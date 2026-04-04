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राजगीर में हॉकी का तूफान, गोवा ने राजस्थान को 7 गोल से रौंदा.. बिहार को अरुणाचल ने दी मात

नालंदा: बिहार के राजगीर खेल अकादमी में 1 से 12 अप्रैल तक चल रही 16वीं सब जूनियर मेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026 के तीसरे दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले गए. युवा खिलाड़ियों ने अपना जोरदार प्रदर्शन दिखाया, जिसमें गोवा, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की टीमों ने जीत हासिल की. राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट में देशभर की उभरती हुई हॉकी प्रतिभाएं अपनी क्षमता साबित कर रही हैं.

गोवा की राजस्थान पर धमाकेदार 7-0 की जीत: डिवीजन सी के पूल बी में गोवा हॉकी ने हॉकी राजस्थान को पूरे मैच में दबाव बनाए रखते हुए 7-0 से करारी शिकस्त दी. करण कुमार ने (2वें, 12वें और 44वें मिनट) में हैट्रिक गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और मैन ऑफ द मैच चुने गए. साहिल प्रमोद (17वें), दिलशाद अली (27वें), श्रेयश हुंड्रे चंगादेव (30वें) और अंकित (38वें मिनट) ने भी गोल करके गोवा की शानदार जीत में योगदान दिया. गोवा की टीम ने पूरे मैच में आक्रामक और सुसंगत खेल दिखाया.

16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप (ETV Bharat)

उत्तराखंड ने बंगाल को 5-2 से हराया: डिवीजन बी के एक मुकाबले में हॉकी उत्तराखंड ने हॉकी बंगाल को 5-2 से हरा दिया. विक्की सिंह बोहरा ने मैच की शुरुआत में (1वें और 4वें मिनट) दो गोल करके उत्तराखंड को मजबूत बढ़त दिलाई. गोविंद सिंह (7वें और 60वें मिनट) ने दो गोल और अमन कुमार (52वें मिनट) ने एक गोल करके टीम की जीत सुनिश्चित की. हॉकी बंगाल की ओर से कैप्टन रिजू बार (9वें मिनट) और सुजल तुरी (22वें मिनट) ने गोल किए, लेकिन उत्तराखंड की आक्रामक रणनीति के आगे वे बेबस नजर आए.

राजगीर खेल अकादमी में मैच (ETV Bharat)

अरुणाचल ने बिहार को 4-2 से दी मात: डिवीजन बी के दिन के आखिरी मैच में हॉकी अरुणाचल ने मेजबान हॉकी बिहार को 4-2 से हरा दिया. अरुणाचल की ओर से शुभम राजभर (7वें), दीपक राव (24वें), रामांश सिंह (34वें) और मोहित यादव (38वें मिनट) ने गोल दागे. बिहार की टीम की ओर से सुमन कुमार (2वें मिनट) और कैप्टन अभय शाह (58वें मिनट) ने गोल करके वापसी की कोशिश की, लेकिन अरुणाचल की मजबूत डिफेंस और काउंटर अटैक ने उन्हें हार का सामना करना पड़ा.