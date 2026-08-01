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CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा जारी, लवलीना समेत कई एथलीट गोल्ड के करीब

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा जारी ( ANI )

ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. प्रतियोगिता के नौवें दिन नरेंद्र बेरवाल, सचिन सिवाच और लवलीना बोरगोहेन ने शानदार सेमीफाइनल जीत हासिल करके ग्लासगो में पोडियम फिनिश के करीब पहुंच गए. पुरुषों की 90+ किग्रा. कैटेगरी में, नरेंद्र बेरवाल ने सेमीफाइनल में त्रिनिदाद और टोबैगो के निजेल पॉल को हराकर गोल्ड मेडल मुकाबले में अपनी जगह पक्की की. बेरवाल के दमदार प्रदर्शन और रिंग में शांत रवैये ने उन्हें चुनौती से निपटने और हैवीवेट डिवीजन में भारत की उम्मीदों को जिंदा रखने में मदद की. पुरुषों के 60 किग्रा. सेमीफाइनल में, सचिन सिवाच ने वेल्स के ओवेन हैरिस-एलन के खिलाफ आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया, और जीत हासिल करके गोल्ड मेडल के लिए अपनी जगह पक्की की. उनकी जीत ने लाइटवेट कैटेगरी में भारत के सफल कैंपेन को और आगे बढ़ाया और उसे कॉमनवेल्थ गेम्स की जीत के एक कदम और करीब ला दिया. इस बीच, लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं की 75 किग्रा. कैटेगरी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल में तुवालु की तारोना खानम बादी पासोनी ताफाकी को हराया. बोरगोहेन मेडल के करीब पहुंच गईं, जिससे एक और बड़े इंटरनेशनल टाइटल की उनकी कोशिश ट्रैक पर बनी हुई है. अब वह महिलाओं के 75 किग्रा, गोल्ड मेडल के लिए ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीनट्री से भिड़ेंगी.