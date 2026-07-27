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जदुमणि के पंच से पाक हुआ चित, भारतीय मुक्केबाज ने कारगिल नायकों को समर्पित की जीत

जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान पर अपनी जीत दर्ज करने के बाद यह कारमाना किया.

CWG 2026 JADUMANI SINGH WINS
जदुमणि सिंह के पंच से पाकिस्तान हुआ चित (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 9:17 AM IST

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ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है. इसी सिलसिले में रविवार को भारतीय बॉक्सर जदुमणि सिंह मंडेंगबाम ने शानदार जीत के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 55 किग्रा. क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

उन्होंने यह कारनामा पाकिस्तान के सुमामा रहमान पर अपनी जीत दर्ज करने के बाद किया. जदुमणि सिंह ने अपनी कारगिल युद्ध के नायकों को समर्पित की है. 22 साल के इस मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16वें राउंड में रहमान को 5-0 से हराया, जिससे वेट कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदें जिंदा हैं. मुकाबले के बाद, जदुमणि ने भारत के कारगिल हीरो को श्रद्धांजलि दी और ग्लासगो में पूरी ताकत से लड़ने की कसम खाई. इत्तेफाक से, जदुमणि की पाकिस्तानी बॉक्सर पर जीत 26 जुलाई को हुई, जो भारत में कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है.

उन्होंने मुकाबले के बाद कहा कि मैं अपनी जीत कारगिल के हीरो को समर्पित करता हूं. पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं क्वार्टर फाइनल में और भी बेहतर प्रदर्शन करूंगा और भारत के लिए गोल्ड मेडल पक्का करूंगा. इससे पहले रविवार को पूरे देश ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया. भारत-पाकिस्तान के बीच जिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था, वह उम्मीद के मुताबिक रहा, लेकिन जदुमणि पूरे मुकाबले में पूरी तरह कंट्रोल में रहीं और उन्हें सभी पांच जजों ने एकमत से फैसला सुनाया.

पाकिस्तानी बॉक्सर ने पहले राउंड में बाई मिलने के बाद इस मुकाबले में हिस्सा लिया था, जबकि जदुमणि ने राउंड ऑफ 32 में स्कॉटलैंड के एरॉन कलन पर 5-0 से जीत हासिल करके पहले ही सबको चकित कर दिया था. इस नई जीत से मणिपुरी बॉक्सर का आखिरी आठ में पहुंचना पक्का हो गया है, जहां वह मंगलवार को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेगा. क्वार्टर फाइनल में जीत से उसे कम से कम ब्रॉन्ज मेडल भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग में हारने वाले दोनों सेमीफाइनलिस्ट को ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं.

जदुमणि, जिन्होंने पिछले साल नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में 50 किग्रा. कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, और इस सीज़न में 55 किग्रा. डिवीजन में आ गईं, पूरे टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म में दिखीं और लगातार दो बार एकमत से जीत हासिल की. रविवार को ग्लासगो में भारत का सभी खेलों में सफल अभियान जारी रहा. ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किग्रा. वेटलिफ्टिंग इवेंट में लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता, जबकि चनंबम ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता.

राजा मुथुपंडी ने भी पुरुषों के 65 किग्रा. वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की मेडल लिस्ट में इजाफा किया. जदुमणि के अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के साथ, भारत का मुक्केबाजी दल खेलों में अधिक पदकों की दौड़ में मजबूती से बना हुआ है.

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