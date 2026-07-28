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CWG 2026: भारत ने 5वें दिन जीते छह मेडल, पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला ने गोल्ड जीत खत्म किया 20 साल का सूखा

पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला ने गोल्ड जीत खत्म किया 20 साल का सूखा ( ANI )