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CWG 2026: 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर का ब्रॉन्ज पर कब्जा

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. प्रतियोगिता के नौवें दिन भी कई मेडल जीते.

GLASGOW CWG 2026
नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वरस यशवीर का ब्रॉन्ज पर कब्जा (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 8:17 AM IST

4 Min Read
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ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के नौवें दिन एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया. भारत के गोल्डेन ब्वॉय के नाम से मशहूर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. वहीं, इस प्रतियोगित में डेब्यू कर रहे यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया.

श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरगे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 89.75m के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जो उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश में हासिल किया.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की यह शाम भारतीयों के लिए काफी मायने में अहम रही. भारतीय खिलाड़ियों की झोली में कई पदक आए. बता दें, मुक्केबाजी, जूडो और एथलेटिक्स हर जगह भारतीय खिलाड़ियों की ही धूम रही. नीरज चोपड़ा 85.83m के अपने बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे. ओलंपिक चैंपियन की आखिरी कोशिश फाउल में खत्म हुई, और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह क्लीन थ्रो नहीं था, लेकिन उनकी पिछली कोशिश उनके दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल पक्का करने के लिए काफी थी.

हालांकि चोपड़ा का लक्ष्य हमेशा गोल्ड रहा है, लेकिन कॉम्पिटिशन में उनकी वापसी एक और बड़े इंटरनेशनल पोडियम फिनिश के साथ पॉजिटिव रही. यशवीर सिंह ने इवेंट में सबसे बड़ा सरप्राइ़ दिया. उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 85.41m के पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. 24 साल के इस खिलाड़ी ने, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू कर रहे थे, अपना पिछला पर्सनल बेस्ट 83.72m पार किया और एंडरसन पीटर्स और अरशद नदीम सहित कई जाने-माने एथलीटों की कड़ी चुनौती का सामना किया.

चोपड़ा और यशवीर के दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने के साथ, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में ऐतिहासिक डबल पोडियम हासिल किया. इस नतीजे ने इस स्पर्धा में भारत की बढ़ती ताकत को और दिखाया और ग्लासगो में देश के एथलेटिक्स अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी. इससे पहले, हर्ष सिंह ने पुरुषों की 60kg जूडो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने एक शानदार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काट्ज को वाजा-अरी (10-0) से हराया.

इस बीच, अस्मिता डे ने शांत और पक्के इरादे वाले प्रदर्शन से महिलाओं का गोल्ड मेडल हासिल किया, उन्होंने कनाडा की हेइडी क्वेच को युको (2-1) से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की. भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स के डेकाथलॉन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. वे इस जाने-माने मल्टी-स्पोर्ट इवेंट में इस डिसिप्लिन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए. यामिनी मौर्या ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 57 किग्रा. कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, शुक्रवार को इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक के खिलाफ करीबी मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि इससे एशियन गेम्स की यादें ताजा हो गई हैं. इस प्रतियोगिता में मैंने और किशोर ने पदक जीते थे. मैं आज बहुत खुश हूं. उन्होंने कहा कि यशवीर ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया. उसके साथ में पोडियम पर मुझे बेहद अच्छा लगा. नीरज चोपड़ा ने कहा कि जब राष्ट्रगान बजता है तब बहुत खुशी की बात होती है. इसके अलावा मैंने अपने सीजन का सबसे बेस्ट भी हासिल किया है. आगे अभी और भी प्रतियोगिताएं हैं, उनपर फोकस कर रहा हूं.

वहीं, इंडियन एथलीट यशवीर सिंह ने कहा कि यह मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल है, और मैं बहुत खुश हूं. सबने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार ने, मेरे माता-पिता ने, सबने. मैं सच में बहुत खुश हूं. शुरुआत में चीजें थोड़ी धीमी चल रही थीं. एक समय पर, मेरा थ्रो लगभग 81.3 मीटर था. मैंने देखा कि ब्रॉन्ज मेडल का मार्क 82 मीटर था. मैंने खुद से कहा कि मैंने इस कॉम्पिटिशन में पहले ही 82 मीटर फेंका है. मेरा पर्सनल बेस्ट—तो मैं निश्चित रूप से इससे आगे जा सकता हूं. पाँचवें थ्रो तक चीजें ठीक नहीं चल रही थीं, इसलिए आखिरी कोशिश के लिए, मैंने बस कोशिश करने का फैसला किया और देखा कि क्या होता है. वह आखिरी थ्रो सच में बहुत अच्छा रहा.

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