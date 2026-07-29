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वैभव सूर्यवंशी दुनिया के टॉप-50 टी-20 बल्लेबाजों में शामिल, 230 स्थान की छलांग लगाई, गिल वनडे में फिर नंबर 1

वैभव सूर्यवंशी ( ANI )

दुबई : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की बुधवार को ताजा टी-20 रैंकिंग में भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 230 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया है. वहीं शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड के मुख्य बल्लेबाज डेरिल मिशेल की जगह ली है. मिशेल इस साल जनवरी से शीर्ष स्थान पर थे. वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 50.33 की औसत से 151 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. अपने इस शानदार प्रदर्शन की वजह से यह 15 वर्षीय बल्लेबाज शीर्ष 50 में जगह बनाने में कामयाब रहा. सूर्यवंशी के 536 रेटिंग अंक हैं. दूसरी तरफ इशान किशन टी20 में नंबर एक बल्लेबाज बने हुए हैं. उनके 910 रेटिंग अंक हैं. वह दूसरे स्थान पर काबिज पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (848) पर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं. इस बीच तिलक वर्मा दो पायदान ऊपर छठे स्थान पर, जबकि टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर सात पायदान ऊपर 24वें स्थान पर आ गए.