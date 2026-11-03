ग्लेन मैक्सवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, मैक्सी के क्रिकेट करियर पर डालें एक नजर
ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की दो वनडे वर्ल्ड कप और एक टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे.
Published : November 3, 2026 at 10:11 AM IST
Glenn Maxwell Retirement: ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उन्होंने सोमवार (2 नवंबर) की रात 'द फाइनल वर्ल्ड क्रिकेट पॉडकॉस्ट' इसकी घोषणा की. इसके साथ मैक्सवेल के 14 साल का इंटरनेशनल करियर का अंत हो गया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 149 वनडे, 130 टी20 और 7 टेस्ट मैच खेले. जिसमें उन्होंने दो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप और एक टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए.
2026 में ही यह साफ दिखने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय योजनाओं में 38 वर्षीय मैक्सवेल की भूमिका कम होती जा रही है. क्योंकि बोर्ड ने 2026-27 सीजन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची से मैक्सवेल को बाहर कर दिया था.
बता दें कि मैक्सवेल का ये बड़ा फैसला उस दिन के कुछ घंटों बाद आया जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया. जिसमें मैक्सी का नाम शामिल नहीं था. जब 8 नए खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया.
मैक्सवेल का आखिरी इंटरनेशल मैच
मैक्सवेल ने जून 2025 में ही वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. इस फॉर्मेट में उनका आखिरी मैच दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ था. तब उन्होंने ये फैसला बार-बार चोटिल होने के कारण लिया. अब उन्होंने टी20 इंटरनेशनल को भी अलविदा कह दिया. मैक्सवेल का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 20 फरवरी 2026 को वर्ल्ड कप 'सुपर 8' मुकाबले में ओमान के खिलाफ था. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2017 में खेला था.
मैक्सवेल का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर
मैक्सवेल ने 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा. उसके बाद से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 286 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें उन्होंने 7,226 रन बनाए और 136 विकेट लिए. 'द बिग शो' के नाम से मशहूर मैक्सवेल, 2015 और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप तथा 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की चैंपियन टीमों का अहम हिस्सा रहे थे.
149 वनडे में उनके नाम कुल 3,990 रन और 77 विकेट हैं. जिसमें उन्होंने 4 शतक और 23 फिफ्टी भी किए. जबकि 130 T20I में मैक्स ने 2897 रन और 51 विकेट हासिल किए. इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 12 अर्धशतक भी लगाए. मैक्सवेल को सिर्फ 7 टेस्ट मैच खेलने का ही मौका मिला. जिसमें उन्होंने 1 शतक के साथ कुल 339 रन बनाए और 8 विकेट भी लिए.
Glenn Maxwell calls time on a remarkable T20I career! https://t.co/NgOS7SSlgJ https://t.co/FEH31SSGGH— cricket.com.au (@cricketcomau) November 2, 2026
मैक्सवेल के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक (पांच) लगाने का रिकॉर्ड भी है, जिसकी बराबरी भारत के रोहित शर्मा ने की है.
मैक्सवेल की जादुई पारी
इंटरनेशनल क्रिकेट में मैक्सवेल, अपनी पीढ़ी के सबसे खतरनाक 'व्हाइट-बॉल' बल्लेबाजों में से एक थे. वे अपने अनोखे शॉट्स, पावर-हिटिंग और मैच का रुख पलटने की क्षमता के लिए जाने जाते थे. इसका उदाहरण उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने दमपर मैच जिता कर दिया. जब ऑस्ट्रेलिया ने 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 91/7 था और टीम हार की कगार पर खड़ी थी. तब मैक्सवेल का तूफान आया और 128 गेंदों पर नाबाद 201 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया. बैटिंग के दौरान वो क्रैम्प से भी जूझ रहे थे लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए मैदान से बाहर जाने का फैसला नहीं किया.
मैक्सवेल के संन्यास के साथ ही उनका अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया. इस करियर के दौरान उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, उपयोगी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के दम पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे असरदार लिमिटेड-ओवर्स क्रिकेटरों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई. हालांकि मैक्सवेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका सफर अभी जारी है. वह दुनिया भर की T20 लीग्स में खेलते रहेंगे और 'बिग बैश लीग' में 2026-27 सीजन के अंत तक 'मेलबर्न स्टार्स' के साथ जुड़े रहेंगे.