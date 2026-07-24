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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की रंगारंग शुरुआत, मीराबाई चानू और लवलीना ने थामा तिरंगा

ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में गुरुवार को 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की रंगारंग शुरुआत हो गई. इस दौरान एक रंगीन और खास स्कॉटिश ओपनिंग सेरेमनी में अपनी वाइब्रेंट कल्चर दिखाई दिया. किंग चार्ल्स III ने OVO हाइड्रो में क्वीन कैमिला, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम और कॉमनवेल्थ खेल के अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की मौजूदगी में खेल शुरू हुए. बता दें, यह स्कॉटिश शहर में 12 साल में दूसरी बार मल्टी-स्पोर्ट इवेंट होस्ट करने का मौका था.

किंग चार्ल्स III ने कॉमनवेल्थ डे (10 मार्च, 2025) पर बकिंघम पैलेस में किंग्स बैटन में रखा मैसेज पढ़ा. इसके साथ ही गेम्स की ऑफिशियल ओपनिंग हो गई, जो 2 अगस्त तक चलेगी. यह पहली कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी है जो इनडोर होगी. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इस बार 74 देशों के करीब 3 हजार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. जिसमें अफ्रीकी देशों ने 13 हजार क्षमता वाले इनडोर एरिना में राष्ट्रों की परेड का नेतृत्व किया. उनके बाद अमेरिका, एशिया, कैरिबियन, ओशिनिया और यूरोप के देशों ने हिस्सा लिया.

बात ओपनिंग सेरेमनी की करें तो स्कॉटिश लाइनअप की झलक देखने को मिल रही थी. सेरेमनी में ग्रैमी-नॉमिनेटेड सिंगर-सॉन्गराइटर केटी टुनस्टॉल और टॉम वॉकर थे, और नीना नेस्बिट, कैलम बीट्टी, नाथन इवांस, सेंट PHNX, और इलेक्ट्रो-सेल्टिक जोड़ी वाल्टोस ने भी परफॉर्म किया. मेल मेंबर्स ने फॉर्मल सूट और फीमेल पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेडिशनल साड़ी और ब्लेजर पहने हुए थे. इंडियन टीम एथलीट्स की परेड में शामिल हुई, जहां ऑडियंस ने उनका जोरदार स्वागत किया गया.

ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में झंडा और बैटन लेकर भारतीय दल ब्रुनेई दारुस्सलाम के बाद और मलेशिया से पहले आया. भारत का प्रतिनिधित्व आठ शारीरिक रूप से सक्षम और पांच पैरा खेलों में 123 एथलीट कर रहे हैं. राष्ट्रमंडल खेल 2026 को आयोजित करने वाला देश ग्लास्गो स्कॉटलैंड ने मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स की परंपरा के अनुसार सबसे आखिर में एंट्री की. जानकारी के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, 74 कॉमनवेल्थ देशों और क्षेत्रों के लगभग 3,000 एथलीट अगले 10 दिनों में चार जगहों पर 10 खेलों में हिस्सा लेंगे और 215 गोल्ड मेडल जीतेंगे.