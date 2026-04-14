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खिलाड़ियों के बस पर नकाबपोश हमलावरों का अटैक, एक खिलाड़ी की हुई मौत, FIFA प्रमुख ने जताया शोक

इस हमले में बेरेकुम चेल्सी के 20 वर्षीय फुटबॉलर डोमिनिक फ्रिम्पोंग की जान चली गई. क्लब के एक बयान के अनुसार समरेबोई से बेरेकुम लौटते समय, बेरेकुम चेल्सी की बस पर हथियारबंद लुटेरों के एक समूह ने हमला कर दिया. लुटेरों ने हमला करने के लिए सड़क को बंद कर दिया था, ताकि बस आगे न बढ़ सके.

Football Team Bus Attack: घाना में फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी दुखद घटना रविवार (12 अप्रैल) को उस समय घटी जब खिलाड़ियों के बस पर नकाबपोश हमलावरों ने अटैक कर दिया, जिसमें एक खिलाड़ी की जान भी चली गई. ये बड़ा हादसा घाना प्रीमियर लीग का मैच खेलने के बाद वापस लौटने के दौरान हुई.

जान बचाने के लिए खिलाड़ी झाड़ियों में छिप गए

बयान में कहा गया, 'बंदूकें और असॉल्ट राइफलें लिए हुए नकाबपोश हमलावरों ने बस पर घात लगाकर हमला किया, जब ड्राइवर ने बस को पीछे करने की कोशिश की. खिलाड़ी और स्टाफ के सदस्य जान बचाने के लिए पास की झाड़ियों में छिप गए. दुर्भाग्य से, फ्रिम्पोंग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.'

FIFA प्रमुख ने क्या कहा?

FIFA प्रमुख इन्फेंटिनो ने इस घटना पर दुख जताया और खिलाड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया. इन्फेंटिनो ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक बयान में कहा, 'बेरेकुम चेल्सी फुटबॉल क्लब के डोमिनिक फ्रिम्पोंग के दुखद निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. यह घटना तब हुई, जब टीम घाना प्रीमियर लीग के एक मैच से लौट रही थी और उनकी बस पर हमला किया गया.'

उन्होंने आगे कहा, 'वैश्विक फुटबॉल समुदाय और FIFA में मौजूद हर व्यक्ति की ओर से, हम उनके परिवार, दोस्तों, बेरेकुम चेल्सी FC के सभी सदस्यों और उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, जो उन्हें जानते थे.'

अफ्रीकी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष पैट्रिस मोटसेपे ने भी फ्रिम्पोंग के निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है. और कहा कि अधिकारियों से आग्रह किया जा रहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं.