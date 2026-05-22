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उपलब्धि : पुरुष FIFA वर्ल्ड कप 2026, कवर करने वाली भारत की इकलौती महिला फोटो जर्नलिस्ट होंगी गीतिका तालुकदार

भारत की महिला फोटो जर्नलिस्ट गीतिका तालुकदार को पुरुष फीफा वर्ल्ड कप कवर करने के लिए चयनित किया गया है.

Geetika Talukdar will be the photojournalist during the tournament coverage.
टूर्नामेंट कवरेज के दौरान फोटो जर्नलिस्ट होंगी गीतिका तालुकदार (gitika talukdar)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 4:41 PM IST

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गुवाहाटी: फीफा ने असम की फोटो जर्नलिस्ट गीतिका तालुकदार को आने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए आधिकारिक रूप चुनने के साथ ही मान्यता दी है. यह उनके फोटो-जर्नलिज्म करियर में एक बड़ा मील का पत्थर होगा क्योंकि यह उनका तीसरा पुरुष फीफा वर्ल्ड कप का कवरेज होगा.

इस साल वह इस मशहूर टूर्नामेंट में भारतीय मीडिया टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की अकेली महिला फोटो जर्नलिस्ट हैं. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीडिया में अपनी बढ़ती मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली गीतिका तालुकदार ने फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर दक्षिण एशियाई खेल मीडिया को प्रतिनिधित्व करना जारी रखा है.

इससे पहले वह रूस वर्ल्ड कप 2018, कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022, फ्रांस विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2019, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विमेंस फीफा वर्ल्ड 2023, टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020, पेरिस ओलंपिक गेम्स वगैरह कवर कर चुकी हैं.

फीफा से बार-बार मान्यता मिलना उनकी पेशेवर विश्वसनीयता और ग्लोबल फुटबॉल कवरेज में उनके लगातार योगदान, दोनों को दिखाता है.

इस उपलब्धि के बारे में बात करते हुए, तालुकदार ने आधिकारिक मान्यता मिलने को गर्व और भावनात्मक पल बताया, जो फुटबॉल फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म के लिए उनके पैशन को दिखाता है.

पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप के लिए लगातार तीन बार आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद, गीतिका तालुकदार उन चुने हुए मीडिया कर्मियों के ग्रुप में शामिल हो गई हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग और फोटोग्राफी में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल का लगातार अनुभव है.

2026 फीफा वर्ल्ड कप, जो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा, टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन होने की उम्मीद है, जिसमें 48 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी और ग्लोबल मीडिया का हिस्सा भी बढ़ेगा.

गीतिका अगले महीने जून में दुनिया के सबसे ऐतिहासिक फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखने के लिए उड़ान भरेंगी.

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