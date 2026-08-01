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CWG 2026: 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर का ब्रॉन्ज पर कब्जा

नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वरस यशवीर का ब्रॉन्ज पर कब्जा ( ANI )