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Special: नवल टाटा हॉकी एकेडमी की नई पहल, ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को हॉकी में भविष्य बनाने में करेगी मदद

जमशेदपुर के नवल टाटा हॉकी एकेडमी में गर्ल्स विंग की शुरुआत हुई है. इससे लड़कियों को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी. जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 4:53 PM IST

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जमशेदपुर: इस्पात उद्योग में अपनी पहचान बनाने वाली टाटा स्टील ने खेलों के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है. जमशेदजी के सपनों के शहर लौहनगरी में अब लड़कियों को हॉकी में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा.

भारत की आजादी से पहले ही स्टील इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाली टाटा स्टील ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कई क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है. जिसमें खेलों के प्रति टाटा ग्रुप का हमेशा से खास लगाव रहा है. हॉकी, फुटबॉल और तीरंदाजी जैसे खेलों में कई खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है, जिससे शहर, राज्य और देश का नाम रौशन हुआ है.

नवल टाटा हॉकी एकेडमी की नई पहल (Etv Bharat)

2018 में रतन टाटा ने किया था उद्घाटन

टाटा परिवार का हॉकी के प्रति शुरू से लगाव रहा है. झारखंड के ग्रासरूट लेवल से बेहतरीन खिलाड़ियों को तैयार करने के मकसद से, 2017 में टाटा ने बड़ा फैसला लिया. भारतीय हॉकी में नवल एच. टाटा के योगदान और उनके जुनून के सम्मान में जमशेदपुर के गोलमुरी इलाके में नवल टाटा हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई. इसका उद्घाटन 2018 में रतन टाटा ने किया था. टाटा ट्रस्ट और टाटा स्टील की संयुक्त पहल और हॉकी ऐस फाउंडेशन के सहयोग से चलाई जा रही इस एकेडमी में शुरुआत में सिर्फ पुरुष खिलाड़ियों को ही शामिल किया गया.

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नवल टाटा हॉकी एकेडमी (Etv Bharat)

2018 में, एकेडमी के पहले बैच के लिए झारखंड के सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों से 26 लड़कों का चयन किया गया. इनमें से हॉकी खिलाड़ी आशीष तानी पूर्ति और प्रेमचंद सोय ने शानदार प्रतिभा दिखाई और भारतीय अंडर-18 हॉकी टीम में जगह बनाई.

गर्ल्स विंग की शुरुआत

अब, इसी कड़ी में नवल टाटा हॉकी एकेडमी में एक नई पहल शुरू की गई है. झारखंड के विभिन्न जिलों के ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को मंच देने के लिए 'गर्ल्स विंग' की शुरुआत की गई है. यहां उन्हें जमीनी स्तर की ट्रेनिंग से लेकर उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने तक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. एकेडमी में लड़कियों के लिए रहने, खाने और बेहतरीन ट्रेनिंग जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. गर्ल्स विंग में बंदगांव, खूंटी, सिमडेगा और कुचाई जैसे दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाकों की खिलाड़ी शामिल हैं. पहले साल में 30 खिलाड़ियों की शुरुआती ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

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नवल टाटा हॉकी एकेडमी की शुरुआत के दौरान खिलाड़यों के साथ रतन टाटा (फाइल फोटो- Etv Bharat)

पहली बार, विभिन्न जिलों की लड़कियां नवल टाटा हॉकी एकेडमी के मैदान पर हॉकी खेल रही हैं और नई ऊंचाइयां छूने का सपना देख रही हैं. वे गांव के मैदान से एकेडमी तक के सफर को अब एक मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं. किसान और मजदूर परिवारों की बेटियां अब लकड़ी के डंडे से नहीं, बल्कि एक असली हॉकी ग्राउंड पर खेलने के लिए तैयार हैं.

ओडिशा में गर्ल्स विंग में तीन सौ से ज्यादा खिलाड़ी

टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के प्रमुख मुकुल राय चौधरी बताते हैं कि टाटा का खेल के क्षेत्र में अलग लगाव रहा है. ओडिशा में टाटा द्वारा संचालित हॉकी अकादमी के गर्ल्स विंग में तीन सौ से ज्यादा गर्ल्स खिलाड़ी हैं, जो आज बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. झारखंड में नवल टाटा हॉकी अकादमी में अब गर्ल्स खिलाड़ियों को सुनहरा मौका मिलेगा.

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नवल टाटा हॉकी एकेडमी का उद्घाटन करते रतन टाटा (फाइल फोटो- Etv Bharat)

भारतीय हॉकी में अलग पहचान बनाने वाले पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मनेयापांडा मुथन्ना सोमैया (एम.एम. सोमैया) मानते हैं कि झारखंड के खूंटी, सिमडेगा, रांची और गुमला जैसे कई जिलों में हॉकी का काफी टैलेंट है. गांव के मैदान में ही लड़के-लड़कियां लकड़ी के सहारे हॉकी खेलते हैं. कम उम्र में अकादमी से ऐसे बच्चों का जुड़ना एक सकारात्मक पहल है. झारखंड की काफी संख्या में लड़कियां हॉकी खेल रही हैं, जिन्होंने नेशनल खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है. नवल टाटा हॉकी अकादमी से आने वाले दिनों में बेहतर खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे.

अच्छे खिलाड़ियों से कोच की भी काफी उम्मीदें रहती हैं. नवल टाटा हॉकी अकादमी के मुख्य कोच मनीष कुमार पहले लड़कों को प्रशिक्षण दे रहे थे. अब वे ग्रामीण क्षेत्र के किसान-मजदूर की बेटियों को हॉकी का प्रशिक्षण देने को तैयार हैं. वे मानते हैं कि गांव के परिवार से आए बच्चों में एक जूनून रहता है और झारखंड की लड़कियां हॉकी में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. सभी सुविधाओं से लैस इस अकादमी में ट्रेनिंग मिलने से लड़कियों को एक सुनहरा मौका मिलेगा और पूरा भरोसा है कि वे इंडिया टीम में प्रतिभा दिखाएंगी.

गांव से शहर के बीच हॉकी ग्राउंड में पहुंचने वाली लड़कियों में एक उत्साह है, जो अब गोल करने की पूरी तैयारी में लग गई हैं. हाथ में हॉकी लिए तेज रफ्तार से दौड़ती लड़कियां अब रुकना नहीं चाहतीं. खूंटी जिले के किसान परिवार से आई बाहलेन पूर्ति हॉकी को अपनी मंजिल बना चुकी हैं. उनका कहना है कि गांव में थोड़ी ट्रेनिंग ली है, लेकिन यहां पूरी तरह से खेल को समझने का मौका मिलेगा. हॉकी में उन्हें अपना भविष्य दिखता है. उनका सपना है कि बेहतर खिलाड़ी बनकर इंडिया के लिए गोल्ड जीतकर लाएं.

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नवल टाटा हॉकी एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान लड़कियां (Etv Bharat)

टाटा परिवार का खेलों से पुराना लगाव

आपको बता दें कि हॉकी से जुड़ा टाटा घराने का लंबा इतिहास रहा है. 1885 में जमशेदजी टाटा और उनके बेटे दोराबजी टाटा ने समुदाय में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पारसी जिमखाना के संस्थापक सदस्य बने. जमशेदजी ने 1902 में जमशेदपुर को फुटबॉल, हॉकी और पार्कों के लिए खुले मैदानों वाले शहर के तौर पर विकसित करने का सपना देखा था. दोराबजी टाटा ने 1920 में एंटवर्प ओलंपिक के लिए 6 सदस्यों वाली भारतीय टीम को प्रायोजित कर भारत के ओलंपिक अभियान का नेतृत्व किया.

1923 में सर दोराबजी की अध्यक्षता वाली अंतरिम समिति की देखरेख में 1924 के पेरिस ओलंपिक से पहले ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए. 1927 में दोराबजी भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष बने. जबकि 1946 से 1958 तक नवल टाटा भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे. उनके कार्यकाल में भारत ने 1948, 1952 और 1956 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते.

1947 में जवाहरलाल नेहरू ने नवल टाटा से भारत के खेलों का खाका तैयार करने को कहा, जिसके परिणामस्वरूप 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन हुआ. 1948 में टाटा स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने लंदन ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में योगदान दिया. वहीं 1980 में टाटा स्टील के एम.के. कौशिक मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे. लॉरी फर्नांडीस, लियो पिंटो, रणधीर सिंह जेंटल और गोविंद पेरुमल जैसे टाटा के खिलाड़ियों ने कई ओलंपिक पदक जीते.

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नवल टाटा हॉकी एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान लड़कियां (Etv Bharat)

दूसरी तरफ टाटा स्टील ने आर्चरी के क्षेत्र में भी बेहतर योगदान दिया है. टाटा आर्चरी अकादमी से कई आर्चरों ने बेहतर प्रदर्शन कर देश में परचम लहराया है. इनमें दीपिका कुमारी ने आर्चरी में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता और पद्म श्री व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं.

वहीं अंकिता भक्त ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया और आर्चरी प्रीमियर लीग व नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में भी चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है. जयंत तालुकदार आर्चरी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने थे. कोमलिका बारी युवा वर्ग में विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और उन्होंने भी इसी अकादमी से अपने करियर की शुरुआत की थी.

बहरहाल, नवल टाटा हॉकी अकादमी से अब महिला हॉकी खिलाड़ियों को नई सोच, नई उमंग के साथ नई उड़ान भरने का मौका मिलेगा. इससे महिला खिलाड़ियों के साथ उनके गांव-घर को भी एक पहचान मिलेगी. टाटा स्टील भी कहती है- ‘वी ऑल्सो मेक टूमॉरो’.

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