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ग्लेन मैक्सवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, मैक्सी के क्रिकेट करियर पर डालें एक नजर

ग्लेन मैक्सवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा ( IANS )

Glenn Maxwell Retirement: ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उन्होंने सोमवार (2 नवंबर) की रात 'द फाइनल वर्ल्ड क्रिकेट पॉडकॉस्ट' इसकी घोषणा की. इसके साथ मैक्सवेल के 14 साल का इंटरनेशनल करियर का अंत हो गया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 149 वनडे, 130 टी20 और 7 टेस्ट मैच खेले. जिसमें उन्होंने दो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप और एक टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए.

2026 में ही यह साफ दिखने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय योजनाओं में 38 वर्षीय मैक्सवेल की भूमिका कम होती जा रही है. क्योंकि बोर्ड ने 2026-27 सीजन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची से मैक्सवेल को बाहर कर दिया था.

बता दें कि मैक्सवेल का ये बड़ा फैसला उस दिन के कुछ घंटों बाद आया जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया. जिसमें मैक्सी का नाम शामिल नहीं था. जब 8 नए खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया. ग्लेन मैक्सवेल (IANS) मैक्सवेल का आखिरी इंटरनेशल मैच

मैक्सवेल ने जून 2025 में ही वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. इस फॉर्मेट में उनका आखिरी मैच दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ था. तब उन्होंने ये फैसला बार-बार चोटिल होने के कारण लिया. अब उन्होंने टी20 इंटरनेशनल को भी अलविदा कह दिया. मैक्सवेल का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 20 फरवरी 2026 को वर्ल्ड कप 'सुपर 8' मुकाबले में ओमान के खिलाफ था. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2017 में खेला था. ग्लेन मैक्सवेल (IANS) मैक्सवेल का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

मैक्सवेल ने 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा. उसके बाद से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 286 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें उन्होंने 7,226 रन बनाए और 136 विकेट लिए. 'द बिग शो' के नाम से मशहूर मैक्सवेल, 2015 और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप तथा 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की चैंपियन टीमों का अहम हिस्सा रहे थे.