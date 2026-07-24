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आज सब्जी बेचने वाले का बेटा रचेगा इतिहास ! कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडू की जीत के लिए दुआओं का दौर जारी

जब लोगों ने खड़े होकर बजायी थी ताली: झंडू को निखारने वाले उनके मेंटर और जिम संचालक गौतम सिंह बताते हैं कि शुरुआत में जब वे झंडू को सासाराम में गेम खिलाने ले गए, तो उनका नाम सुनकर लोग हंसने लगे थे. लेकिन जब झंडू ने अपना शानदार प्रदर्शन किया, तो सबने खड़े होकर तालियां बजाईं. इसके बाद झंडू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

आर्थिक तंगी के बावजूद नहीं मानी हार: माता-पिता हरनौत बाजार में सड़क किनारे आलू-प्याज बेचकर घर चलाते हैं. साल 2018 में झंडू ने खुद सब्जी बेची और मंडी जाने के लिए उनके पास व्हीलचेयर तक नहीं थी. कोरोना काल में उन्होंने एक टोटो (ई-रिक्शा) खरीदा. वे दिनभर टोटो चलाते और शाम को जिम में पसीना बहाते. साल 2023 में दिल्ली में गेम खेलने के लिए पैसों की तंगी के कारण उन्हें अपना टोटो तक बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

4 साल में पोलियो के शिकार: बता दें कि हरनौत के सबनौह डीह गांव के रहने वाले झंडू कुमार की यह सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है. 4 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटे झंडू जब महज 4 साल के थे, तब उन्हें पोलियो मार गया था, जिससे कमर के नीचे का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया. परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी.

मुकाबले का समय और रणनीति: झंडू के कोच गौतम सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय समयानुसार आज रात साढ़े 12 बजे (12:30 AM) झंडू का मैच शुरू होगा. 72 किलोग्राम वर्ग की इस स्पर्धा में दुनिया भर के कुल 17 शीर्ष प्रतिभागी शामिल हैं. रणनीति और ड्रॉ के अनुसार, झंडू कुमार का मैच इस कैटेगरी में सबसे आखिर में रखा गया है, जो इस मुकाबले को और भी रोमांचक बनाता है. वर्तमान में गुजरात के गांधीनगर (NCO) में ट्रेनिंग ले चुके झंडू पूरी तरह से तैयार हैं और देश के लिए तिरंगा लहराने को बेताब हैं.

बिहार के झंडू ने रचा इतिहास: बिहार के खेल इतिहास में यह पहला मौका है, जब राज्य का कोई पैरा-एथलीट इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिस पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडू कुमार 72 किलोग्राम भार वर्ग की पैरा-पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं.

नालंदा: स्कॉटलैंड के ऐतिहासिक शहर ग्लासगो में 23 जुलाई से 23वें राष्ट्रमंडल खेलों (कॉमनवेल्थ गेम्स 2026) का शानदार शुरुआत हो चुका है. इस खेल में बिहार के नालंदा के रहने वाले शारीरिक अक्षमता और घोर गरीबी को मात देकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने वाले ज़िले के हरनौत निवासी पैरा-पावरलिफ्टर झंडू कुमार आज (24 जुलाई) भारत के लिए मेडल की दावेदारी पेश करेंगे.

सभी साथी कर रहे जीत की दुआ: झंडू के कोच गौतम सिंह ने बताया कि भारतीय समयानुसार आज रात साढ़े 12 बजे झंडू का मैच शुरू होगा. 72 किलोग्राम वर्ग में कुल 17 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी शामिल हैं और रणनीति के तहत झंडू का मैच सबसे आखिर में रखा गया है. भारत के नंबर वन कोच राजेंद्र सिंह रहेलू और द रॉकस्टार जिम के संचालक गौतम सिंह के मार्गदर्शन में झंडू पूरी तरह से तैयार हैं और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने को बेताब हैं. झंडू मैच जीतेगा इसके लिए जिम के अन्य साथी मैच को देखने के लिए बेताब हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं.

"साल 2022 के कोलकाता नेशनल में कांस्य पदक से शुरुआत करने वाले झंडू ने 2024 में नेशनल और खेलो इंडिया में मेडल जीते. साल 2025 उनके करियर का स्वर्णिम वर्ष रहा, जब उन्होंने 206 किलो वजन उठाकर 1994 का पुराना नेशनल रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. इसके बाद उन्होंने चीन में वर्ल्ड कप (कांस्य), इजिप्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप (छठा स्थान) और 2026 की एशियन चैंपियनशिप (कांस्य) में देश का झंडा बुलंद किया."- गौतम सिंह, झंडू के मेंटर और जिम संचालक

जिम में पसीना बहाते झंडू कुमार की तस्वीर (ETV Bharat)

प्रार्थना कर रहा परिवार: इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले हरनौत में एक टीन के शेड वाले झोपड़ी में रहने वाला उनका परिवार भगवान से झंडू की जीत की प्रार्थना कर रहा है. बेटे के संघर्ष को याद कर माता-पिता का सीना गर्व से चौड़ा है, तो वहीं भाभी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े हैं.

सरकार से मदद की गुहार: एक तरफ जहां झंडू कुमार आज स्कॉटलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके माता-पिता आज भी हरनौत डाकबंगला के पास बिस्कोमान की जमीन पर एक झोपड़ीनुमा टीन के शेड में किराए पर रहने को मजबूर हैं. पिता रामानंद पासवान आज भी आलू बेचकर किसी तरह परिवार की दाल-रोटी का जुगाड़ करते हैं.

"बेटा देश के लिए खेल रहा है, इसकी खुशी तो है, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक उन्हें कोई लाभ या मदद नहीं मिली है."-रामानंद पासवान, पैरा-पावरलिफ्टर झंडू के पिता

सरकारी नौकरी की मांग: झंडू की मां कमला देवी नम आंखों से कहती हैं कि उनका अपना कोई घर नहीं है. उनकी सरकार से बस यही गुहार है, कि देश का नाम रोशन करने वाले उनके होनहार बेटे को एक सरकारी नौकरी और रहने के लिए घर दिया जाए, ताकि जीवन भर का यह संघर्ष खत्म हो सके और परिवार का जीवन सुधर सके.

झंडू कुमार के माता-पिता और भाभी (ETV Bharat)

"शुरू से ही हम लोग बहुत गरीबी में रहे. मैं सड़क किनारे आलू-प्याज बेचती थी. झंडू आता था और कहता था- मैया लाओ तुम हटो, मैं बेच दूंगा. वह मेरी जगह बैठकर सब्जी बेचता था. मेरा बेटा एकदम जीत के आएगा. मैच से एक हफ़्ते पहले फोनपर खैरियत लेकर सभी का आशीर्वाद लिया है."- कमला देवी, झंडू कुमार की मां

घर में सोने की नहीं थी जगह- बलियेश्वरी: झंडू की बड़ी भाभी बलियेश्वरी देवी देवर के संघर्ष की कहानी बताते हुए कैमरे के सामने रो पड़ती हैं. खुशी के आंसू पोंछते हुए वे बताती हैं, पहले वो सब्जी बेचते थे. हमारे घर में इतनी दिक्कत थी कि सोने के लिए सही जगह नहीं थी, हम लोग इधर-उधर किसी तरह सोते थे.

"इसी गरीबी और मजबूरी को देखकर उसने (झंडू) सोचा कि जिम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. वो रात में किसी तरह सोता और फिर सुबह-शाम जिम करने चला जाता. आज उसे भारत का प्रतिनिधित्व करते देख बहुत खुशी हो रही है."- बलेश्वरी देवी, झंडू की बड़ी भाभी

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