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CWG 2026: भारत ने 5वें दिन जीते छह मेडल, पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला ने गोल्ड जीत खत्म किया 20 साल का सूखा

सबसे खास पल पैरा एथलेटिक्स में आया, जब शर्मिला ने F57 इवेंट में 9.81 मीटर का सीजन का सबसे अच्छा थ्रो फेंककर मेडल जीता.

GLASGOW SCOTLAND CWG 2026
पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला ने गोल्ड जीत खत्म किया 20 साल का सूखा (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 8:01 AM IST

4 Min Read
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ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. इसी सिलसिले में सोमवार को भारत की शर्मिला धनखड़ ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया. बता दें, शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है.

उन्होंने महिलाओं की शॉट पुट F57 प्रतियोगिता में शानदान प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. शर्मिला ने 9.81 मीटर का बेहतरीन थ्रो किया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पांचवे दिन भारत ने छह मेडल जीते, जिसमें शर्मिला धनखड़ का महिलाओं की शॉट पुट F57 में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल सबसे आगे रहा, जबकि ज्ञानेश्वरी यादव, सर्वेश कुशारे और वल्लूरी अजय बाबू ने सिल्वर मेडल जीते, और बिंद्यारानी देवी और शिल्पा के. शायला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे देश के मेडल की संख्या 10 हो गई.

दिन का सबसे खास पल पैरा एथलेटिक्स में आया, जब शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं के शॉट पुट F57 इवेंट में 9.81 मीटर का सीजन का सबसे अच्छा थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता, और पैरा एथलेटिक्स में भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बनीं. भारत के लिए जश्न तब दोगुना हो गया जब नाइजीरिया की यूकारिया इयाज़ी के डिसक्वालिफ़िकेशन के बाद शिल्पा के. शायला को चौथे स्थान से ब्रॉन्ज मेडल मिला, जिससे भारत को ग्लासगो गेम्स में पहली बार डबल पोडियम फिनिश मिला. घाना के जिनाबू इस्सा ने 8.65मी. के बेस्ट अटेम्प्ट के साथ सिल्वर मेडल जीता.

भारतीय एथलेटिक्स में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर सर्वेश कुशारे ने एक और मेडल जीता, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. कुशारे ने 2.25मी. की दूरी तय की, लेकिन काउंटबैक में गोल्ड मेडल से चूक गए. जमैका के रोमेन बेकफोर्ड ने भी उतनी ही ऊंचाई तय की, लेकिन सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा. इंग्लैंड के किमानी जैक ने 2.20मी. के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.

वेटलिफ्टिंग एक बार फिर भारत का सबसे मजबूत खेल साबित हुआ, और तीन और मेडल दिलाकर इस खेल में देश के मेडल की संख्या छह कर दी. ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपने डेब्यू पर महिलाओं की 53 किग्रा. कैटेगरी में सिल्वर जीतकर भारत का खाता खोला. 23 साल की ज्ञानेश्वरी, जो ओलंपिक चैंपियन मीराबाई चानू को शामिल करने के लिए 49 किग्रा. डिवीजन से ऊपर आई थीं, ने 199 किग्रा. (स्नैच में 88kg और क्लीन एंड जर्क में 111kg) का पर्सनल बेस्ट टोटल उठाया. उन्होंने अपनी सभी छह कोशिशें सफलतापूर्वक पूरी कीं और कुछ समय के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स का क्लीन एंड जर्क रिकॉर्ड अपने नाम किया, इससे पहले नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला डिडिह ने 206 किग्रा. के गेम्स-रिकॉर्ड टोटल के साथ गोल्ड जीतकर इसे तोड़ दिया.

इसके बाद, बिंद्यारानी देवी ने महिलाओं की 58किग्रा. कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता और चार साल पहले बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीतने के बाद लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीता. मणिपुरी लिफ्टर ने कुल 199 किग्रा. (स्नैच में 87kg और क्लीन एंड जर्क में 112kg) वजन उठाया, जबकि नाइजीरिया की राफियातु फोलाशडे लावल ने गेम्स-रिकॉर्ड कुल 229kg के साथ अपना टाइटल बचाया और कनाडा की एन सोफी टैशेरेउ ने 215kg के साथ सिल्वर मेडल जीता.

दिन के आखिरी वेटलिफ्टिंग इवेंट में, 22 साल के वल्लूरी अजय बाबू पुरुषों के 79 किग्रा. कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल से चूक गए. आंध्र प्रदेश के इस लिफ्टर ने स्नैच में 149 किग्रा. का कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया और कुल 330 किग्रा. (149 किग्रा.+181 किग्रा.) के साथ खत्म किया. मलेशिया के मुहम्मद एरी हिदायत ने 184kg के गेम्स-रिकॉर्ड क्लीन एंड जर्क के बाद 331 किग्रा. के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि स्कॉटलैंड के क्रिस मरे ने 325kg के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.

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