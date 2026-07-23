ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: टॉप-5 में बने रहने के लिए भारत इन खेलों के भरोसे
राष्ट्रमंडल खेलों की आज विधिवत शुरू होगी. देखना होगा कि भारत अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगा.
Published : July 23, 2026 at 9:59 AM IST
ग्लास्गो (स्कॉडलैंड): कॉमनवेल्थ गेम्स की आज गुरुवार 23 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है. इन खेलों में भारत के सभी दिग्गज नजर आएंगे. बता दें, स्कॉटलैंड के ग्लास्गो शहर में इन खेलों का आगाज होगा. ये गेम्स 2 अगस्त तक जारी रहेंगे. इन खेलों में 74 देशों के करीब 3 हजार से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 10 मुख्य खेल खेले जाएंगे. भारत की बात करें तो 125 एथलीट इसमें शामिल होंगे. जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू समेत कई खिलाड़ी दिखाई देंगे. कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास पर एक नजर डालें तो 2018 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खेल की ओपनिंग सेरेमनी OVO हाइड्रो में होगी. इनमें से छह खेल एक साथ पैरा इवेंट्स होस्ट करेंगे, जिससे ऑर्गनाइजर्स के सबको साथ लेकर चलने वाले गेम्स के विजन को और मजबूती मिलेगी.
2023 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के बढ़ते खर्चों की वजह से मेजबानी से हटने के बाद, जिससे कॉमनवेल्थ का भविष्य ही अनिश्चित हो गया था. बाद में ग्लासगो ने गेम्स को बचाने के लिए कदम उठाया. वहीं, 2014 में सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद, स्कॉटिश शहर ने एक बार फिर अपने दरवाजे खोल दिए हैं. इस बार यह इवेंट लगभग 160 मिलियन पाउंड के बजट पर हो रहा है, जो बर्मिंघम 2022 से लगभग 60 प्रतिशत कम है, और यह पूरी तरह से मौजूदा जगहों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है.
ग्लासगो के सामने चुनौती यह साबित करना है कि गेम्स कम भीड़ के साथ भी चल सकते हैं, लेकिन भारत के लिए काम कम शेड्यूल की वजह से मुश्किल हो गया है. मैनचेस्टर 2002 के बाद से देश हर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल टेबल में टॉप पांच में रहा है, और दुनिया भर में अलग-अलग खेलों में पारंपरिक खेल की बड़ी ताकत न होने के बावजूद, इस इवेंट में सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक बन गया है. हालांकि, इस बार उस कामयाबी को दोहराना आसान नहीं होगा.
कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शूटिंग के न होने से भारत के मेडल जीतने की उम्मीदों पर काफी असर पड़ा है. चार साल पहले बर्मिंघम में भारत ने जो 61 मेडल जीते थे, उनमें से 25 मेडल अकेले इन्हीं चार खेलों में आए थे, जिससे यह शायद हाल के दिनों में देश का सबसे मुश्किल कॉमनवेल्थ कैंपेन बन गया. इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी ज्यादातर एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग पर होगी. भारत ने 22 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा 32 लोगों की एथलेटिक्स टीम भेजी है, जो सभी वर्ग में सबसे बड़ी टीम है.
इस दौड़ में सबसे आगे दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैं, जो एक बड़ी चैंपियनशिप में बहुत बड़े फेवरेट के बजाय चैलेंजर की एक अलग भूमिका में उतर रहे हैं. श्रीलंका के रुमेश थरंगा पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में फॉर्म में चल रहे एथलीट के तौर पर उभरे हैं, उन्होंने पिछले महीने रोम डायमंड लीग में 92.62m का शानदार थ्रो करके जीत हासिल की थी. पाकिस्तान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी इस दौड़ में हैं, हालांकि चोपड़ा अभी भी मेडल के मजबूत दावेदार हैं.
चोपड़ा के अलावा, भारत को हाई जम्पर सर्वेश कुशारे, लॉन्ग जम्पर मुरली श्रीशंकर, ट्रिपल जम्पर प्रवीण चित्रवेल और पुरुषों और महिलाओं दोनों की 4x400m रिले टीमों से मेडल की उम्मीद है. एथलेटिक्स टीम ने बर्मिंघम में आठ मेडल जीते, लेकिन एक मजबूत टीम के सामने उस नंबर की बराबरी करना मुश्किल हो सकता है. वेटलिफ्टिंग, जो आम तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खेलों में से एक है, एक बार फिर ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू के आस-पास घूमेगी.
31 साल के मणिपुरी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भारत के सबसे भरोसेमंद परफॉर्मर में से एक हैं. हालांकि, हाल ही में कई नेशनल कैंपर्स के डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वेटलिफ्टिंग टीम को घटाकर सिर्फ 11 सदस्य कर दिया गया है, जिससे भारत के मेडल जीतने के मौके कम हो गए हैं, जिसने गेम्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. बॉक्सिंग में, सभी की नजरें टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन (75kg) पर होंगी, जो अपने शानदार प्रदर्शन से बड़े मेडल को पाने की कोशिश करेंगी.
मौजूदा 57kg वर्ल्ड चैंपियन जैस्मीन लैम्बोरिया बर्मिंघम में जीते गए ब्रॉन्ज़ मेडल को बेहतर करने के लिए बेताब होंगी, जबकि एशियन चैंपियन प्रीति पवार (54kg), साक्षी चौधरी (51kg) और अरुंधति चौधरी (70kg) भी महिलाओं के मुकाबले में भारत की सबसे मजबूत मेडल उम्मीदों में शामिल हैं. पुरुषों की चुनौती की अगुआई अनुभवी हेवीवेट नरेंद्र बेरवाल (+90kg) और वर्ल्ड कप मेडलिस्ट सचिन सिवाच (60kg) करेंगे, दोनों के पोडियम पर पहुंचने की उम्मीद है.
दूसरी तरफ, भारत को उम्मीद है कि उसकी लॉन बॉल्स टीमें बर्मिंघम का जादू फिर से दोहरा पाएंगी, जहां महिलाओं ने गोल्ड मेडल और पुरुषों ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था. जुडोका, जिन्होंने पिछले संस्करण में तीन पदकों का योगदान दिया था, मजबूत प्रतिस्पर्धा के बावजूद उस प्रदर्शन की बराबरी करना या उसमें सुधार करना चाहेंगे. भारत के पैरा एथलीटों से भी अच्छा योगदान मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पैरा इवेंट्स को अब गेम्स में छह खेलों में शामिल कर लिया गया है, हालांकि स्पोर्ट्स प्रोग्राम में कटौती का मतलब है कि भारत बर्मिंघम के 61 मेडल की बराबरी नहीं कर पाएगा, लेकिन टॉप पांच देशों में जगह बनाना ओलंपिक स्पोर्ट्स में देश की गहराई को दिखाएगा.
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