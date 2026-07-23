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ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: टॉप-5 में बने रहने के लिए भारत इन खेलों के भरोसे

ग्लास्गो (स्कॉडलैंड): कॉमनवेल्थ गेम्स की आज गुरुवार 23 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है. इन खेलों में भारत के सभी दिग्गज नजर आएंगे. बता दें, स्कॉटलैंड के ग्लास्गो शहर में इन खेलों का आगाज होगा. ये गेम्स 2 अगस्त तक जारी रहेंगे. इन खेलों में 74 देशों के करीब 3 हजार से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 10 मुख्य खेल खेले जाएंगे. भारत की बात करें तो 125 एथलीट इसमें शामिल होंगे. जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू समेत कई खिलाड़ी दिखाई देंगे. कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास पर एक नजर डालें तो 2018 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खेल की ओपनिंग सेरेमनी OVO हाइड्रो में होगी. इनमें से छह खेल एक साथ पैरा इवेंट्स होस्ट करेंगे, जिससे ऑर्गनाइजर्स के सबको साथ लेकर चलने वाले गेम्स के विजन को और मजबूती मिलेगी.

2023 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के बढ़ते खर्चों की वजह से मेजबानी से हटने के बाद, जिससे कॉमनवेल्थ का भविष्य ही अनिश्चित हो गया था. बाद में ग्लासगो ने गेम्स को बचाने के लिए कदम उठाया. वहीं, 2014 में सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद, स्कॉटिश शहर ने एक बार फिर अपने दरवाजे खोल दिए हैं. इस बार यह इवेंट लगभग 160 मिलियन पाउंड के बजट पर हो रहा है, जो बर्मिंघम 2022 से लगभग 60 प्रतिशत कम है, और यह पूरी तरह से मौजूदा जगहों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है.

ग्लासगो के सामने चुनौती यह साबित करना है कि गेम्स कम भीड़ के साथ भी चल सकते हैं, लेकिन भारत के लिए काम कम शेड्यूल की वजह से मुश्किल हो गया है. मैनचेस्टर 2002 के बाद से देश हर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल टेबल में टॉप पांच में रहा है, और दुनिया भर में अलग-अलग खेलों में पारंपरिक खेल की बड़ी ताकत न होने के बावजूद, इस इवेंट में सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक बन गया है. हालांकि, इस बार उस कामयाबी को दोहराना आसान नहीं होगा.

कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शूटिंग के न होने से भारत के मेडल जीतने की उम्मीदों पर काफी असर पड़ा है. चार साल पहले बर्मिंघम में भारत ने जो 61 मेडल जीते थे, उनमें से 25 मेडल अकेले इन्हीं चार खेलों में आए थे, जिससे यह शायद हाल के दिनों में देश का सबसे मुश्किल कॉमनवेल्थ कैंपेन बन गया. इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी ज्यादातर एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग पर होगी. भारत ने 22 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा 32 लोगों की एथलेटिक्स टीम भेजी है, जो सभी वर्ग में सबसे बड़ी टीम है.

इस दौड़ में सबसे आगे दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैं, जो एक बड़ी चैंपियनशिप में बहुत बड़े फेवरेट के बजाय चैलेंजर की एक अलग भूमिका में उतर रहे हैं. श्रीलंका के रुमेश थरंगा पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में फॉर्म में चल रहे एथलीट के तौर पर उभरे हैं, उन्होंने पिछले महीने रोम डायमंड लीग में 92.62m का शानदार थ्रो करके जीत हासिल की थी. पाकिस्तान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी इस दौड़ में हैं, हालांकि चोपड़ा अभी भी मेडल के मजबूत दावेदार हैं.