वैभव सूर्यवंशी दुनिया के टॉप-50 टी-20 बल्लेबाजों में शामिल, 230 स्थान की छलांग लगाई, गिल वनडे में फिर नंबर 1
वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन T20I मैचों की सीरीज में दो अर्धशतक लगाए थे.
Published : July 29, 2026 at 3:15 PM IST
दुबई : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की बुधवार को ताजा टी-20 रैंकिंग में भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 230 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया है. वहीं शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड के मुख्य बल्लेबाज डेरिल मिशेल की जगह ली है. मिशेल इस साल जनवरी से शीर्ष स्थान पर थे.
वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 50.33 की औसत से 151 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. अपने इस शानदार प्रदर्शन की वजह से यह 15 वर्षीय बल्लेबाज शीर्ष 50 में जगह बनाने में कामयाब रहा. सूर्यवंशी के 536 रेटिंग अंक हैं.
More accolades for India's teenage sensation on the latest rankings update as Daryl Mitchell's seven-month stay at the top of the ODI batting charts is over 😲https://t.co/AjjfI9jHIQ— ICC (@ICC) July 29, 2026
दूसरी तरफ इशान किशन टी20 में नंबर एक बल्लेबाज बने हुए हैं. उनके 910 रेटिंग अंक हैं. वह दूसरे स्थान पर काबिज पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (848) पर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं. इस बीच तिलक वर्मा दो पायदान ऊपर छठे स्थान पर, जबकि टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर सात पायदान ऊपर 24वें स्थान पर आ गए.
इसी तरह लेग स्पिनर रवि बिश्नोई टी20 में गेंदबाजों की सूची में 31 पायदान ऊपर 41वें स्थान पर पहुंच गए है, लेकिन वह चोटिल होने की वजह से जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहे फलस्वरूप वरुण चक्रवर्ती तीन स्थान नीचे खिसक गए लेकिन वह शीर्ष 10 में बरकरार हैं.
वहीं जिम्बाब्वे के रयान बर्ल बल्लेबाजों की रैंकिंग में छह स्थान की छलांग लगाकर 85वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि ब्लेसिंग मुजराबानी 10 स्थान स्थान ऊपर चढ़कर गेंदबाजों में 26वें नंबर पर आ गए. इसी तरह वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स को भी पाकिस्तान के विरुद्घ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन का प्रतिफल मिला. ग्रीव्स ने तारोबा में लगातार पांच विकेट-मेडन ओवर डाले थे, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.
ग्रीव्स टेस्ट गेंदबाजों में 21 स्थान ऊपर चढ़कर 48वें नंबर पर और सबसे लंबे फ़ॉर्मेट में ऑल-राउंडरों की लिस्ट में नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं जेडेन सील्स 24वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने भी पांच विकेट लिए थे, 17वें नंबर पर आ गए. दूसरी पारी में नाबाद अर्धशतक जड़ने के बाद बाबर आजम 15वें नंबर पर पहुंच गए.
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