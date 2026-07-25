'एक सुई से जिंदगी बर्बाद.. फिर भी नहीं मानी हार' बिहार के झंडू कुमार की जीत पर रो पड़े बुजुर्ग माता-पिता
झंडू कुमार की जीत के बाद माता-पिता भावुक हो गए, जो भी घर आ रहा है उनका मुंह मीठा करा रहे हैं. पढ़ें..
Published : July 25, 2026 at 1:47 PM IST
नालंदा: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG 2026) से भारत के लिए एक बेहद गर्व और भावुक कर देने वाली खबर आई है. अभावों में पले-बढ़े और सब्जी बेचकर गुजारा करने वाले परिवार के बेटे झंडू कुमार ने पुरुषों की पैरा-पावरलिफ्टिंग की हैवीवेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य पदक) जीतकर इतिहास रच दिया है. झंडू ने देश को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक दिलाया है. इस शानदार जीत के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है और सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
जीत के बाद झंडू कुमार ने किया कहा?: जीत के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए झंडू कुमार ने कहा, "यह मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल है. जब मैं इवेंट के लिए उतरा, तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे हर हाल में मेडल जीतना है. मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. मैं भविष्य में और भी बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा."
रिकॉर्ड वजन उठाकर पक्का किया पदक: मुकाबले के दौरान झंडू ने अपनी पहली कोशिश में 180 किलो वजन उठाया, जिससे परिवार के चेहरों पर मुस्कान आ गई. इसके बाद जब उन्होंने 190 किलो वजन उठाकर अपना पदक पक्का किया, तो हरनौत स्थित उनके टीन के शेड वाले घर में तालियां गूंज उठीं.
जीत गईलियो मइया- झंडू: मेडल जीतने के तुरंत बाद झंडू ने सबसे पहले अपनी मां कमला देवी को फोन किया और ठेठ मगही अंदाज में कहा, "तोहनी के आर्शीवाद से जीत गईलियो मइया" (मां, आप सभी के आशीर्वाद से मैं मेडल जीत गया). मां कमला देवी बेटे की बात सुन रो पड़ीं और उन्होंने भावुक होते हुए बताया, हम रात भर जगे रहे और अपने बाबू को देश का नाम रोशन करते देखा.
मां ने क्या कहा?: बेटे की इस ऐतिहासिक जीत में झंडू के लिए उनकी मां कमला देवी के शब्द सबसे बड़ी प्रेरणा बनी. मां कमला देवी ने ईटीवी से बात करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि मुकाबले से कुछ देर पहले शुक्रवार रात करीब 8 बजे झंडू ने व्हाट्सएप कॉल पर परिवार से बात की थी. घर वालों ने 'विजय भव:' कहकर आशीर्वाद दिया.
परिवार ने मोबाइल पर देखा मैच : मां कमला देवी ने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा, "बेटा, जब वहां तक पहुंच ही गए हो, तो देश का तिरंगा फहरा कर आना. पहला, दूसरा और तीसरा. इनमें से कोई भी स्थान लेकर आना. झंडू की मां कमला देवी, पिता रामानंद पासवान, भाई कुंदन कुमार मोबाइल पर मैच देख दुआ और आशीर्वाद दे रहे थे. घर की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टेलीविजन न होने के कारण पिता और भाभी मैच नहीं देख सके.
"मेरी खुशी बढ़ गई है. मैंने आशीर्वाद दिया. मेरी तो यही दुआ है कि मेरा बाबू ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और जीतते रहे. बहुत सारे लोग बधाई देने आए थे. सबको मिठाई खिलाए."- कमला देवी, झंडू की मां
रात भर जागता रहा परिवार: झंडू के बड़े भाई कुंदन कुमार ने बताया कि चार भाइयों में सबसे छोटे झंडू का मुकाबला देखने के लिए पूरा परिवार रात 9 बजे ही खाना खाकर बैठ गया था. इवेंट का समय पहले रात 10 बजे था, लेकिन यह रात करीब 2 बजे शुरू हुआ. पूरे परिवार ने रात भर जागकर इस ऐतिहासिक पल को लाइव देखा.
माता-पिता के साथ सब्जी बेचता है झंडू- कुंदन कुमार: उन्होंने आगे कहा कि बचपन में माता-पिता के साथ सड़क किनारे सब्जी की दुकान पर हाथ बंटाने वाले झंडू ने जिम जाने से अपने सफर की शुरुआत की थी. पावरलिफ्टिंग में उनकी बढ़ती रुचि को देखकर परिवार ने गरीबी के बावजूद उन्हें कभी नहीं रोका, बल्कि हर कदम पर उनका पूरा साथ दिया. आज उसी समर्थन और झंडू की अथक मेहनत ने देश का मान बढ़ाया है.
"खुशी की तो बात है. रात को हमने करीबन 9 बजे से उसका मैच देखना स्टार्ट किया. सोचते रहे कब आएंगे मेरे भाई. साढ़े 12 बजे के बाद आना स्टार्ट हुआ. जब पहला मेडल पार हुआ तब मम्मी और पापा सब खुश हो गए. जीतने के बाद रात को बात नहीं हुई. हम लोग तो करीबन ढाई बजे तक ही जगे रह गये. मोबाइल पर देखा था. बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो गर्व हो रहा है. खुशी का माहौल है. सब हमको अपनी बधाइयां भी दे रहा है."- कुंदन कुमार, झंडू के भैया
पूरे परिवार में खुशी का माहौल: झंडू के पिता रामानंद पासवान और भाभी बलेश्वरी देवी इस जीत से काफ़ी ख़ुश नज़र आए और उन्होंने कहा कि सुबह भाभी से फोनपर बात कर मगही भाषा में कहा कि भौजी हम मेडल जीत गए हैं. तो भाभी आशीर्वाद देते हुए कहीं कि अच्छी बात है. काफ़ी खुशी हो रहा है. ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए. हालांकि देर रात मैच होने की वजह से झंडू का खेल नहीं देख पाई.
पिता रामानंद पासवान ने कहा कि हम सुबह सोकर उठे तो झंडू की मां और बेटा कुंदन ने मेडल जीतने की बात बतायी. बहुत खुशी लग रहा है. हालांकि झंडू से पिता की बात नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, गांव घर परिवार के साथ नालंदा, ही नहीं बल्कि बिहार और देश का नाम रौशन किया है.
"बेटा मेडल जीत गया, बहुत अच्छा लग रहा है. सबने मुझे जानकारी दी, मैं मैच नहीं देख पाया. गाव,घर और जिला का नाम दुनियाभर में रोशन किया है."- रामानंद पासवान,झंडू के पिता
"अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है. सुबह बात हुई थी. बोला भौजी जीत गए हैं. हमने कहा कि अच्छा लग रहा है. आशीर्वाद दिए. मैच नहीं देख पाए घर में टीवी नहीं है."- बलेश्वरी देवी, झंडू की भाभी
झंडू की कहानी किसी फिल्मी संघर्ष से कम नहीं है. पिता रामानंद पासवान बताते हैं, "जब वह छोटा था, तो उसे पोलियो की सुई (इंजेक्शन) दिलाई गई थी, जिसके बाद वह विकलांग हो गया और कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया. उस एक इंजेक्शन ने मेरे बेटे को हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर पहुंचा दिया. उस समय हालत बहुत खराब थी, उसी बीमारी और हालत को देखकर गांव वालों ने उसका नाम 'झंडू' रख दिया और यही नाम हमेशा के लिए रह गया. पिता आगे बताते हैं कि खेल के प्रति उसका जुनून इतना था कि वह पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाया और पूरी तरह से खेल में ही लीन हो गया.
टोटो बेचने से लेकर रिकॉर्ड तोड़ने तक का सफर: झंडू ने 2014-15 में जिम जाना शुरू किया और 2021 में पैरा-गेम्स से जुड़े. कोरोना काल में उन्होंने एक टोटो (ई-रिक्शा) खरीदा, दिनभर टोटो चलाते और शाम को जिम करते. 2023 में दिल्ली में खेलने जाने के लिए उन्हें अपना टोटो तक बेचना पड़ा. लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई.
2022 में कोलकाता नेशनल में कांस्य जीतने वाले झंडू ने 2025 में 206 किलो वजन उठाकर 1994 का पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके बाद चीन वर्ल्ड कप और एशियन चैंपियनशिप में भी उन्होंने पदक जीते और आज भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के चयनित एथलीट के रूप में ग्लासगो पहुंचे हैं.
130.9 पॉइंट्स अर्जित: 28 वर्षीय झंडू कुमार ने 181 किग्रा और 190 किग्रा के सफल भारोत्तोलन से 130.9 पॉइंट्स अर्जित कर पोडियम स्थान सुरक्षित किया, हालांकि 196 किग्रा के अंतिम प्रयास में वे विफल रहे. दूसरे भारतीय सुधीर 114.1 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर रहे, जबकि नाइजीरिया के इदरीस रिलुवान ने 132.8 पॉइंट्स के साथ स्वर्ण और मैथ्यू हार्डिंग ने 131 पॉइंट्स के साथ रजत पदक जीता. भारत के झंडू कुमार ने कड़े मुकाबले के बीच कांस्य पदक हासिल किया.
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