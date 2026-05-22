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उपलब्धि : पुरुष FIFA वर्ल्ड कप 2026, कवर करने वाली भारत की इकलौती महिला फोटो जर्नलिस्ट होंगी गीतिका तालुकदार

टूर्नामेंट कवरेज के दौरान फोटो जर्नलिस्ट होंगी गीतिका तालुकदार ( gitika talukdar )

गुवाहाटी: फीफा ने असम की फोटो जर्नलिस्ट गीतिका तालुकदार को आने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए आधिकारिक रूप चुनने के साथ ही मान्यता दी है. यह उनके फोटो-जर्नलिज्म करियर में एक बड़ा मील का पत्थर होगा क्योंकि यह उनका तीसरा पुरुष फीफा वर्ल्ड कप का कवरेज होगा.

इस साल वह इस मशहूर टूर्नामेंट में भारतीय मीडिया टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की अकेली महिला फोटो जर्नलिस्ट हैं. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीडिया में अपनी बढ़ती मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली गीतिका तालुकदार ने फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर दक्षिण एशियाई खेल मीडिया को प्रतिनिधित्व करना जारी रखा है.

इससे पहले वह रूस वर्ल्ड कप 2018, कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022, फ्रांस विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2019, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विमेंस फीफा वर्ल्ड 2023, टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020, पेरिस ओलंपिक गेम्स वगैरह कवर कर चुकी हैं.

फीफा से बार-बार मान्यता मिलना उनकी पेशेवर विश्वसनीयता और ग्लोबल फुटबॉल कवरेज में उनके लगातार योगदान, दोनों को दिखाता है.

इस उपलब्धि के बारे में बात करते हुए, तालुकदार ने आधिकारिक मान्यता मिलने को गर्व और भावनात्मक पल बताया, जो फुटबॉल फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म के लिए उनके पैशन को दिखाता है.