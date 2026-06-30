FIFA वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर, चार बार की चैंपियन जर्मनी वर्ल्ड कप से हुई बाहर
FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ 32 में पैराग्वे ने पेनल्टी में जर्मनी को (4-3) से हराकर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया.
Published : June 30, 2026 at 9:59 AM IST
Germany vs Paraguay: मंगलवार (30 जून) को बोस्टन स्टेडियम में FIFA वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला. जब राउंड ऑफ 32 में पैराग्वे ने पेनल्टी में चार बार की चैंपियन जर्मनी को हराकर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया. इससे पहले जर्मनी FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी पेनल्टी शूटआउट में नहीं हारा था.
रेगुलर टाइम में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा. पहले हाफ के आखिर में जूलियो एनसिसो ने हेडर से गोल करके पैराग्वे को बढ़त दिलाई, लेकिन 52वें मिनट में काई हावर्ट्ज ने जर्मनी के लिए बराबरी का गोल किया.
उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जनॉथन तह ने गोल कर दिया. उन्होंने 102वें मिनट में नथानिएल ब्राउन की कॉर्नर किक पर हेडर से गोल किया, लेकिन वीडियो रिव्यू के बाद अधिकारियों ने पाया की उस शॉट से पहले वाल्डेमार एंटन ने गिल को धक्का देकर गिरा दिया था, इसलिए गोल को अमान्य कर दिया गया. इसके बाद कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी जिससे मैच पेनल्टी शूटआउट में चला गया.
पैराग्वे ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट (4-3) से अपने नाम किया. इसके साथ पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली. इसके साथ साथ पैराग्वे वर्ल्ड कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को हराने वाली पहली टीम बन गई. जर्मन टीम छह में से तीन पेनल्टी मौके चूक गई.
बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच हुए पिछले एकमात्र वर्ल्ड कप मैच में, जर्मनी ने 2002 के टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे को 1-0 से हराया था. लगभग 24 साल बाद, पैराग्वे ने इसका बदला ले लिया.
यह जर्मनी की एक और चौंकाने वाली हार थी, क्यों कि चार बार की चैंपियन टीम 2014 में आखिरी बार ट्रॉफी जीतने के बाद से वर्ल्ड कप में संघर्ष कर रही है.
Paraguay make history! 🇵🇾— FIFA (@FIFAcom) June 29, 2026
After scoring their first-ever @FIFAWorldCup knockout goal, they went on to defeat Germany on penalties and secure a spot in the Round of 16 👏 pic.twitter.com/4L8MNH5qLt
इस मैच में उतरने से पहले पैराग्वे FIFA रैंकिंग में 41वें नंबर पर मौजूद थी, जबकि जर्मनी दुनिया की 10वें नंबर की टीम के तौर पर इस टूर्नामेंट में उतरी थी.
अब पैराग्वे की टीम शनिवार को फिलाडेल्फिया में राउंड ऑफ 16 में फ्रांस और स्वीडन के बीच मंगलवार को होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी.