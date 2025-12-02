ETV Bharat / sports

मैक्सवेल ने उठाया बड़ा कदम, IPL 2026 से हटने पर बोली ये बड़ी बात

मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बयान में लिखा, 'IPL में कई यादगार सीजन के बाद, मैंने इस साल ऑक्शन में अपना नाम न डालने का फैसला किया है. यह एक बड़ा फैसला है, और मैं इस लीग ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार होकर यह फैसला किया हूं.'

बता दें कि पिछले सीजन मेगा ऑक्शन में मैक्सवेल को पंजाब किंग्स ने 4.2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वो उस सीजन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फ्रैंचाइजी ने उन्हें इस साल रिलीज करने का फैसला किया.

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के ऑल-राउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने IPL 2026 मिनी-ऑक्शन से कुछ हफ्ते पहले ही इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन से हटने का फैसला किया है. उन्होंने 16 दिसंबर को अबु धाबी में होने वाले मिनी-ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं कराया है.

उन्होंने आगे कहा, 'IPL ने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान के तौर पर बनाने में मदद की है. मैं लकी रहा हूं कि मुझे वर्ल्ड-क्लास टीममेट्स के साथ खेलने, शानदार फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट करने और ऐसे फैंस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला जिनका पैशन बेमिसाल है. भारत की यादें, चैलेंज और एनर्जी हमेशा मेरे साथ रहेंगी. इतने सालों में आपके सभी सपोर्ट के लिए धन्यवाद, उम्मीद है जल्द ही मिलेंगे.'

मैक्सवेल ने आखिरी बार 2025 एडिशन में पंजाब किंग्स को रिप्रेजेंट किया था और श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में खेले थे, जिसमें उनके साथी ऑस्ट्रेलियाई रिकी पोंटिंग हेड कोच थे. टूर्नामेंट के बीच में उन्हें उंगली में चोट लग गई, जिससे आखिरकार वह सीजन से बाहर हो गए. उस सीजन उन्होंने सात मैचों में, केवल 48 रन बना पाए और चार विकेट ही लिए.

ऑस्ट्रेलिया के ऑल-राउंडर ग्लेन मैक्सवेल (IANS PHOTO)

मैक्सी के IPL से हटने की वजह?

अगले साल टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इसलिए मैक्सी ने अपना सारा ध्यान उस टूर्नामेंट पर लगाने का फैसला किया है. इसी वजह से उन्होंने पहले ही वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है. मैक्सी ने पहले कहा था कि वह टी20 वर्ल्ड कप पर फोकस करने के लिए वनडे फॉर्मेट को अलविदा कह रहे हैं. हालांकि, वर्ल्ड कप 2026 आईपीएल से पहले होगा. इसीलिए फैंस को लगता है कि इस बार मैक्सी ने आईपीएल से ब्रेक लेने का फैसला किया है.

मैक्सवेल का IPL करियर

मैक्सवेल ने 2012 में IPL में डेब्यू किया था. इस 14 साल के करियर में, उन्होंने मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी के लिए खेला. जिसमें उन्होंने कुल 141 मैचों में 2819 रन बनाए और 41 विकेट भी लिए.

ऑस्ट्रेलिया के ऑल-राउंडर ग्लेन मैक्सवेल (IANS PHOTO)

IPL से हटने वाले दूसरे खिलाड़ी

मैक्सवेल के अलावा कई और खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 से हटने का ऐलान कर चुके है. हाल ही में केकेआर के पावर हीटर आंद्रे रसेल ने IPL से रिटायरमेंट का ऐलान किया था और अब वो कोचिंग के रोल में नजर आएंगे. क्योंकि केकेआर ने उन्हें पावर कोच के तौर पर टीम रखने का फैसला किया है. रसेल से पहले फाफ डू प्लेसिस ने भी आईपीएल से हटने और पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने का फैसला किया था.