिप देश के उभरते हॉकी स्टार्स को नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है. मैचों का उत्साह पूरे बिहार में देखा जा रहा है.

Sub Junior Mens Hockey Championship
गोवा, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश को जीत मिली (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

राजगीर हॉकी मैदान पर जलवा, तेलंगाना का 20-0 का रिकॉर्ड.. दिल्ली ने भी रचा इतिहास!

राजगीर की धरती पर हॉकी का महासंग्राम, बिहार vs छत्तीसगढ़ मैच ड्रा, दिल्ली ने तेलंगाना को 7-1 से शिकस्त दी

हार्दिक, सुखजीत, संजय , अभिषेक हॉकी इंडिया वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में

TAGGED:

सब जूनियर मेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप
HOCKEY CHAMPIONSHIP IN RAJGIR
ARUNACHAL DEFEATED BIHAR
GOA DEFEATED RAJASTHAN
SUB JUNIOR MENS HOCKEY CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.