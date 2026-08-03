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CWG 2026: बाय-बाय ग्लास्गो, भारतीय खिलाड़ियो का शानदार प्रदर्शन, भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी

भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी ( PTI )