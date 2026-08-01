CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा जारी, लवलीना समेत कई एथलीट गोल्ड के करीब
भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 14 सदस्यों वाले दल में से 10 फाइनल में पहुंचे.
Published : August 1, 2026 at 9:01 AM IST
ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. प्रतियोगिता के नौवें दिन नरेंद्र बेरवाल, सचिन सिवाच और लवलीना बोरगोहेन ने शानदार सेमीफाइनल जीत हासिल करके ग्लासगो में पोडियम फिनिश के करीब पहुंच गए.
पुरुषों की 90+ किग्रा. कैटेगरी में, नरेंद्र बेरवाल ने सेमीफाइनल में त्रिनिदाद और टोबैगो के निजेल पॉल को हराकर गोल्ड मेडल मुकाबले में अपनी जगह पक्की की. बेरवाल के दमदार प्रदर्शन और रिंग में शांत रवैये ने उन्हें चुनौती से निपटने और हैवीवेट डिवीजन में भारत की उम्मीदों को जिंदा रखने में मदद की. पुरुषों के 60 किग्रा. सेमीफाइनल में, सचिन सिवाच ने वेल्स के ओवेन हैरिस-एलन के खिलाफ आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया, और जीत हासिल करके गोल्ड मेडल के लिए अपनी जगह पक्की की.
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian boxer Lovlina Borgohain reached the women's 75kg final at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, Scotland, with a 5-0 unanimous decision win over Tuvalu's Tarona Taafaki (Tarona Khanum).— ANI (@ANI) July 31, 2026
She says, "Now that I have qualified for the finals, it… pic.twitter.com/wSzi5srCIl
उनकी जीत ने लाइटवेट कैटेगरी में भारत के सफल कैंपेन को और आगे बढ़ाया और उसे कॉमनवेल्थ गेम्स की जीत के एक कदम और करीब ला दिया. इस बीच, लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं की 75 किग्रा. कैटेगरी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल में तुवालु की तारोना खानम बादी पासोनी ताफाकी को हराया. बोरगोहेन मेडल के करीब पहुंच गईं, जिससे एक और बड़े इंटरनेशनल टाइटल की उनकी कोशिश ट्रैक पर बनी हुई है. अब वह महिलाओं के 75 किग्रा, गोल्ड मेडल के लिए ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीनट्री से भिड़ेंगी.
भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कहा कि अब जब मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो यह और भी मुश्किल होगा. मैं इस बार फ़ाइनल में गोल्ड जीतने की पूरी कोशिश करूंगी. हमारी ट्रेनिंग अच्छी रही है और जैसा कोच हमें सिखा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इस बार गोल्ड जरूर जीत पाएंगे.
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian heavyweight boxer Narender Berwal has officially advanced to the men's super heavyweight (+90kg) gold medal bout at the Glasgow 2026 Commonwealth Games.— ANI (@ANI) July 31, 2026
He says, " today's match was very tough as it was against the world champion medallist... i… pic.twitter.com/ZHICjReYEm
भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 14 सदस्यों वाले दल में से 10 फाइनल में पहुंचे. फाइनलिस्ट में साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लैम्बोरिया, प्रिया घनघस, अरुंधति चौधरी, लवलीना बोरगोहेन, जदुमणि सिंह, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल और नरेंद्र बेरवाल शामिल हैं. यह शानदार कामयाबी बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में भारत के दबदबे को दिखाती है और कई कैटेगरी में मेडल जीतने का एक मजबूत मौका देती है.
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के प्रेसिडेंट अजय सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सर्स के मजबूत रवैये और परफॉर्मेंस की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत में बॉक्सिंग काफी तरक्की कर रही है और भरोसा जताया कि यह खेल गेम्स में देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल लाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि शाम के सेशन में भारत के पांच और गोल्ड मेडल मुकाबले होने हैं.
#WATCH | Glasgow, Scotland: Sachin Siwach defeated Owain Harris-Allan 5-0 to reach the men's 60kg final at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow.— ANI (@ANI) July 31, 2026
He says, " preparations for the final are going very well; we are already discussing how to handle the opponent based on their… pic.twitter.com/Jlo55vpFON
अजय सिंह ने कहा कि सभी बॉक्सर बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं. भारत में बॉक्सिंग काफी आगे बढ़ रही है और यह खेल देश में कॉमनवेल्थ मेडल में सबसे ज्यादा मेडल देगा. गोल्ड के लिए मुकाबले चल रहे हैं, शाम के सेशन में पांच और मुकाबले होने हैं.
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