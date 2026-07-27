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CWG 2026: वेटलिफ्टिंग में राजा मुथुपांडी ने भारत को दिलाया सिल्वर, शानदार प्रदर्शन जारी

इससे पहले मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल दिलाया था. राजा मुथुपांडी ने अपने माता-पिता को मेडल समर्पित किया है.

CWG 2026 MUTHUPANDI WINS SILVER
वेटलिफ्टिंग में राजा मुथुपांडी ने भारत को दिलाया सिल्वर मेडल (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 8:43 AM IST

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Updated : July 27, 2026 at 9:33 AM IST

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ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. पहले बिहार के झंडू कुमार ने पॉवरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ड मेडल जीता उसके बाद मीराबाई चानू ने गोल्ड और रिशिकांता सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए. ताजा जानकारी के मुताबिक अब राजा मुथुपांडी ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है.

बता दें, राजा मुथुपंडी ने रविवार (लोकल टाइम) को 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 65kg वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. इससे देश को दिन का तीसरा मेडल मिला और भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम का शानदार प्रदर्शन जारी रहा. 26 साल के इस खिलाड़ी ने कुल 286 किग्रा के साथ समापन किया, स्नैच में 126 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 160 किग्रा उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया.

मलेशिया के अजनील बिन बिदिन मुहम्मद ने कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड टोटल 299kg के साथ गोल्ड मेडल जीता, और गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 में जीत के बाद लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स टाइटल जीता. राजा ने अपने कैंपेन की शुरुआत जोरदार तरीके से की और अपनी दूसरी कोशिश में स्नैच में 126kg का बेस्ट लिफ्ट रिकॉर्ड किया, इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में भी अपनी दूसरी कोशिश में 160kg का सफल लिफ्ट किया, और कुल 286kg के साथ ग्लासगो में भारत के लिए नया मेडल जीता.

सिल्वर मेडल राजा के लिए एक शानदार वापसी थी, जिनका करियर 2019 में कोहनी के लिगामेंट में गंभीर चोट के कारण लगभग खत्म हो गया था. कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में और रुकावट आई, जबकि जेरेमी लालरिनुंगा के आगे बढ़ने के साथ ही ज़्यादा वेट कैटेगरी में बदलाव हुआ, जिससे राजा बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की दौड़ से बाहर हो गए. 65kg कैटेगरी शुरू होने के बाद उन्होंने नेशनल सेटअप में वापसी की और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसमें 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 299kg के पर्सनल बेस्ट टोटल के साथ नौवां स्थान शामिल है.

रविवार को वेटलिफ्टिंग में भारत की जीत में सिल्वर मेडल भी जुड़ गया. इससे पहले, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48kg कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीता, जबकि चनंबम ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की 60kg इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. राजा के पोडियम पर आने के साथ ही भारत को दिन का तीसरा मेडल मिला, जो सभी वेटलिफ्टिंग से आए, जिससे पता चलता है कि देश के कॉमनवेल्थ गेम्स कैंपेन में इस खेल का लगातार योगदान रहा है.

दूसरी तरफ, भारत के बॉक्सिंग कैंपेन को गेम्स में पहला झटका तब लगा जब आदित्य प्रताप यादव पुरुषों के मुकाबले से बाहर हो गए. भारतीय मुक्केबाज अपना प्री-क्वार्टर फ़ाइनल मुकाबला युगांडा के नुहू बट्टे से 3-2 के करीबी अंतर से हार गए, जो ग्लासगो 2026 में भारत की बॉक्सिंग में पहली हार थी.

माता-पिता को समर्पित किया मेडल
वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने अपना कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का सिल्वर मेडल अपने माता-पिता और कोच विजय शर्मा को समर्पित किया, साथ ही उन्होंने माना कि ग्लासगो में पुरुषों के 65kg इवेंट में गोल्ड मेडल चूकने से वह निराश हैं.

उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से निराश हूं क्योंकि मेरे कोच ने मुझ पर भरोसा किया था, यह मानते हुए कि हम गोल्ड जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. हालांकि, मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. मैं यह जीत अपने माता-पिता और अपने कोच विजय शर्मा को समर्पित करता हूं. मैं यहां सीखी गई बातों पर फोकस करूंगा और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दूंगा. मैं अपने कोच के निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग करूंगा और आगे कड़ी मेहनत करूंगा.

पढ़ें: ग्लासगो 2026: मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में रचा इतिहास, भारत को दिलाया पहला गोल्ड

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Last Updated : July 27, 2026 at 9:33 AM IST

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