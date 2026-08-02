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CWG 2026: ग्लासगो में खेलों का आज आखिरी दिन, मजबूती से खत्म करने पर होगी भारत की नजर

अभी तक भारत का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है. मेडल लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर आ गया है.

GLASGOW COMMONWEALTH GAMES 2026
CWG 2026: ग्लासगो में खेलों का आज आखिरी दिन (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 9:24 AM IST

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ग्लास्गो (स्कॉटलेंड): कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं. जानकारी के मुताबिक आज रविवार को यह इवेंट समाप्त हो रहा है. प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत जूडो और ट्रैक साइकिलिंग में मुकाबला करेगा. स्पोर्ट्स प्रोग्राम छोटा होने के बावजूद, भारत ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आखिरी दिन 39 मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन करेगा, जिसमें 13 गोल्ड, 17 ​​सिल्वर और नौ ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.

शेड्यूल के अनुसार, भारत के दिनेश कुमार, हर्षवीर सिंह सेखों, रोनाल्डो सिंह लैटनजम और लिशा दास साइकिलिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि जूडोका इश्रोप नारंग, अवतार सिंह और यश घनघस भारत की शानदार मेडल टैली में और इजाफा करने की कोशिश करेंगे. जूडो में, इश्रोप नारंग महिलाओं के -78kg एलिमिनेशन राउंड में हिस्सा लेंगी, जबकि अवतार सिंह पुरुषों की -100kg कैटेगरी में हिस्सा लेंगे. यश घनघस पुरुषों की +100kg कैटेगरी में हिस्सा लेंगे. जूडोका एलिमिनेशन राउंड में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और सेमीफाइनल शाम को होंगे.

ट्रैक साइकिलिंग में, दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों पुरुषों की 40 किमी. पॉइंट्स रेस में हिस्सा लेंगे, जबकि रोनाल्डो सिंह लैटनजम पुरुषों की 1000 मी. टाइम ट्रायल फाइनल में हिस्सा लेंगे. लिशा दास पैरा साइकिलिंग में महिलाओं की C4-C5 1000 मी. टाइम ट्रायल फाइनल में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी. दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों अगर पहले राउंड से क्वालीफाई कर लेते हैं तो वे पुरुषों की 40 किमी. पॉइंट्स रेस के फाइनल में भी खेल सकते हैं. भारत ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन किया है और आखिरी दिन दमदार परफॉर्मेंस के साथ गेम्स को अच्छे से खत्म करना चाहेगा.

दिन के कार्यक्रम पर एक नजर

  1. ट्रैक साइकिलिंग: दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों पुरुषों की 40 किमी. पॉइंट्स रेस के पहले राउंड में हिस्सा लेंगे.
  2. जूडो: इश्रोप नारंग का मुकाबला महिलाओं के -78 किग्रा. राउंड ऑफ 16 में स्कॉटलैंड की निकोल वुड से होगा.
  3. जूडो: अवतार सिंह पुरुषों के -100 किग्रा. राउंड ऑफ 16 में साइप्रस के अरिस्टोस माइकल से भिड़ेंगे.
  4. जूडो: यश घंघास पुरुषों के +100kg राउंड ऑफ 16 में हिस्सा लेंगे.
  5. जूडो: अगर भारत के जूडोका आगे बढ़ते हैं, तो वे अगले राउंड में पहुंच जाएंगे, और सेमीफाइनल शाम को होंगे.
  6. ट्रैक साइकिलिंग: रोनाल्डो सिंह लैटनजम पुरुषों के 1000मी. टाइम ट्रायल फाइनल में हिस्सा लेंगे, जो एक मेडल इवेंट है.
  7. पैरा साइकिलिंग: लिशा दास महिलाओं के C4-C5 1000 मी. टाइम ट्रायल फाइनल में खेलेंगी, जो एक मेडल इवेंट है.
  8. ट्रैक साइकिलिंग: दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों अगर क्वालिफाई करते हैं तो वे पुरुषों की 40 किमी. पॉइंट्स रेस के फ़ाइनल में हिस्सा लेंगे.

पढ़ें: CWG 2026: भारत का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, एक दिन में अपने नाम किए 8 गोल्ड, देखें लिस्ट

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