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FIFA वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर, चार बार की चैंपियन जर्मनी वर्ल्ड कप से हुई बाहर

चार बार की चैंपियन जर्मनी FIFA वर्ल्ड कप से हुई बाहर ( AP )