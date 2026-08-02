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CWG 2026: ग्लास्गो रेस्टोरेंट में भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट गायब, लवलीना बोरेगोहेन ने लताड़ा

भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने ग्लास्गो के एक रेस्टोरेंड में भारत के अधूरे नक्शे को लेकर आपत्ति जताई है. विस्तार से पढ़ें.

Lovlina Borgohain
लवलीना बोरेगोहेन ने लताड़ा ((fb@lovlinaborgohain))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
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ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. आज रविवार को इस इवेंट का आखिरी दिन है और मेडल लिस्ट में भारत का चौथा स्थान है. बता दें, शनिवार को भारत ने बॉक्सिंग में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और 7 मेडल झटक लिए.

भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने इस प्रतियोगिता में कमाल का प्रदर्शन किया है. उन्होंने महिला के 75 किग्रा. वर्ग में अपना पहला सिल्वर मेडल जीता और देश का मान बढ़ाया. अपने प्रदर्शन से इतर वे चर्चा में आ गई हैं. जानकारी के मुताबिक ग्लासगो का एक भारतीय रेस्टोरेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में विवादों में आ गया है. रेस्टोरेंट, 'मिस्टर सिंह्स इंडिया – द होम ऑफ करी', ने आने वाले एथलीटों को भारत के आउटलाइन मैप वाले प्रिंटेड नैपकिन पर खाना परोसा.

ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने जब यह नैपकिन देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया. नैपकिन में बने भारत के नक्शे से देश का नॉर्थ ईस्टर्न इलाका पूरी तरह से गायब था. लवलीना ने रेस्टोरेंट पर आरोप लगाया कि उसने मैप में नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर भारत को गलत तरीके से दिखाया. नैपकिन पर बने मैप में हमारा नॉर्थ ईस्ट नहीं है.

Glasgow restaurant sparks fury after leaving out North East from India map
ग्लास्गो रेस्टोरेंट में भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट गायब, लवलीना ने लताड़ा (ANI)

बोरगोहेन ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया कि भारत का हर हिस्सा जरूरी है और उसे दिखाया जाना चाहिए. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के प्रेसिडेंट अजय सिंह ने स्टार बॉक्सर का समर्थन किया और पेपर नैपकिन पर और भी बड़ी गलतियों की ओर इशारा किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर को अधूरा दिखाना भी शामिल है. सिंह ने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से कहा कि वे तुरंत इसे वापस लें और मैप को ठीक करें ताकि वह भारत की पूरी क्षेत्रीय अखंडता को दिखाएं.

मिस्टर सिंह इंडिया ग्लासगो में खाने-पीने की एक मशहूर जगह है, जहां टूर करने वाली स्पोर्ट्स टीमें और जाने-माने लोग अक्सर आते हैं. इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है. तीन दशकों से ज़्यादा समय से, मिस्टर सिंह इंडिया ग्लासगो को पंजाबी विरासत और स्कॉटिश स्पिरिट से भरी एक फैमिली स्टोरी परोस रहा है. सिंह परिवार की चार पीढ़ियों द्वारा चलाया जाने वाला यह रेस्टोरेंट अपने खाने, मेहमाननवाजी और कम्युनिटी के जरिए पंजाबी खाने-पीने की विरासत को स्कॉटिश असर के साथ मिलाता है, जिससे खाने का ऐसा अनुभव मिलता है जो पिछले तीन दशकों में शहर को बनाने वाले कल्चरल लेन-देन को दिखाता है.

ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सिंग ने सात गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जो इस कॉम्पिटिशन में देश के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है. प्रीति (54kg), जैस्मीन (57kg), साक्षी (51kg), प्रिया (60kg), अरुंधति (70kg), सचिन सिवाच (60kg) और अंकुश पंघाल (80kg) ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि जदुमणि सिंह (55kg), लवलीना बोरगोहेन (75kg) और नरेंद्र (90+kg) ने सिल्वर मेडल जीते. भारत ने ग्लासगो में हुए बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में 10 मेडल जीतकर अपना दबदबा बनाया. कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है.

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