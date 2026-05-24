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राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप हॉकी झारखंड के नए बायलॉज को हरी झंडी, जवाबदेही और पारदर्शिता पर विशेष फोकस

रांची में झारखंड हॉकी की स्पेशल जनरल बॉडी की खास बैठक रविवार को आयोजित की गई.

Special Meeting of Hockey Jharkhand
हॉकी झारखंड की विशेष बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2026 at 4:55 PM IST

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रांची: झारखंड हॉकी की स्पेशल जनरल बॉडी की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को रांची में संगठन अध्यक्ष भोलानाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ और हॉकी इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए हॉकी झारखंड के नए बायलॉज को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई. संगठन के पदाधिकारियों ने इसे झारखंड में हॉकी के विकास और पारदर्शी खेल प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया.

बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में झारखंड के सभी 24 जिलों से एक महिला और एक पुरुष प्रतिनिधि ने भाग लिया. इसके अलावा हॉकी झारखंड की कार्यकारिणी समिति के सभी प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक के दौरान संगठन के संचालन, चुनाव प्रक्रिया, खिलाड़ियों की भागीदारी और जिला इकाइयों की संरचना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

जवाबदेही और पारदर्शिता पर विशेष फोकस

बैठक में 2026-30 कार्यकाल के लिए हॉकी झारखंड के आम चुनाव कराने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी. पदाधिकारियों का कहना है कि नए बायलॉज लागू होने के बाद संगठन का संचालन राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अनुरूप किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित होगी.

नया संविधान संगठन को आधुनिक और व्यवस्थित ढांचे में काम करने में मदद करेगा. उन्होंने कहा राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 और हॉकी इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नए बायलॉज तैयार किए गए हैं. इससे संगठन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी. आने वाले समय में इसका सीधा लाभ खिलाड़ियों और जिला इकाइयों को मिलेगा: विजय शंकर सिंह, महासचिव, हॉकी झारखंड

समितियों में खिलाड़ियों और महिला सदस्यों की सहभागिता अनिवार्य

बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने सभी जिला इकाइयों को निर्देश दिया कि उनकी समितियों में खिलाड़ियों और महिला सदस्यों की सहभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अब तक यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है, वे एक माह के भीतर चुनाव कराकर नई समिति का गठन करें.

हॉकी के विकास में खिलाड़ियों की भूमिका: भोलानाथ सिंह

भोलानाथ सिंह ने कहा, हॉकी के विकास में खिलाड़ियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए हर जिला इकाई में खिलाड़ियों और महिलाओं की भागीदारी जरूरी है. सभी जिलों को एक महीने के भीतर अपने संगठनात्मक ढांचे को नए नियमों के अनुरूप करना होगा.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो पदाधिकारी किसी अन्य खेल संघ में भी पद पर हैं उन्हें एक खेल संघ तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित करनी होगी. इसके लिए सभी को एक माह का समय दिया गया है.

जरूरतमंद खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक

बैठक में खिलाड़ियों के हितों को लेकर भी चर्चा हुई. अध्यक्ष ने उन जिलों से खिलाड़ियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा जहां अब तक हॉकी स्टिक वितरित नहीं की गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी बैठक में हॉकी झारखंड की ओर से जरूरतमंद खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक उपलब्ध कराई जाएगी.

बैठक में अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, महासचिव विजय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष असरिता लकड़ा, उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी, चंद्र्यानी मजूमदार, अरविंद सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अशोक भगत, अरविंद सिंह तूफानी, विजय कुमार सनातन सहित कार्यकारिणी समिति के कई पदाधिकारी और सभी 24 जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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