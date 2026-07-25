कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: सब्जी बेचने वाले झंडू कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, भारत का खाता खुला
नाइजीरिया के इदरीस रिलुवान ने 132.8 अंक बनाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि मैथ्यू हार्डिंग (131) ने रजत पदक जीता.
Published : July 25, 2026 at 9:10 AM IST
ग्लास्गो(स्कॉटलैंड): स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत हो चुकी है. भारत भी इस गेम्स में भाग ले रहा है. जानकारी के मुताबिक भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मेडल लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. उसका खाता खुल गया है. पैरा पॉवरलिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता और देश को पहला मेडल दिलाया.
बता दें, 28 साल के इस खिलाड़ी ने 181 किग्रा. और 190 किग्रा. का वजन उठाकर 130.9 पॉइंट्स हासिल किए और पोडियम पर जगह बनाई. वह 196kg के अपने आखिरी प्रयास में फेल हो गए. वहीं, दूसरे भारतीय सुधीर (114.1) छठे स्थान पर रहे. नाइजीरिया के इदरीस रिलुवान ने 132.8 अंक बनाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि मैथ्यू हार्डिंग (131) ने रजत पदक जीता.
झंडू कुमार की जीत बिहार के नालंदा जिले के हरनौत गांव के एक शानदार तरक्की का नतीजा है, जहां पांच साल की उम्र में पोलियो होने के बाद उन्होंने परिवार का गुजारा करने के लिए अपने माता-पिता की सब्जियां बेचने में मदद की थी. पैसे की बहुत कम मदद के साथ, कुमार ने 2010 और 2012 के बीच सिर्फ ताकत बनाने के लिए वेट ट्रेनिंग शुरू की, फिर शॉट पुट और जेवलिन में हाथ आजमाया. आखिरकार उन्हें पैरा पावरलिफ्टिंग में अपना हुनर मिल गया.
Scotland | Indian para powerlifter Jhandu Kumar wins the bronze in the men's heavyweight category at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. pic.twitter.com/PIIJacoMUM— ANI (@ANI) July 24, 2026
लेकिन, सबसे बड़ी मुश्किल जिम के बाहर आई. एलीट कॉम्पिटिशन के लिए जरूरी न्यूट्रिशन का खर्च नहीं उठा पाने की वजह से, कुमार ने सब्जियों का एक छोटा सा बिजनेस किया, जिसके लिए व्हीलचेयर न होने के बावजूद वे स्थानीय बाजार में लगभग 20 किलोमीटर का सफर करते थे. बाद में उन्होंने गुजारा करने के लिए दोस्तों से ई-रिक्शा खरीदने के लिए पैसे उधार लिए, लेकिन कोविड-19 (COVID-19) महामारी की वजह से उन प्लान में रुकावट आ गई.
आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वे कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर पहुंचे, जिससे भारत को पैरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम में शुरुआती बढ़त मिली. पोडियम फिनिश के बाद कुमार ने कहा कि मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता. सबसे पहले, मैं घर पर अपने माता-पिता को फोन करूंगा. और गौतम भैया को, जो मेरे पहले साथी थे, जिनके साथ मैंने बचपन से प्रैक्टिस की है. भारत के लिए पहला मेडल बहुत जरूरी है. जब मैं अपना झंडा देखता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है. और हमने 2025 में ऐसे दो मेडल जीते हैं.
इससे पहले दिन में, अशोक मलिक पुरुषों की लाइटवेट स्पर्धा में मेडल से चूक गए, 143.8 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर रहे. इंग्लैंड के मार्क स्वान ने 153.9 पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता, नाइजीरिया के रोलैंड एज़ुरूइके को पीछे छोड़ा, जिन्होंने भी यही स्कोर किया लेकिन सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा, जबकि मलेशिया के बोनी बुन्याउ गुस्टिन ने 153.5 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारत के परमजीत कुमार 135.6 पॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर रहे.
महिलाओं के हेवीवेट फाइनल में कस्तूरी राजमणि अपनी तीनों कोशिशों में फेल रहीं. महिलाओं के लाइटवेट फाइनल में, जसप्रीत कौर और सुमन देवी मेडल जीतने में फेल रहीं.
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