उत्तर प्रदेश में 'Gen Z' क्रिकेटरों का विरोध प्रदर्शन, तीन रणजी टीम बनाने की मांग
'Gen Z' क्रिकेटरों ने अपने माता-पिता के साथ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन किया.
Published : August 25, 2026 at 11:23 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 'Gen Z' क्रिकेटरों और उनके माता पिता ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने मांग की कि इन राज्य के हर इलाकों के क्रिकेटरों को समान अवसर देने के लिए राज्य में तीन रणजी ट्रॉफी टीमें बनाई जाएं.
उत्तर प्रदेश क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल की देखरेख में, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के 'Gen Z' क्रिकेटरों ने स्टेडियम के अंदर विरोध प्रदर्शन किया.
उत्तर प्रदेश क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह ने PTI को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी तीन रणजी टीम होने की वकालत कर चुके हैं, ताकि सभी खिलाड़ियों को उनके उचित अधिकार और अवसर मिल सके.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 25 करोड़ की आबादी को देखते हुए प्रदेश में तीन क्रिकेट संघ यानी तीन रणजी टीमें होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर 250 'Gen Z' खिलाड़ियों और उनके माता पिता ने स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन किया.
बड़े आंदोलन की तैयारी
उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर राज्य में तीन रणजी टीमों की अपनी मांग को मनवाने के लिए सितंबर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं. सिंह ने कहा कि उनके संगठन ने पूरे राज्य के 'Gen Z' क्रिकेटरों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों और निष्पक्ष अवसरों को सुरक्षित करने के लिए आगामी विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाग लें.
UPT20 लीग में पक्षपात का आरोप
अरविंद सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि UP T20 लीग में पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लीग के मौजूदा सीजन में 6 टीमों के लगभग 150 खिलाड़ियों में से केवल 16 खिलाड़ी पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि 89 खिलाड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से और 8 खिलाड़ी दिल्ली से हैं.