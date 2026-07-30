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CWG 2026: भारत का बेहतरीन प्रदर्शन! पैरा एथलेटिक्स में दिलीप गावित ने जीता गोल्ड, श्रीशंकर का लॉन्ग जंप मे सिल्वर पर कब्जा

भारतीय मुक्केबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. अभी तक 10 मेडल पक्के हो गए हैं.

Glasgow Scotland Commonwealth Games 2026 Dilip Mahadu Gavit wins gold
पैरा एथलेटिक्स में दिलीप गावित ने जीता गोल्ड (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 7:20 AM IST

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ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा. देश के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर छलांग लगाकर सिल्वर मेडल पर कब्जा किया. वहीं, पैरा एथलेटिक्स में भी भारत ने इतिहास रचा है. दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100m T47 में गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता. जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगनाकाथी ने सिल्वर मेडल हासिल किया. गावित ने 10.71 सेकंड का समय निकाला और पिछले गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा.

बासिल ने सीजन का सबसे अच्छा 10.83 सेकंड का समय निकालकर, यह पक्का किया कि भारत ने कॉम्पिटिशन की सबसे तेज रेस में से एक में गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों जीते. राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है, जिसमें गावित ने वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और शर्मिला के साथ विमेंस शॉट पुट F57 में गोल्ड मेडल जीता. इंग्लैंड के केविन सैंटोस ने 10.85 सेकंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेडन पेज को थोड़े से अंतर से हराया, जो 10.97 सेकंड में चौथे स्थान पर रहे.

इस शानदार नतीजे ने पैरा एथलेटिक्स में भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाया, जिसमें दो भारतीय स्प्रिंटर्स ने ग्लासगो ट्रैक पर शानदार परफॉर्मेंस दी. गैविट के गेम्स रिकॉर्ड ने उनके शानदार फॉर्म को दिखाया, जबकि बेसिल के सिल्वर मेडल ने भारत की गिनती में एक और बड़ा मेडल जोड़ा. इस ऐतिहासिक पहले-दूसरे स्थान पर रहने से भारत के मेडल जीतने की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स में देश को उभरने को और मजबूती मिलेगी.

पुरुषों की 100m T47 में 1-2 की शानदार जीत ने भारत के मेडल की संख्या 15 कर दी है. अब तक 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं. महाराष्ट्र के नासिक के पास तोरण डोंगरी के छोटे से गांव में जन्मे दिलीप गावित एक आम किसान परिवार में पले-बढ़े. उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पांच-छह साल की उम्र में, वह एक पेड़ से बुरी तरह गिर गए, जिससे उनके दाहिने हाथ में गंभीर चोट लग गई. समय पर मेडिकल इलाज न मिलने के कारण, चोट गैंग्रीन में बदल गई, जिससे कोहनी के नीचे से उनका हाथ काटना पड़ा. इतनी बड़ी हार के बावजूद, गावित ने अपनी विकलांगता को अपने भविष्य का फैसला नहीं करने दिया, और पैरा-एथलेटिक्स में करियर बनाकर दौड़ने के अपने जुनून को पूरा किया.

अपने गांव की धूल भरी सड़कों पर प्रैक्टिस करते हुए, उनके टैलेंट को बाद में कोच वैजनाथ काले ने पहचाना, जिन्होंने उन्हें प्रोफेशनल पैरा-एथलेटिक्स में गाइड किया. उन्होंने इससे पहले 2022 एशियन पैरा गेम्स में पुरुषों के 400m T47 इवेंट में गोल्ड जीता था, जिससे गेम्स में भारत का ऐतिहासिक 100वां मेडल पक्का हुआ. उन्होंने पेरिस 2024 पैरालिंपिक में पुरुषों के 400m T47 इवेंट के फाइनल में पहुंचकर देश को गर्व महसूस कराया.

बात भारतीय मुक्केबाजों की करें तो यहां भी भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी. देश के मुक्केबाजों ने अपने पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए करीब 10 मेडल पक्के कर लिए हैं. 27 साल के मुरली श्रीशंकर ने ग्लास्गो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया. उन्होंने लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में लगातार दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले मुरली श्रीशंकर ने 2022 में बर्मिंघम में हुए इस प्रतियोगिता में भी सिल्वर मेडल जीता था. जमैका ने ताजे गेल ने इस छलांग में गोल्ड मेडल जीता है. जबकि मेजबान देश के स्टीफन मैकेंजी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.

पढ़ें: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: बॉक्सिंग में अरुंधति का मेडल पक्का, क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की बॉक्सर को हराया

TAGGED:

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026
ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2026
DILIP MAHADU GAVIT WINS GOLD
SREESHANKAR WINS SILVER CWG 2026
CWG 2026

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